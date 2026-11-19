Νέα παρέμβαση προς τη FIFA πραγματοποίησαν οι οκτώ Ευρωπαίοι εκπρόσωποι στο Συμβούλιό της, ζητώντας απαντήσεις για το εγκαταλελειμμένο σχέδιο «FIFA Forward Enterprise» (FFE) και για ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Με επιστολή τους, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση στην παροχή των εγγράφων και των διευκρινίσεων που έχουν ζητήσει, ενώ η αντιπαράθεση μεταξύ UEFA και FIFA συνεχίζεται και σε νομικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το Sky News, μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκεται ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος, μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εκπροσώπους, αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο η FIFA διαχειρίζεται τα αιτήματά τους για πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το FFE και τη λειτουργία των διοικητικών οργάνων της.

Είχαν προηγηθεί δύο επιστολές, στις 19 και 23 Οκτωβρίου, με συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Μάλιστα, η αποστολή τους έγινε έπειτα από πρόσκληση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος είχε ζητήσει από τα μέλη του Συμβουλίου να καταθέσουν γραπτώς τις απορίες και τα αιτήματά τους.

«Μέχρι σήμερα, ωστόσο, η FIFA δεν έχει απαντήσει σε κανένα από αυτά τα ερωτήματα, δεν έχει προσκομίσει τα ζητηθέντα έγγραφα και δεν έχει δώσει καμία ένδειξη για το πότε προτίθεται να το πράξει», αναφέρουν οι οκτώ Ευρωπαίοι εκπρόσωποι, επισημαίνοντας ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν τους λόγους της παρατεταμένης καθυστέρησης.

Οι περιορισμοί στην πρόσβαση στα έγγραφα

Στις 2 Νοεμβρίου, η FIFA γνωστοποίησε ότι τα μέλη του Συμβουλίου θα μπορούσαν να εξετάσουν ορισμένα έγγραφα για το FFE, αποκλειστικά στην έδρα της, στη Ζυρίχη, και υπό συγκεκριμένους όρους εμπιστευτικότητας.

Παρότι οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι αντιμετώπισαν θετικά τη συγκεκριμένη δυνατότητα, υποστηρίζουν ότι η ανταπόκριση της FIFA ήρθε με καθυστέρηση και δεν καλύπτει το σύνολο των αιτημάτων τους.

«Εκφράζουμε την ανησυχία μας, καθώς η εν λόγω διαβούλευση φαίνεται να περιορίζεται σε ελάχιστα “βασικά έγγραφα” —χωρίς να διευκρινίζεται ποια είναι αυτά— και αφορά αποκλειστικά την πρόταση FFE, η οποία έχει πλέον εγκαταλειφθεί, παρόλο που τα ερωτήματα και τα αιτήματά μας καλύπτουν και άλλα ζητήματα», τονίζουν στην επιστολή τους.

Η UEFA διατυπώνει επίσης ενστάσεις για τα αυστηρά πρωτόκολλα που προβλέπονται κατά την εξέταση των εγγράφων, καθώς οι ακριβείς όροι τους παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

Οι οκτώ εκπρόσωποι ζητούν από τη FIFA να προσδιορίσει ποια έγγραφα πρόκειται να διαθέσει, εάν θα επιτρέψει την πρόσβαση στο σύνολο του υλικού που έχουν αιτηθεί και ποιες προϋποθέσεις θα ισχύουν κατά τη διαδικασία εξέτασής του. Επισημαίνουν, παράλληλα, ότι οι διευκρινίσεις αυτές είναι απαραίτητες προτού προγραμματιστεί οποιαδήποτε μετάβαση στη Ζυρίχη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις θεσμικές υποχρεώσεις των μελών του Συμβουλίου της FIFA. Οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι υπογραμμίζουν ότι τα δικαιώματα και οι ευθύνες τους καθορίζονται από το καταστατικό και τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, καθώς και από την ελβετική νομοθεσία.

Το σχέδιο των 20 δισ. δολαρίων και η δικαστική διαμάχη

Η αντιπαράθεση συνδέεται με το «FIFA Forward Enterprise», ένα επιχειρηματικό σχέδιο μέσω του οποίου η FIFA εξέταζε τη μεταφορά εμπορικών δραστηριοτήτων, σχετικών με το Παγκόσμιο Κύπελλο και άλλες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, σε νέα εταιρική δομή με δυνατότητα συμμετοχής εξωτερικών επενδυτών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αποτίμηση του εγχειρήματος υπολογιζόταν σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η έντονη αντίδραση της UEFA και άλλων συνομοσπονδιών οδήγησε στην απόσυρσή του.

Η υπόθεση επιβάρυνε τις σχέσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο με εκπροσώπους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, οι οποίοι ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την ανάπτυξη του σχεδίου, τους πιθανούς επενδυτές και τη συμμετοχή των διοικητικών οργάνων της FIFA στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, η UEFA έχει ξεκινήσει νομικές διαδικασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει έγγραφα και καταθέσεις που συνδέονται με το FFE. Στόχος είναι η συγκέντρωση στοιχείων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ενδεχόμενη λήψη νομικών μέτρων στην Ελβετία κατά του Ινφαντίνο και άλλων αξιωματούχων της FIFA.

Σε πρόσφατη εξέλιξη της υπόθεσης, ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε αίτημα οντοτήτων που συνδέονται με τη FIFA να παρέμβουν σε μία από τις διαδικασίες συγκέντρωσης αποδεικτικού υλικού που έχει κινήσει η UEFA.

Οι συγκεκριμένες νομικές ενέργειες αφορούν τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων και δεν αποτελούν, από μόνες τους, διαπίστωση ευθύνης ή παράνομης πράξης από τους εμπλεκόμενους αξιωματούχους.