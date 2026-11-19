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Νέο απολαυτσικό επεισόδιο της σειράς “Μπαμπά σ΄αγαπώ” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η ανάκριση της Τζένης από τον Αστυνόμο συνεχίζεται ενώ η Μαίρη δέχεται επισκέψεις από μυστηριώδεις αγνώστους στο νοσοκομείο.

Ο Ηρακλής έχει μια συνάντηση με τον Νικήτα, κατά την οποία προσπαθεί να του αποσπάσει πληροφορίες, μια και έχει αρχίσει να υποπτεύεται ανάμειξη του στο ατύχημα ενώ ο Δημήτρης μοιράζεται με τον Ρένο το νέο όραμα του: να απολύσει το αφεντικό του που του κάνει τη ζωή δύσκολη.

Η Στέλλα καλείται να αντιμετωπίσει τον φόβο της για την Αστυνομία και να κάνει μια σοβαρή συζήτηση με τον Νίκο για τη σχέση τους από δω και πέρα ενώ η Ελένη κι η Τζένη προσπαθούν να συγκρατήσουν τη Βιργινία από το να επιτεθεί στην Ερμιόνη, όταν γίνεται έξαλλη από το άγχος που βλέπει να έχει η μικρή Σοφία για τις εξετάσεις.

Δείτε εδώ τα sneaks του αποψινού επεισοδίου:

Ισχύει ότι ο Αστυνόμος βρίσκει τη Στέλλα γοητευτική; Και πως θ’ αντιδράσει ο Νίκος στο διακριτικό φλερτ του;

Πως θα πάρει ο Ρένος το σχέδιο του Δημήτρη για ανατροπή καθεστώτος στη Noventrius; Τι συμβουλή θα δώσει ο Βίκτωρας στο Δημήτρη για το ενδεχόμενο συνεργασίας του με τον Νίκο;

Τί κάνει ο Νικήτας στην καντίνα και τί θέλει από τον Ηρακλή;

Τί φοβούνται περισσότερο ο Στέλιος, η Σοφία και ο Βίκτωρας από τις εξετάσεις που θέλει να βάλει η Ερμιόνη;

Θα καταφέρουν η Τζένη με την Ελένη να αποτρέψουν τη Βιργινία απ’ το να επιτεθεί στην Ερμιόνη;

Ποιοι είναι οι μυστηριώδεις άγνωστοι που επισκέπτονται τη Μαίρη στο νοσοκομείο;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Δείτε εδώ το trailer:

Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 στον Alpha!