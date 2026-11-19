Ατύχημα είχε η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του Απόστολου Βακάκη ιδιοκτήτη των Jumbo, σήμερα το πρωί (Πέμπτη 19/11), όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, ενώ έκανε τζόκινγκ στη Βούλα.

Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή της Λ. Ευελπίδων με την Καλύμνου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε μία μηχανή και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην Χριστίνα Βακάκη, η οποία διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της ήταν σχετικά καλή. Στη συνέχεια, αναμενόταν να διακομιστεί σε ιδιωτική κλινική.

Το ατύχημα που είχε σήμερα η Χριστίνα Βακάκη ξυπνά μνήμες από το τροχαίο δυστύχημα, που είχε ο αδελφός της, Γιώργος, στις 26 Φεβρουαρίου του 2017. Τότε, ο 24χρονος είχε χάσει τον έλεγχο της Πόρσε που οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο αυτοκίνητο του Υπάτιου Πατμάνογλου, που είχε σταματήσει προσωρινά στον παράδρομο του 83ου χιλιόμετρου της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις τουαλέτες, αφήνοντας μέσα την σύζυγο και το παιδί του.

Τραγικό αποτέλεσμα ήταν να βρουν ακαριαίο θάνατο ο Γιώργος Βακάκης, ο συνοδηγός της Πόρσε, αλλά και οι δύο επιβάτες του σταθμευμένου αυτοκινήτου, η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου και ο μόλις 3 ετών γιος της οικογένειας.