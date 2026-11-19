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Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο προμήθειας και χορήγησης της προποφόλης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου θέτει ο καθηγητής Φαρμακολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα ισχυρό αναισθητικό φάρμακο, η χρήση του οποίου απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλη ιατρική υποδομή.

Μιλώντας την Πέμπτη (19/11) στο ΕΡΤnews ο καθηγητής ήταν κόλαφος καθώς εξήγησε ότι η προποφόλη δεν μπορεί να διατίθεται ανεξέλεγκτα, καθώς η προμήθεια και η χρήση της υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες.

«Δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος να προμηθευτεί ανειδίκευτος γιατρός προποφόλη»

«Δεν μπορεί ο καθένας να προμηθευτεί προποφόλη, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες οδηγίες από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα που διατίθενται από τα φαρμακεία χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή ειδικού γιατρού και με γνωμάτευση νοσοκομείου για τη συγκεκριμένη χρήση.

Όπως ανέφερε, η χορήγηση της προποφόλης μπορεί να πραγματοποιείται από γιατρούς, όπως οδοντιάτρους ή γαστρεντερολόγους, εφόσον διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και πιστοποίηση. Ωστόσο, πρόκειται κυρίως για νοσοκομειακό φάρμακο, η διάθεση του οποίου εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος είναι περιορισμένη.

«Δεν υπάρχει δηλαδή νόμιμος τρόπος ένας ανειδίκευτος γιατρός να το έχει και να το χρησιμοποιήσει», υπογράμμισε ο κ. Μανωλόπουλος.

Πώς φέρεται να έφτανε η προποφόλη στο ιατρείο της Καρνεάδου

Αναφερόμενος στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο καθηγητής εκτίμησε ότι η προποφόλη πιθανόν προμηθευόταν μέσω τρίτου προσώπου, το οποίο είχε τη δυνατότητα να τη συνταγογραφεί και να την προμηθεύεται νόμιμα.

«Πιθανολογείται ότι από κάπου προμηθευόταν την προποφόλη, κάποιος που είχε δικαίωμα να συνταγογραφεί και να λαμβάνει προποφόλη, την έδινε σε αυτό το ιατρείο. Κανένας αυτό το ιατρείο δεν φαίνεται να είχε την ειδικότητα να μπορεί να την πάρει», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας ζήτημα ως προς τη διαδρομή προμήθειας του συγκεκριμένου φαρμάκου.

Ο κίνδυνος καρδιοαναπνευστικής καταστολής

Ο Ευάγγελος Μανωλόπουλος εξήγησε ότι η προποφόλη είναι αναισθητικό που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και τη διατήρηση στην αναισθησία, επισημαίνοντας πως η χορήγησή της απαιτεί συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς και κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο.

Όπως σημείωσε, η χρήση της μπορεί να προκαλέσει καρδιοαναπνευστική καταστολή, ακόμη και διακοπή της αναπνοής, με ενδεχόμενο να οδηγήσει σε ανακοπή, εάν δεν υπάρξει άμεση αντιμετώπιση.

«Πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, ήταν εγκληματικό να χρησιμοποιείται η προποφόλη σε έναν χώρο, όπου αν κάτι πήγαινε στραβά, δεν υπήρχε τρόπος επαναφοράς. Γι’ αυτό και πρέπει να υπάρχει πάντα αναισθησιολόγος παρών, που μπορεί να επαναφέρει το άτομο», κατέληξε ο καθηγητής.