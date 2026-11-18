Η Μαρία Μαζωνάκη έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας για τον θάνατο του αγαπημένου ερμηνευτή, τόνισε ότι «το έφαγαν το παιδί» και ξεκαθάρισε πως η οικογένεια του καλλιτέχνη θα κινηθεί νομικά.

«Μαζεύω τη ζωή του αδελφού μου. Είναι πολύ δύσκολο αυτό για εμένα σήμερα και εύχομαι να μην το κάνει κανένας. Να μην χρειαστεί να το κάνει κανένας αυτό. Όλα τα πράγματά του μαζεύουμε, όλη του τη ζωή», ανέφερε η Μαρία Μαζωνάκη.

Αμέσως μετά, η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, τόνισε στην κάμερα της εκπομπής ότι: «Το έφαγαν το παιδί».

Σε ερώτηση για το εάν έχουν σκοπό να κινηθούν νομικά απέναντι στους κατηγορούμενους γιατρούς, η Μαρία Μαζωνάκη απάντησε: «Φυσικά, εννοείται. Έτσι θα τους αφήσουμε;».

«Η συγκεκριμένη ενέργεια θα μπορούσε να ήταν σωτήρια»

Αξίζει να σημειωθεί, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων μιλώντας στον ANT1, δήλωσε ότι: «Φέρεται από τις τοξικολογικές του εξετάσεις ότι χορηγήθηκε το αντίδοτο, αλλά δεν χορηγήθηκε οξυγόνο. Φυσικά θα πρέπει να διερευνηθεί πρώτον αν υπήρχε οξυγόνο και δεν χορηγήθηκε ή αν δεν υπήρχε καθόλου οξυγόνο στον συγκεκριμένο χώρο».

«Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη ενέργεια, θα μπορούσε να ήταν σωτήρια για τον Γιώργο Μαζωνάκη», υπογράμμισε.