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Νέα απειλή αντιμετωπίζει η Nvidia, καθώς ομάδα κυβερνοεγκληματιών ισχυρίζεται ότι παραβίασε τα συστήματα του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού και προειδοποιεί ότι θα δημοσιοποιήσει δεδομένα της εταιρείας μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες. Η εξέλιξη έρχεται ενώ η Nvidia προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες της αποχώρησης του συνιδρυτή και πρώην διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, μετά το σκάνδαλο που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή και τις υποψίες κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο μέσο κυβερνοασφάλειας Cybernews, η ομάδα χάκερ «The Gentlemen» πρόσθεσε την Τετάρτη (18/11) τη Nvidia στον ιστότοπο εκβιασμών που διατηρεί στο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web), υποστηρίζοντας ότι διαθέτει δεδομένα τα οποία προτίθεται να αποκαλύψει.

Στην καταχώριση εμφανίζεται αντίστροφη μέτρηση περίπου 234 ωρών, με την υποτιθέμενη δημοσιοποίηση να τοποθετείται γύρω στις 28 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί δείγματα κλεμμένων αρχείων ή άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πραγματοποιήθηκε επιτυχής κυβερνοεπίθεση.

Η Nvidia δεν έχει επιβεβαιώσει παραβίαση των συστημάτων της, ενώ το Cybernews έχει ζητήσει επίσημο σχόλιο από την εταιρεία.

Τι δημοσίευσαν οι χάκερ στο σκοτεινό διαδίκτυο

Σύμφωνα με την έρευνα του Cybernews, η ομάδα The Gentlemen δημοσίευσε στην πλατφόρμα της μια καταχώριση με τα στοιχεία της Nvidia, συνοδευόμενη από χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης.

Στον ιστότοπο εμφανίζονται μια σύντομη περιγραφή της εταιρείας και στοιχεία επικοινωνίας μέσω κρυπτογραφημένης υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για διαπραγματεύσεις.

Η καταχώριση αφήνει να εννοηθεί ότι οι κυβερνοεγκληματίες έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα και επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση στη Nvidia, απειλώντας με τη δημοσιοποίησή τους.

Ωστόσο, δεν διευκρινίζουν ποια αρχεία φέρονται να έχουν υποκλέψει, πόσα δεδομένα διαθέτουν ή πότε υποτίθεται ότι πραγματοποιήθηκε η παραβίαση.

Δεν είναι επίσης γνωστό εάν η ομάδα ισχυρίζεται ότι απέκτησε πρόσβαση απευθείας στα συστήματα της Nvidia ή σε δεδομένα που διατηρούν εξωτερικοί συνεργάτες της.

Η δημοσίευση μιας εταιρείας σε ιστότοπο εκβιασμών δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη κυβερνοεπίθεσης.

«Οι ισχυρισμοί πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη»

Ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας Άρας Ναζάροβας, του Cybernews, προειδοποίησε ότι οι ανακοινώσεις της συγκεκριμένης ομάδας δεν είναι πάντοτε αξιόπιστες.

Όπως εξήγησε, οι The Gentlemen έχουν στο παρελθόν υπερβάλει σχετικά με τις επιθέσεις τους, έχουν αποδώσει λανθασμένα δεδομένα σε εταιρείες και έχουν χρησιμοποιήσει εκ νέου πληροφορίες που είχαν ήδη διαρρεύσει.

«Πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε ισχυρισμό με επιφύλαξη και να επαληθεύουμε τα δείγματα δεδομένων», ανέφερε.

Στην περίπτωση της Nvidia, η ομάδα δεν έχει παρουσιάσει ούτε δείγμα αρχείου ούτε διευκρινίσεις σχετικά με το τμήμα της εταιρείας από το οποίο ισχυρίζεται ότι απέκτησε δεδομένα.

Ο Ναζάροβας εκτίμησε ότι ενδέχεται να πρόκειται είτε για δεδομένα που αποδίδονται λανθασμένα στη Nvidia είτε για μια μικρή παραβίαση περιορισμένης σημασίας.

Κατά συνέπεια, παραμένει άγνωστο εάν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος διαρροής εταιρικών πληροφοριών, τεχνολογικών δεδομένων ή προσωπικών στοιχείων εργαζομένων.

Ποιοι είναι οι «The Gentlemen»

Οι The Gentlemen συγκαταλέγονται στις πλέον δραστήριες ομάδες κυβερνοεγκληματιών που χρησιμοποιούν λογισμικό εκβιασμού, γνωστό ως ransomware.

Η ομάδα εμφανίστηκε το 2025 και δραστηριοποιείται μέσω του μοντέλου «ransomware-as-a-service», παρέχοντας σε συνεργαζόμενους κυβερνοεγκληματίες εργαλεία για τη διεξαγωγή επιθέσεων.

Σύμφωνα με το Cybernews, η ομάδα έχει καταχωρίσει περισσότερους από 1.100 φερόμενους στόχους σε 95 χώρες.

Ο αριθμός αφορά ισχυρισμούς της εγκληματικής οργάνωσης και δεν σημαίνει ότι έχουν επιβεβαιωθεί ισάριθμες επιτυχείς κυβερνοεπιθέσεις.

Οι ερευνητές της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Check Point είχαν αναδείξει την ταχεία ανάπτυξη των The Gentlemen, κατατάσσοντάς τους ανάμεσα στις πλέον ενεργές ομάδες ransomware κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τη Check Point, η ομάδα χρησιμοποιεί επίσης εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού που αξιοποιεί στις δραστηριότητές της.

Το Cybernews αναφέρει ότι οι The Gentlemen επικοινωνούν κυρίως στα ρωσικά, στρατολογούν συνεργάτες σε ρωσόφωνα διαδικτυακά φόρουμ και αποφεύγουν, σύμφωνα με ερευνητές, να στοχοποιούν οργανισμούς σε χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών.

Δεν έχουν, πάντως, παρουσιαστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν σύνδεση της ομάδας με κάποια κρατική υπηρεσία.

Στο στόχαστρο και εταιρείες που συνεργάζονται με τη Nvidia

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η ίδια ομάδα είχε προηγουμένως κατονομάσει ως στόχους της εταιρείες που συνδέονται εμπορικά με τη Nvidia.

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο Ransomnews, στις 6 Οκτωβρίου οι The Gentlemen είχαν δημοσιεύσει καταχώριση για την ταϊβανέζικη Jentech Precision Industrial, προμηθεύτρια εξαρτημάτων ψύξης και απαγωγής θερμότητας για προηγμένους επεξεργαστές.

Στην περίπτωση αυτή, οι χάκερ ισχυρίστηκαν ότι είχαν αποκτήσει περισσότερα από 9 terabytes δεδομένων.

Στις 27 Οκτωβρίου εμφανίστηκε στον ίδιο ιστότοπο και η FPT Software, εταιρεία τεχνολογικών υπηρεσιών με έδρα το Βιετνάμ, η οποία διατηρεί συνεργασία με τη Nvidia.

Δεν έχει αποδειχθεί ότι τα συγκεκριμένα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους ή ότι πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς παραβιάσεις.

Η παρουσία αυτών των εταιρειών στον ιστότοπο της ομάδας δημιουργεί, ωστόσο, πρόσθετα ερωτήματα για το εάν οι χάκερ ενδέχεται να έχουν αποκτήσει δεδομένα της Nvidia μέσω τρίτων συνεργατών.

Νέα απειλή εν μέσω της κρίσης που προκάλεσε η αποχώρηση Χουάνγκ

Η ανακοίνωση των χάκερ έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τη Nvidia.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τζένσεν Χουάνγκ αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μία με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Nvidia έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα για τις σχετικές καταγγελίες, ενώ ο Χουάνγκ έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να επιστρέψει στην ηγεσία της εταιρείας.

Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο απέρριψε την επαναφορά του.

Την Τρίτη (17/11), η εταιρεία ανακοίνωσε τριμηνιαίες πωλήσεις ύψους 115,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κέρδη 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους επενδυτές για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.

Η νέα απειλή κυβερνοεκβιασμού προσθέτει ακόμη ένα ζήτημα στη διαχείριση της εταιρείας, καθώς η Nvidia αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές προηγμένων επεξεργαστών για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης παγκοσμίως.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τους ισχυρισμούς της ομάδας The Gentlemen με το σκάνδαλο Χουάνγκ ή τις έρευνες για πιθανή κινεζική κατασκοπεία.

Η προηγούμενη κυβερνοεπίθεση στη Nvidia

Η Nvidia έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν πραγματική κυβερνοεπίθεση.

Τον Φεβρουάριο του 2022, η ομάδα Lapsus$ απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα της εταιρείας, με αποτέλεσμα την υποκλοπή διαπιστευτηρίων εργαζομένων και εταιρικών πληροφοριών.

Η Nvidia είχε τότε επιβεβαιώσει επισήμως την παραβίαση.

Στη σημερινή περίπτωση, αντίθετα, οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει τεχνικά στοιχεία ή δείγματα αρχείων που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς των The Gentlemen.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις 28 Νοεμβρίου αποτελεί πλέον το βασικό χρονικό ορόσημο που θέτουν οι ίδιοι οι χάκερ.

Το ερώτημα είναι εάν η ομάδα διαθέτει πράγματι στοιχεία της Nvidia ή εάν η καταχώριση αποτελεί ακόμη μία απόπειρα εκβιασμού και πρόκλησης δημοσιότητας, χωρίς αποδεδειγμένη παραβίαση των συστημάτων του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού.