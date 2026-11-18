Σχεδόν ομόφωνα εγκρίθηκε από τους Δημοκρατικούς ο Χακίμ Τζέφρις για να διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ. Ο ίδιος έλαβε 251 ψήφους υπέρ και 11 κατά σε μυστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος του Σώματος στην ιστορία της χώρας.

Έτσι, ο Χακίμ Τζέφρις εξασφάλισε το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, μετά την ανάκτηση της πλειοψηφίας από το κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκλογή του στο αξίωμα τον Ιανουάριο. Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε την ισχυρή στήριξη που διαθέτει στο κόμμα, παρά τις επικρίσεις από προοδευτικά στελέχη και ακτιβιστές που ζητούσαν ανανέωση και πιο δυναμική ηγεσία. Ωστόσο, κανείς δεν έθεσε υποψηφιότητα εναντίον του.

Ορισμένοι σύμμαχοί του είχαν προτείνει να εγκριθεί η υποψηφιότητά του διά βοής, χωρίς καταμέτρηση ψήφων. Ο ίδιος, όμως, ζήτησε να διεξαχθεί κανονική ψηφοφορία, ώστε όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη στήριξη ή την αντίθεσή τους.

Όπως εξήγησε, την ίδια διαδικασία είχαν ακολουθήσει οι Δημοκρατικοί όταν επανεξέλεξαν τη Νάνσι Πελόζι στην προεδρία της Βουλής μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2018, παρά τις τότε εκκλήσεις για ανανέωση της ηγεσίας.

«Θεωρώ απολύτως σωστό να ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια προσέγγιση», δήλωσε ο Χακίμ Τζέφρις στους δημοσιογράφους, «ώστε να δοθεί σε κάθε μέλος η ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του για το ποιος θεωρεί ότι είναι καταλληλότερος, με βάση το έργο, την εμπειρία και το όραμά του, να μας οδηγήσει μπροστά στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο».