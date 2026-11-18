“Φωτιά” άναψε στους κόλπους της αστυνομίας η πράξη ένστολων μετά την πορεία για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου να χτυπήσουν διαδηλωτές ενώ ήταν στο έδαφος. Παράλληλα, μία κοπέλα δέχτηκε χτύπημα με γκλοπ, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Οι εικόνες αυτές κινητοποίησαν την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, Αριστείδης Κορέας, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες της επίθεσης, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο.

Νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι κινείται η διαδικασία μετακίνησης από την Υπηρεσία του, του αστυνομικού που τραυμάτισε τη διαδηλώτρια, ενώ εξετάζεται και η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας.

Η εξέλιξη προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία και εντάσσεται στο πλαίσιο της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) που διενεργείται.

«Το χτύπημα ήρθε από ένα γκλοπ στο κεφάλι μου»

Σήμερα, Τετάρτη, και ενώ η αναταραχή στην αστυνομία συνεχίζεται, η γυναίκα που δέχτηκε το χτύπημα από τον αστυνομικό των ΜΑΤ μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1.

«Περπατούσα στην Αλεξάνδρας και έβλεπα έναν άνθρωπο μπροστά μο,υ έτρεχε ένας αστυνόμος από την ομάδα ΜΑΤ και έτρεχε πάνω του να τον χτυπήσει και εκείνη τη στιγμή εγώ πέφτω κάτω στην άσφαλτο, πέφτω στο έδαφος, δεν μπορώ να καταλάβω τι είχε γίνει, το χτύπημα ήρθε από ένα γκλοπ στο κεφάλι μου από πίσω. Εγώ δεν είδα κάποιον να με πλησιάζει, βρήκα κάποιες δυνάμεις να σηκωθώ και ύστερα περπάτησα μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο».

Δημογλίδου: Έχει ξεκινήσει η ποινική διαδικασία, όχι μόνο η πειθαρχική

Στον ANT1 μίλησε και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου:

«Το εντοπίσαμε μόνοι μας. Το βιντεοληπτικό υλικό εντοπίστηκε από ανθρώπους του γραφείου Τύπου. Πριν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε ήδη ξεκινήσει η ποινική διαδικασία, όχι μόνο η πειθαρχική. Σε καμία περίπτωση η ενέργεια αυτή δεν δικαιολογείται».

«Ήμουν πολύ τυχερή»

Η 22χρονη φοιτήτρια είπε σχετικά:

«Ήμουν πολύ τυχερή. Τα άτομα που με βοήθησαν δεν μπορώ να τα ονοματίσω, δεν έχω τρόπο επικοινωνίας μαζί τους, γιατί ήταν περαστικοί. Ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί, έμειναν μαζί μου για όσο το χρειαζόμουν, τους ευχαριστώ δημοσίως πάρα πολύ».

Η φοιτήτρια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και λίγες ώρες μετά πήρε εξιτήριο.