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Σοβαρά προβλήματα και δη ζητήματα ασφαλείας στις σχολικές εγκαταστάσεις καταγγέλλουν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του 107ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και του συστεγαζόμενου 20ού Νηπιαγωγείου, κάνοντας λόγο για χρόνια υγρασία, φθαρμένους σοβάδες, σκουριασμένα σίδερα και εκτεθειμένα ηλεκτρικά καλώδια στις αίθουσες.

Όπως αναφέρουν, παρά τις εργασίες που ξεκίνησαν έπειτα από πιέσεις των γονέων, η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη, ενώ καταγγέλλουν ότι ο δήμος Αθηναίων, μετά από αυτοψία τεχνικού συμβούλου στις 17 Νοεμβρίου, ενημέρωσε την επόμενη ημέρα ότι δεν διαπιστώνεται επικινδυνότητα και ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν τα Σάββατα.

Οι γονείς δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν την επιστροφή των παιδιών στις αίθουσες πριν διασφαλιστεί η καταλληλότητά τους και ζητούν άμεση αποκατάσταση των ζημιών, πλήρη τεχνικό έλεγχο του κτιρίου, γραπτή πιστοποίηση ασφάλειας και σαφές χρονοδιάγραμμα εργασιών, προειδοποιώντας παράλληλα για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Δείτε την καταγγελία των γονέων και κηδεμόνων:

18.11.2026 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 107 ΔΗΜ ΑΘΗΝΩΝ