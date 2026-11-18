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Σε τεχνητό κώμα, με μηχανική υποστήριξη, νοσηλεύεται ένας 25χρονος πατέρας στην Αυστραλία, έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό που φέρεται να δέχθηκε από τρεις άνδρες, όταν μια διαμάχη μεταξύ παιδιών για ένα πατίνι εξελίχθηκε σε βίαιη επίθεση.

Ο νεαρός άνδρας, η σύντροφος του οποίου βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, υπέστη σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις και εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ οι γιατροί αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν τμήμα του κρανίου του, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των τραυμάτων του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11) σε παιδική χαρά στο Τρίμπι (Treeby), προάστιο του Περθ, στη Δυτική Αυστραλία.

Σύμφωνα με το περιοδικό People και το αυστραλιανό δίκτυο ABC, τρεις άνδρες ηλικίας 36, 23 και 19 ετών συνελήφθησαν και κατηγορούνται για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης υπό επιβαρυντικές περιστάσεις.

Πήγε στην παιδική χαρά για μια διαμάχη μεταξύ παιδιών και κατέληξε αναίσθητος στον δρόμο

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής, όταν οι εμπλεκόμενοι άνδρες μετέβησαν σε παιδική χαρά, έπειτα από πληροφορίες για μια διαφωνία μεταξύ παιδιών που γνώριζαν.

Σύμφωνα με το ABC Australia, η διαμάχη πιστεύεται ότι αφορούσε ένα παιδικό πατίνι, ενώ ο 25χρονος ήταν ο πατέρας ενός από τα παιδιά που είχαν εμπλακεί.

Αυτό που αρχικά ήταν μια διαφωνία για ένα αντικείμενο παιδικού παιχνιδιού εξελίχθηκε σε σοβαρό επεισόδιο βίας.

Κατά την αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας, οι άνδρες ήρθαν σε αντιπαράθεση μέσα στην παιδική χαρά, με τον καβγά να συνεχίζεται έξω από αυτήν, σε γειτονικό δρόμο.

Εκεί, σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι τρεις άνδρες άρχισαν να χτυπούν τον 25χρονο με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι, μέχρι που εκείνος κατέρρευσε και έχασε τις αισθήσεις του.

Όπως μεταδίδει το ABC, οι κατηγορούμενοι φέρονται να συνέχισαν να τον χτυπούν ακόμη και όταν βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ η σύντροφος και τα μικρά παιδιά του τραυματία έσπευσαν στο πλευρό του.

Σταμάτησε να αναπνέει – Οι γιατροί αφαίρεσαν τμήμα του κρανίου του

Η κατάσταση του νεαρού πατέρα ήταν εξαιρετικά σοβαρή από την πρώτη στιγμή.

Σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ο 25χρονος σταμάτησε να αναπνέει στο σημείο της επίθεσης και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν σοβαρό εγκεφαλικό οίδημα και αιμορραγία, ενώ ο άνδρας υπέστη και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα νευροχειρουργική επέμβαση, κατά την οποία χρειάστηκε να αφαιρεθεί τμήμα του κρανίου του.

Όπως μετέδωσε το 10 News Perth, η κατάσταση της υγείας του παρουσίαζε επιδείνωση.

Ο 25χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα, με μηχανική υποστήριξη, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Έγκυος η σύντροφός του – Συγκλονισμένη η οικογένεια

Πίσω από το περιστατικό βρίσκεται μια οικογένεια που περιμένει τη γέννηση ακόμη ενός παιδιού.

Η σύντροφος του 25χρονου βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, ενώ το ζευγάρι έχει ήδη μικρά παιδιά.

Οι οικείοι του καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα για την επιβίωση και την αποκατάστασή του, έπειτα από μια επίθεση που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξεκίνησε από μια ασήμαντη διαφωνία μεταξύ παιδιών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα επειδή η βία εκτυλίχθηκε κοντά σε χώρο όπου βρίσκονταν παιδιά.

Μια κάτοικος της περιοχής, της οποίας ο γιος βρισκόταν στο πάρκο και γνώριζε τον γιο του 25χρονου, περιέγραψε στο ABC όσα συνέβησαν ως «φρικιαστικά και τρομακτικά».

«Λυπάμαι πάρα πολύ για την οικογένεια. Και ο γιος μου είναι πολύ ανήσυχος για τον πατέρα του φίλου του», ανέφερε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι τα παιδιά που έγιναν μάρτυρες των γεγονότων θα πρέπει πλέον να ζήσουν με αυτή την εμπειρία.

Τρεις συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό – «Ένας πατέρας που υπερασπίστηκε τον γιο του»

Οι τρεις φερόμενοι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο μετά την επίθεση, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές.

Έπειτα από έρευνες, οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν την Τρίτη (17/11), δύο ημέρες μετά το περιστατικό.

Πρόκειται για τους Κουέντιν Μπένεντικτ Χιλ, 36 ετών, Ρέιμοντ Τζο Άγκλ, 23 ετών, και Τόμι Τέντι Άγκλ, 19 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ABC Australia.

Και οι τρεις αντιμετωπίζουν από μία κατηγορία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης υπό επιβαρυντικές περιστάσεις και παρουσιάστηκαν την Τετάρτη (18/11) ενώπιον του Δικαστηρίου του Φρίμαντλ.

Ο επίτροπος της Αστυνομίας της Δυτικής Αυστραλίας, Κολ Μπλανς, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την υπόθεση.

«Όταν άκουσα για αυτό το έγκλημα, σκέφτηκα τι τρομερό πράγμα είναι να συμβαίνει στην κοινότητά μας», δήλωσε.

«Ένας νεαρός πατέρας που υπερασπίστηκε τον γιο του», πρόσθεσε.

Την ώρα που η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται και οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη, ο 25χρονος εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο.

Μια διαφωνία για ένα παιδικό πατίνι έχει αφήσει μια οικογένεια αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να χάσει τον πατέρα των παιδιών της, την ώρα που περιμένει τη γέννηση ενός ακόμη.