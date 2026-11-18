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Ποινική έρευνα σε βάρος του 83χρονου Ισπανού τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας διέταξε η ισπανική Δικαιοσύνη, μετά τις καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του για σεξουαλικές επιθέσεις, σωματική βία και εξευτελιστική μεταχείριση, κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στις κατοικίες του στην Καραϊβική.

Σύμφωνα με το Reuters, ο δικαστής Αντόνιο Πίνια του Εθνικού Δικαστηρίου της Ισπανίας (Audiencia Nacional) αποφάσισε την Τετάρτη (18/11) να ανοίξει ποινική έρευνα, κρίνοντας ότι οι μαρτυρίες των δύο γυναικών περιέχουν επαρκή προκαταρκτικά στοιχεία ώστε να δικαιολογείται η διερεύνηση των καταγγελιών.

Η απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση, καθώς οι ισπανικές εισαγγελικές Αρχές είχαν απορρίψει νωρίτερα μέσα στο 2026 την αρχική καταγγελία, επικαλούμενες ζητήματα δικαιοδοσίας.

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας, ένας από τους εμπορικότερους ισπανόφωνους καλλιτέχνες παγκοσμίως, έχει αρνηθεί τις καταγγελίες, τις οποίες έχει χαρακτηρίσει «εντελώς ψευδείς».

Οι καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις στις κατοικίες του στην Καραϊβική

Η υπόθεση αφορά δύο γυναίκες που εργάστηκαν για περίπου δέκα μήνες το 2021 στις πολυτελείς κατοικίες του τραγουδιστή στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες.

Οι δύο πρώην εργαζόμενες, που παρουσιάζονται με τα ψευδώνυμα Ρεμπέκα και Λάουρα για την προστασία της ταυτότητάς τους, καταγγέλλουν ότι υπέστησαν σεξουαλικές επιθέσεις μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχούς ελέγχου και εκφοβισμού.

Οι ισχυρισμοί τους ήρθαν στο φως έπειτα από δημοσιογραφική έρευνα του ισπανικού μέσου elDiario.es σε συνεργασία με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Univision.

Τη νομική υποστήριξη των γυναικών ανέλαβε η διεθνής οργάνωση υπεράσπισης δικαιωμάτων Women’s Link Worldwide, η οποία κατέθεσε αρχικά καταγγελία εκ μέρους τους.

Στο κείμενο της προσφυγής περιλαμβάνονταν καταγγελίες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την καταναγκαστική εργασία, παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων, σεξουαλική βία, σωματικές βλάβες και εξευτελιστική μεταχείριση.

Δικαστής: «Υπάρχουν αρχικές ενδείξεις που δικαιολογούν την έρευνα»

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που εξέτασε το Reuters, ο δικαστής Αντόνιο Πίνια έκρινε ότι οι καταθέσεις των δύο πρώην εργαζομένων συνιστούν αρχικά αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη ποινικής διαδικασίας.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η απόφαση αυτή δεν συνιστά αξιολόγηση της αξιοπιστίας ή της βασιμότητας των καταγγελιών.

Ο δικαστής έκανε δεκτή την προσφυγή όσον αφορά πιθανά αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, καθώς και καταγγελίες για σωματικές βλάβες και εξευτελιστική μεταχείριση.

Για τις τελευταίες κατηγορίες, η έρευνα επικεντρώνεται σε πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν μετά τις 5 Οκτωβρίου 2021, με την επιφύλαξη περιπτώσεων που συνδέονται με ενδεχόμενα μη παραγεγραμμένα σεξουαλικά αδικήματα.

Αντίθετα, ο δικαστής απέρριψε τα σκέλη της προσφυγής που αφορούσαν την εμπορία ανθρώπων και τα αδικήματα κατά των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η διάκριση αυτή σημαίνει ότι η ποινική έρευνα θα προχωρήσει για συγκεκριμένες καταγγελίες και όχι για το σύνολο των αρχικών ισχυρισμών των δύο γυναικών.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2027 οι καταθέσεις των δύο γυναικών

Ο Αντόνιο Πίνια διέταξε τις δύο καταγγέλλουσες να εμφανιστούν αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστηρίου στις 3 Φεβρουαρίου 2027, προκειμένου να καταθέσουν για τα περιστατικά που περιγράφουν.

Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο El Constitucional, η απόφαση εκδόθηκε περίπου μία εβδομάδα αφότου ο δικαστής ζήτησε από τις πρώην εργαζόμενες να τεκμηριώσουν ότι πληρούται η προϋπόθεση του διπλού αξιοποίνου.

Πρόκειται για τη νομική απαίτηση οι καταγγελλόμενες πράξεις να συνιστούν ποινικά αδικήματα τόσο στην Ισπανία όσο και στις χώρες όπου φέρεται να διαπράχθηκαν.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, οι καταγγελίες αφορούν γεγονότα που φέρεται να συνέβησαν στις Μπαχάμες και στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Το ζήτημα της δικαιοδοσίας είχε αποτελέσει βασικό εμπόδιο στην προηγούμενη φάση της διαδικασίας.

Γιατί είχε απορριφθεί αρχικά η υπόθεση

Τον Ιανουάριο του 2026, οι Ισπανοί εισαγγελείς είχαν αποφασίσει να μην προχωρήσουν την αρχική υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι τα ισπανικά δικαστήρια δεν είχαν δικαιοδοσία.

Η απόφαση βασιζόταν στο γεγονός ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρονταν να έχουν πραγματοποιηθεί εκτός ισπανικής επικράτειας, ενώ οι δύο γυναίκες δεν διέμεναν στην Ισπανία.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι καταγγέλλουσες προχώρησαν σε απευθείας δικαστική προσφυγή ενώπιον της Audiencia Nacional.

Η νέα απόφαση δεν αναιρεί αυτομάτως τα ζητήματα που είχαν τεθεί σχετικά με τη δικαιοδοσία, αλλά επιτρέπει να ξεκινήσει ποινική διερεύνηση των συγκεκριμένων καταγγελιών.

Τι απαντά ο Χούλιο Ιγκλέσιας

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας έχει απορρίψει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γυναικών.

Σε προηγούμενες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε χαρακτηρίσει τις καταγγελίες «εντελώς ψευδείς», αρνούμενος ότι διέπραξε τις πράξεις που του αποδίδονται.

Το Reuters επιχείρησε να επικοινωνήσει με εκπροσώπους του τραγουδιστή μετά τη νέα δικαστική εξέλιξη, χωρίς να λάβει άμεση απάντηση.

Ο 83χρονος καλλιτέχνης συγκαταλέγεται στους πλέον επιτυχημένους εκπροσώπους της λατινικής μουσικής, έχοντας πουλήσει περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους σε 14 γλώσσες κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του.

Η δικαστική έρευνα βρίσκεται πλέον στο αρχικό της στάδιο, με τις καταθέσεις των δύο γυναικών τον Φεβρουάριο του 2027 να αποτελούν το επόμενο καθοριστικό βήμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί απόφαση που να διαπιστώνει την ενοχή του τραγουδιστή για τις καταγγελλόμενες πράξεις.