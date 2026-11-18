Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν από τρεις διαδοχικές ρωσικές επιθέσεις στο ιστορικό κέντρο της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, το πρωί της Τετάρτης (18/11), με τις εκρήξεις να προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, καταστήματα και διοικητικά κτίρια. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ξανά το ίδιο σημείο, ενώ είχαν ήδη φτάσει εκεί διασώστες και αστυνομικοί.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent και το ουκρανικό πρακτορείο Interfax-Ukraine, ο περιφερειάρχης της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ, ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τρεις επιθέσεις στην καρδιά της πόλης μέσα σε λίγες ώρες.

«Ο εχθρός δεν σταματά να επιτίθεται στην Οδησσό», ανέφερε ο Κίπερ, καθώς ο αριθμός των θυμάτων αυξανόταν με κάθε νέο πλήγμα.

Μετά την τρίτη επίθεση, ο περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι άλλος ένας άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του και δύο ακόμη είχαν τραυματιστεί, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό στους τέσσερις νεκρούς και τους εννέα τραυματίες.

Επίθεση στην ιστορική περιοχή που προστατεύεται από την UNESCO

Οι επιθέσεις έπληξαν περιοχές του ιστορικού κέντρου της Οδησσού, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης που βρίσκεται υπό την προστασία της UNESCO.

Σύμφωνα με τις δημοτικές Αρχές, ένα από τα πλήγματα σημειώθηκε στην οδό Γεβροπέισκα, όπου αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και αρκετά ακόμη οχήματα υπέστησαν ζημιές.

Το ωστικό κύμα προκάλεσε τη θραύση περισσότερων από 100 παραθύρων σε τουλάχιστον επτά κατοικίες, καθώς και σε διοικητικά κτίρια, γραφεία, καταστήματα και καφετέριες.

Σε άλλο σημείο, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν μεγάλη πυρκαγιά σε διοικητικό κτίριο δύο ορόφων με σοφίτα, με τις φλόγες να επεκτείνονται στη στέγη και στον τελευταίο όροφο.

Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης σε γυμνάσιο, κτίριο γραφείων, γειτονικές κατοικίες και τραμ, το οποίο χτυπήθηκε από συντρίμμια.

Απεγκλωβίστηκαν τρεις άνθρωποι από διαμερίσματα

Μεγάλη επιχείρηση κινητοποίησης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας (DSNS), οι διασώστες εντόπισαν τρεις ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στα διαμερίσματά τους, μέσα σε κτίριο που είχε υποστεί ζημιές.

Τα συνεργεία κατάφεραν να ανοίξουν τις πόρτες, να απομακρύνουν τους εγκλωβισμένους και να τους παραδώσουν στο ιατρικό προσωπικό.

Παράλληλα, πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν για την κατάσβεση των πυρκαγιών που προκλήθηκαν από τις εκρήξεις, ενώ αστυνομικοί και δημοτικές υπηρεσίες απέκλεισαν τις πληγείσες περιοχές.

Ο πρώτος αντιδήμαρχος της Οδησσού, Ολεξάντρ Φιλάτοφ, ανακοίνωσε τη δημιουργία επιχειρησιακών κέντρων στα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να συντονιστούν οι εργασίες αποκατάστασης και η παροχή βοήθειας στους κατοίκους.

Ζελένσκι: «Χτύπησαν ξανά αφού είχαν φτάσει οι διασώστες»

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι πραγματοποίησε επαναλαμβανόμενα πλήγματα στην ίδια περιοχή, ακόμη και μετά την άφιξη των υπηρεσιών διάσωσης.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν εκ νέου σημείο στο κέντρο της Οδησσού, όπου διασώστες και αστυνομικοί είχαν ήδη κινητοποιηθεί μετά από προηγούμενη επίθεση.

«Ένα σκληρό και σκόπιμο πλήγμα εναντίον των ανθρώπων, εναντίον της ίδιας της ζωής. Και ακόμη μία απόδειξη για το τι πραγματικά θέλουν οι Ρώσοι και πώς πραγματικά αντιμετωπίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η καταγγελία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων και υποδομών δεν έχουν σταματήσει.

People affected by the Russian drone strikes are now receiving assistance in Odesa. There were double-tap strikes after first responders and police officers had already arrived at the scene. “Shaheds” struck the very center of Odesa – a residential area. Tragically, people have been killed. Efforts to deal with the aftermath of the attack are ongoing at the scene. All those injured are receiving the necessary assistance. A brutal and deliberate strike directly against people, against life itself. And further proof of what the Russians really want and how they truly regard diplomatic efforts. Without increasing global pressure on Russia, without real support for Ukraine, Russia will have no genuine reason to de-escalate and move toward peace. Those who want to negotiate peace do not escalate the killing. I thank everyone who understands this and maintains the level of support Ukraine needs. We are also preparing new decisions to protect Ukraine, new support packages, and new joint steps with our partners to support diplomacy. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 18, 2026

Συνεχείς επιθέσεις στην Οδησσό και στις λιμενικές υποδομές

Η Οδησσός, μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Ουκρανίας και βασικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, βρίσκεται τους τελευταίους μήνες αντιμέτωπη με εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις.

Στις 11 Νοεμβρίου, ρωσικό πλήγμα σε πολυσύχναστη αγορά στο κέντρο του Τσορνομόρσκ, στην περιφέρεια της Οδησσού, είχε προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων οκτώ, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει τόσο μη επανδρωμένα αεροσκάφη όσο και πυραύλους για επιθέσεις εναντίον της Οδησσού και των γύρω περιοχών, πλήττοντας μεταξύ άλλων εμπορικές και λιμενικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του ουκρανικού υπουργείου Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Εδαφών που επικαλείται το Kyiv Independent, μόνο τον Ιούλιο καταγράφηκαν 124 ρωσικές επιθέσεις εναντίον της θαλάσσιας υποδομής της χώρας.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν λιμάνια, εμπορικά πλοία και σκάφη που κινούνταν στον ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν θύματα μεταξύ των πληρωμάτων.

Οι επιθέσεις της Τετάρτης στο ιστορικό κέντρο της Οδησσού προστίθενται σε αυτή τη σειρά πληγμάτων, με τις ουκρανικές υπηρεσίες να συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και τη διερεύνηση των συνεπειών.