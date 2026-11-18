Στα πρόθυρα κατάρρευσης φέρεται να βρίσκεται η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας δεκατρείς μήνες μετά την έναρξη ισχύος της, σύμφωνα με αποκαλυπτική έκθεση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προς τον ΟΗΕ.

Το όργανο που επιβλέπει το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης επιρρίπτει ευθύνες τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Χαμάς για αθέτηση των δεσμεύσεών τους, προειδοποιώντας ότι η στασιμότητα επί του πεδίου καταδικάζει τον άμαχο πληθυσμό σε έναν ακόμη χειμώνα μέσα στις σκηνές και τα ερείπια.

Καμπανάκι κινδύνου

Η έκθεση 12 σελίδων του Συμβουλίου Ειρήνης, την οποία είδε το πρακτορείο Reuters, αποτελεί τη δεύτερη που υποβάλλει το όργανο στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών από τότε που τέθηκε σε ισχύ η υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ εκεχειρία, πριν από 13 μήνες, και προσφέρει μια αποτίμηση της προόδου που έχει σημειωθεί έκτοτε.

Το συμβούλιο, το οποίο ιδρύθηκε από τον Τραμπ και τελεί υπό την προεδρία του, αναμένεται να παρουσιάσει τα ευρήματα της έκθεσης σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Νέα Υόρκη στα τέλη Νοεμβρίου.

«Η απόσταση μεταξύ όσων έχουν συμφωνηθεί και όσων συμβαίνουν επί του πεδίου παραμένει ωστόσο ο κύριος κίνδυνος για τη διαδικασία», αναφέρει η έκθεση, προειδοποιώντας ότι «μια εκεχειρία που δεν αποδίδει τίποτα ορατό δεν μπορεί να διατηρηθεί επ’ αόριστον».

Το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό της έκθεσης.

Σε τέλμα το ειρηνευτικό σχέδιο

Παρότι η εκεχειρία ανέκοψε τις μεγάλης κλίμακας μάχες, το ευρύτερο σχέδιο -το οποίο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και την έναρξη της ανοικοδόμησης– έχει ουσιαστικά περιέλθει σε τέλμα λίγο μετά την έναρξη εφαρμογής του πέρυσι.

Η Χαμάς συμφώνησε τον Ιούλιο σε έναν οδικό χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης για την παράδοση των όπλων της και τη μεταβίβαση της διακυβέρνησης της Γάζας σε μια μεταβατική πολιτική αρχή.

Ωστόσο, το Ισραήλ απέρριψε τον οδικό χάρτη, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να αποσυρθεί εάν δεν εξαρθρωθεί πλήρως η Χαμάς.

Έκτοτε, το Ισραήλ πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά πλήγματα στη Γάζα, ενώ, σύμφωνα με την έκθεση, οι μαχητές της Χαμάς συνεχίζουν επίσης τις επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων.

«Κάθε ημέρα που το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα κατά στόχων της Χαμάς, καθυστερεί να τεθεί σε δοκιμασία η συμφωνία της Χαμάς στον οδικό χάρτη», επισημαίνει η έκθεση.

«Εν τω μεταξύ, η ένοπλη δράση της Χαμάς συνεχίζεται, η δέσμευση για παύση όλων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων δεν έχει τηρηθεί πλήρως από τα εμπλεκόμενα μέρη και ο πληθυσμός βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν ακόμη χειμώνα μέσα σε σκηνές και ερείπια».

Ισραηλινή «απουσία αποφάσεων»

Ο πληθυσμός της Γάζας, που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια Παλαιστινίους, ζει περιορισμένος περίπου στο ένα τρίτο του παράκτιου θύλακα -κυρίως σε πρόχειρες σκηνές και κατεστραμμένα κτίρια- υπό τον έλεγχο των μαχητών της Χαμάς, αναφέρει το Reuters.

Το Ισραήλ κατέχει τα δύο τρίτα της Γάζας, μια έκταση που έχει σε μεγάλο βαθμό ισοπεδωθεί και ερημώσει.

Η έκθεση επέκρινε την ισραηλινή κυβέρνηση για «απουσία αποφάσεων» σχετικά με τις διευθετήσεις για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη μιας πολιτικής παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης που θα αντικαταστήσει τη Χαμάς ως αρχή επιβολής του νόμου στη Γάζα, σημειώνοντας ότι αυτό εμποδίζει την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι περιορισμοί που επιβάλλει το Ισραήλ στις προμήθειες και τον εξοπλισμό, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις στη χρηματοδότηση, έχουν δυσχεράνει την ικανότητα των κατοίκων της Γάζας να προετοιμαστούν και να αντιμετωπίσουν τις εποχικές πλημμύρες.

Οι καταρρακτώδεις βροχές κατέκλυσαν καταυλισμούς εκτοπισμένων σε ολόκληρη τη Γάζα την περασμένη εβδομάδα, ενώ αναμένονται νέες βροχοπτώσεις αργότερα μέσα στον μήνα.

Από την πλευρά της, η Χαμάς εισπράττει φόρους επί των αγαθών που εισέρχονται στη Γάζα, γεγονός που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, αναφέρει η έκθεση.

Το σχέδιο Τραμπ

Το Συμβούλιο Ειρήνης ιδρύθηκε από τον Τραμπ για να επιβλέπει το φιλόδοξο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ ως απάντηση στις επιθέσεις υπό την ηγεσία της Χαμάς από τη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ κατά τις επιθέσεις της Χαμάς το 2023, ενώ η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα έχει έκτοτε στοιχίσει τη ζωή σε 74.000 Παλαιστινίους.

Επιπλέον, περισσότεροι από 1.600 Παλαιστίνιοι -μεταξύ των οποίων πολλοί άμαχοι- και πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μετά τη σύναψη της εκεχειρίας με αμερικανική διαμεσολάβηση τον Οκτώβριο του 2025.

Το σχέδιο του Τραμπ έλαβε ισχυρή διεθνή στήριξη, αν και το ίδιο το συμβούλιο αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από πολλούς δυτικούς συμμάχους της Ουάσινγκτον.

Στο Ισραήλ, η δεξιά κυβέρνηση συνασπισμού του Νετανιάχου παραμένει στην εξουσία με υπηρεσιακή ιδιότητα, παρά το γεγονός ότι έχασε την πλειοψηφία της στις αμφίρροπες εκλογές του περασμένου μήνα.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τη Γάζα έως ότου εξαρθρωθεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί πλήρως ο θύλακας.