Γάζα: «Θα πεθάνεις μόνος ή με την οικογένειά σου;» – Οι καταγγελίες για τηλεφωνήματα της Σιν Μπετ πριν από ισραηλινές επιθέσεις

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Σοβαρές καταγγελίες για τηλεφωνήματα Ισραηλινών αξιωματικών ασφαλείας σε μέλη παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων, λίγο πριν από τη στοχευμένη εξόντωσή τους, φέρνει στο φως η αραβική εφημερίδα Asharq Al-Awsat. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι αποδέκτες των κλήσεων καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στο να σκοτωθούν μόνοι τους ή να παραμείνουν με τις οικογένειές τους, διακινδυνεύοντας και τη δική τους ζωή.

Το ρεπορτάζ της Asharq Al-Awsat, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη (29/10), βασίζεται σε μαρτυρίες συγγενών και παλαιστινιακών πηγών στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τουλάχιστον πέντε τέτοια περιστατικά έχουν καταγραφεί τους τελευταίους τρεις μήνες. Οι άνθρωποι που δέχονται τα τηλεφωνήματα φέρονται να απομακρύνονται από τους συγγενείς τους, φοβούμενοι ότι διαφορετικά θα σκοτωθούν μαζί τους.

Ανέβηκε στην ταράτσα και σκοτώθηκε από ισραηλινό drone

Η εφημερίδα περιγράφει την περίπτωση του Μοχάμεντ αλ Μπαγιούκ, ο οποίος σκοτώθηκε την Τετάρτη (28/10) στη Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο νεαρός δέχθηκε τηλεφώνημα από αξιωματικό της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ (Σαμπάκ), ο οποίος φέρεται να του έδωσε δύο επιλογές: να παραμείνει με την οικογένειά του ή να ανέβει μόνος στην ταράτσα καταλύματος εκτοπισμένων, όπου θα αποτελούσε στόχο.

Ο αλ Μπαγιούκ ανέβηκε στην ταράτσα και σκοτώθηκε από μικρό πύραυλο ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Ξάδελφός του, που βρισκόταν στο σημείο, επιβεβαίωσε στην εφημερίδα την αφήγηση, αναφέροντας ότι μία θεία του νεαρού τραυματίστηκε σοβαρά προσπαθώντας να τον εμποδίσει να φύγει μετά το τηλεφώνημα.

Καταγγελίες για ψυχολογική πίεση

Παλαιστινιακές πηγές χαρακτήρισαν τις κλήσεις μέσο εκφοβισμού και ψυχολογικής πίεσης, υποστηρίζοντας ότι η απειλή εναντίον των οικογενειών δεν αφήνει ουσιαστικά περιθώριο επιλογής.

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι οι προειδοποιήσεις αυτές δεν σημαίνουν πως έχουν σταματήσει οι ισραηλινές επιθέσεις που προκαλούν απώλειες μεταξύ αμάχων.

Η Asharq Al-Awsat αναφέρει επίσης συνεχιζόμενα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ άλλων στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι, όπου σκοτώθηκαν δύο Παλαιστίνιοι σε επίθεση εναντίον οχήματος.

Οι καταγγελίες για το περιεχόμενο των τηλεφωνημάτων βασίζονται στις παλαιστινιακές μαρτυρίες που συγκέντρωσε η εφημερίδα και δεν συνοδεύονται στο δημοσίευμα από ισραηλινή επιβεβαίωση.