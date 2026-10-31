ΗΠΑ: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε κατάστημα με είδη Halloween στην Καλιφόρνια

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Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (30/10) σε κατάστημα με είδη Halloween στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι έξι να τραυματιστούν, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τη New York Post, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 20:30 τοπική ώρα, μέσα στο εποχικό κατάστημα Spirit Halloween, στο εμπορικό κέντρο Solano Town Center, στην πόλη Φέρφιλντ.

Όπως ανέφερε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Νταν Μάρσαλ, ένας άνθρωπος διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός στο σημείο, ενώ οι έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Ο ύποπτος εξακολουθεί να διαφεύγει, ενώ οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα την περιγραφή του ούτε έχουν διευκρινίσει εάν στην επίθεση συμμετείχαν περισσότερα από ένα άτομα. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το κίνητρο.

Πανικόβλητοι πελάτες έτρεχαν να σωθούν

Την ώρα της επίθεσης, το κατάστημα ήταν γεμάτο από πελάτες που πραγματοποιούσαν αγορές της τελευταίας στιγμής ενόψει του Halloween.

Μόλις ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, επικράτησε πανικός, με τους παρευρισκόμενους να τρέχουν προς τις εξόδους και τους χώρους στάθμευσης.

«Μου είπε ότι άκουσε πυροβολισμούς και ότι ο κόσμος ήδη έτρεχε, φώναζε και έκλαιγε», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο KCRA ένας άνδρας, περιγράφοντας όσα έζησε η σύζυγός του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα άκουσε περίπου επτά πυροβολισμούς προτού οι πελάτες αρχίσουν να εγκαταλείπουν μαζικά το κατάστημα.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Vacaville Reporter, ότι βρισκόταν σε εστιατόριο Chipotle όταν μία εργαζόμενη του Spirit Halloween μπήκε έντρομη και είπε ότι ένοπλοι είχαν εισβάλει στο κατάστημα και άρχισαν να πυροβολούν.

Το Spirit Halloween λειτουργούσε προσωρινά σε χώρο που προηγουμένως στεγαζόταν κατάστημα Best Buy, εντός του εμπορικού κέντρου, το οποίο διαθέτει περίπου 130 καταστήματα.

Ένοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν σε κινηματογραφική αίθουσα

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικές ομάδες SWAT πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στο εμπορικό κέντρο, αναζητώντας τον δράστη ή ενδεχόμενους συνεργούς του.

Μία από τις επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Regal Edwards, όπου περίπου δώδεκα θεατές παρακολουθούσαν την ταινία τρόμου «Halloween».

«Προς το τέλος της ταινίας, ξαφνικά ένας αστυνομικός με πλήρη εξοπλισμό SWAT εισέβαλε στην αίθουσα. Κρατούσε έναν μεγάλο φακό, τον έστρεφε προς κάθε κατεύθυνση και μας ρώτησε εάν είχε μπει κάποιος με όπλο», περιέγραψε στο CBS Sacramento η Κέιτλιν Φράι.

Η σκηνή προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους θεατές, επαναφέροντας μνήμες από την πολύνεκρη επίθεση σε κινηματογράφο στην Ορόρα του Κολοράντο, όπου είχαν σκοτωθεί 12 άνθρωποι.

«Όταν μπήκε ο αστυνομικός, σκέφτηκα τους πυροβολισμούς στην προβολή του “Dark Knight” στο Κολοράντο πριν από χρόνια», δήλωσε ο σύντροφός της, Μάρτι Μακόι.

«Της είπα ότι δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί όταν βγούμε από εδώ. Να θυμάσαι: τρέξε, κρύψου, πάλεψε. Και σ’ αγαπώ, για κάθε ενδεχόμενο», πρόσθεσε.

Police responding to confirmed shooting incident at Solano Town Center Mall in Fairfield, California, the mayor says. https://t.co/gj8dgok2pw — Noteworthy News (@newsnoteworthy) October 31, 2026

Στις έρευνες συμμετέχει και το FBI

Η αστυνομία του Φέρφιλντ ανακοίνωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να λαμβάνουν καταθέσεις από μάρτυρες και να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη.

«Πρόκειται ακόμη για έναν ενεργό τόπο εγκλήματος. Οι ερευνητές συνομιλούν με μάρτυρες και εργάζονται εντατικά για να ταυτοποιήσουν τον ύποπτο που ευθύνεται για αυτή τη φρικτή επίθεση», ανέφεραν οι Αρχές.

Στην επιχείρηση συνδράμει και το FBI, το οποίο ανακοίνωσε ότι αποστέλλει ειδική ομάδα συλλογής και ανάλυσης αποδεικτικών στοιχείων για να υποστηρίξει την τοπική αστυνομία.

Οι ταυτότητες και οι ηλικίες των θυμάτων δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

DEVELOPING: Several shot at California’s Solano Town Center in Fairfield; major police response underway https://t.co/pHVwZN95t1 — Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 31, 2026

Δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς σε κατάστημα μέσα σε λίγες ώρες

Η επίθεση στην Καλιφόρνια σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από ένα ακόμη θανατηφόρο περιστατικό με πυροβολισμούς, αυτή τη φορά σε κατάστημα στο Μίσιγκαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μάντισον Χάιτς, ένας 21χρονος εντοπίστηκε με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες, λίγο μετά τις 14:00 της Παρασκευής, και έχασε τη ζωή του.

Ένας δεύτερος 21χρονος, ύποπτος για τη δολοφονία, δέχθηκε επίθεση από παρευρισκόμενους και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση.