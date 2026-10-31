Τραμπ κατά Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Είναι ηλίθιος και αποκρουστικός» – Τι είπε για το Χόλιγουντ και τις φοροελαφρύνσεις

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Νέα σφοδρή επίθεση εναντίον του Ρόμπερτ Ντε Νίρο εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό «ηλίθιο» και «αποκρουστικό». Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στη Φλόριντα, ο Τραμπ επανέφερε τη μακροχρόνια αντιπαράθεσή του με τον διάσημο ηθοποιό, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο χορήγησης φορολογικών κινήτρων στην κινηματογραφική βιομηχανία του Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στις δηλώσεις αυτές την Παρασκευή (30/10), κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Ντεϊτόνα Μπιτς της Φλόριντα, όπου συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας, Μπάιρον Ντόναλντς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε αρχικά στην τηλεοπτική του πορεία και στην εκπομπή «The Apprentice», υποστηρίζοντας ότι είχε ξεπεράσει σε τηλεθέαση ακόμη και την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Στη συνέχεια, επέκρινε τη σημερινή εικόνα της τελετής, υποστηρίζοντας ότι έχει χάσει την παλιά της αίγλη επειδή διάσημοι ηθοποιοί χρησιμοποιούν το βήμα της για να του επιτίθενται.

«Ήταν κάποτε μια σπουδαία εκπομπή, τα βραβεία της Ακαδημίας. Τώρα είναι απαίσια, επειδή ανεβαίνουν κάποιοι και χρησιμοποιούν χυδαία γλώσσα για τον αγαπημένο σας πρόεδρο», δήλωσε.

«Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ηλίθιος – Κάτι δεν πάει καλά μαζί του»

Αμέσως μετά, ο Τραμπ έστρεψε τα πυρά του στον 83χρονο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος έχει ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Παρεμπιπτόντως, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ηλίθιος; Είναι ηλίθιος», ανέφερε, προκαλώντας αντιδράσεις στο ακροατήριο.

Ο Τραμπ συνέχισε την επίθεσή του, αμφισβητώντας ακόμη και τις υποκριτικές ικανότητες του ηθοποιού.

«Όχι, κάτι δεν πάει καλά μαζί του. Κάποτε τον συμπαθούσα κάπως, αλλά τώρα δεν μπορώ ούτε να τον παρακολουθήσω. Είναι αποκρουστικός», είπε.

Δεν περιορίστηκε, μάλιστα, στις πολιτικές απόψεις του Ντε Νίρο, αλλά σχολίασε και την καριέρα του στις κωμωδίες.

«Μετά παίζει και σε κωμωδίες. Δεν είναι καλός στις κωμωδίες. Ίσως κάποιος θα έπρεπε να του το πει, αλλά είναι απαίσιος», πρόσθεσε.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει τιμηθεί με δύο βραβεία Όσκαρ, για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Ο Νονός 2» και «Οργισμένο Είδωλο», ενώ έχει συμμετάσχει και σε δημοφιλείς κωμωδίες, όπως το «Γαμπρός της Συμφοράς».

TRUMP: By the way, is Robert de Niro a moron? He’s a moron. There is something wrong with him. I used to sort of like him, but now I can’t even watch him. He’s like gross. Then he goes into the comedies. He’s no good for comedy. Maybe somebody should tell him. But he’s terrible. You know, since he and a couple of the other losers out there — it’s a funny thing.” — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 31, 2026

Η παλιά κόντρα και οι επιθέσεις του Ντε Νίρο στον Τραμπ

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ντε Νίρο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές σημειώθηκε το 2018, όταν ο ηθοποιός καταφέρθηκε εναντίον του Τραμπ χρησιμοποιώντας υβριστική έκφραση κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Tony.

Δεν είναι σαφές ποια συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε τη νέα επίθεση του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη New York Post, ο Ντε Νίρο έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα την υποστήριξή του προς τους Δημοκρατικούς, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Ο ηθοποιός έχει συμμετάσχει σε εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων για το Δημοκρατικό Κόμμα, ενώ σε πρόσφατο μήνυμα προς υποστηρικτές του επιτέθηκε στον Τραμπ, συνδέοντάς τον πολιτικά με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Τραμπ: «Οι άνθρωποι του Χόλιγουντ που με έβριζαν τώρα έρχονται στο γραφείο μου»

Στην ίδια συγκέντρωση, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο παροχής νέων φορολογικών κινήτρων στην αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι στελέχη του Χόλιγουντ, τα οποία στο παρελθόν είχαν εκφραστεί αρνητικά για εκείνον, επιδιώκουν πλέον συναντήσεις μαζί του προκειμένου να συζητήσουν πιθανές φορολογικές ελαφρύνσεις.

«Άνθρωποι που έλεγαν άσχημα πράγματα για μένα επί χρόνια τώρα κάθονται στο γραφείο μου και λένε: “Κύριε πρόεδρε, είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ”», ανέφερε.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι το διαδίκτυο του επιτρέπει να ανατρέχει εύκολα σε παλαιότερες δηλώσεις των συνομιλητών του.

«Το σπουδαίο με το διαδίκτυο είναι ότι πατάς ένα κουμπί και σου δείχνει όλα όσα έχουν πει τα τελευταία 20 χρόνια», σχολίασε.

Στη συνέχεια, μιμήθηκε σαρκαστικά έναν υποτιθέμενο εκπρόσωπο του Χόλιγουντ, ο οποίος προσπαθεί να δικαιολογήσει παλαιότερη προσβλητική δήλωσή του.

«Κύριε πρόεδρε, θα ήθελα να πω, πριν ξεκινήσουμε, ότι με είχαν παραθέσει λανθασμένα όταν σας αποκάλεσα μ…κα. Δεν το είπα αυτό, κύριε!», ανέφερε, διακωμωδώντας τη στάση που, όπως υποστηρίζει, τηρούν απέναντί του παράγοντες της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ο Τραμπ δεν παρουσίασε συγκεκριμένο σχέδιο για τις φορολογικές ελαφρύνσεις ούτε διευκρίνισε πότε θα μπορούσαν να εφαρμοστούν.

Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεσή του με προσωπικότητες του Χόλιγουντ, λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, την ώρα που η κινηματογραφική βιομηχανία επιδιώκει ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση.