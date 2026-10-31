Γλυφάδα: Έρευνες για τη φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων – Εντοπίστηκαν γκαζάκια

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα στη Γλυφάδα, έπειτα από μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 03:00 υπό αδιευκρίνιστα αίτια, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές καταστροφές στις εγκαταστάσεις και κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις κατάσβεσης.

Στο σημείο έσπευσαν 33 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς. Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.

Ζημιές στο κτίριο και σε οχήματα

Οι εικόνες από τον χώρο της αντιπροσωπείας μετά το πέρασμα της φωτιάς αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Από την επίθεση κάηκε ολοσχερώς η οροφή του κτηρίου της αντιπροσωπείας και δύο αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα μπροστά από την έκθεση. Δεδομένου ότι στον επαγγελματικό αυτό χώρο φιλοξενούνται οχήματα ιδιαίτερα υψηλής αξίας, το συνολικό οικονομικό κόστος των ζημιών είναι μεγάλο, με το συμβάν να προκαλεί αναστάτωση τόσο στη διοίκηση όσο και στο προσωπικό της επιχείρησης.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα, με τις αρχές να μην αποκλείουν το σενάριο του εμπρησμού. Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι εντοπίστηκαν στο σημείο δύο γκαζάκια.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, το οποίο διενεργεί έρευνες για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά.