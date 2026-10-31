Ηλίας Ψινάκης: Ντύθηκε Νίκος Καρβέλας δίπλα στην Άννα Βίσση για το Halloween – Η επική ανάρτηση

Με μια άκρως ευρηματική μεταμφίεση γιόρτασε το Halloween ο Ηλίας Ψινάκης δίπλα στην Άννα Βίσση, επιλέγοντας να υποδυθεί τον Νίκο Καρβέλα και ανεβάζοντας τις σχετικές «αποδείξεις» στο Instagram. Όπως εξήγησε ο ίδιος στη λεζάντα της ανάρτησης, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ προτίμησε να ντυθεί απλώς «ο εαυτός της», φορώντας ένα ολοκόκκινο σύνολο με ασορτί γούνα και ψηλοτάκουνα μποτάκια, ενώ εκείνος μαγνήτισε τα βλέμματα με λευκή περούκα και κάπα, παραπέμποντας ευθέως στη χαρακτηριστική φιγούρα του γνωστού μουσικοσυνθέτη.

«Βίσση- Καρβέλας. Ο Καρβέλας δεν είναι ο Καρβέλας, η Βίσση είναι αληθινή… !!! Happy Halloween», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Ψινάκης στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έρχεται στη δημοσιότητα μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη ρήξη που σημειώθηκε ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Όλο αυτό το διάστημα, η δημοφιλής ερμηνεύτρια έχει επιλέξει να μην προχωρήσει σε περαιτέρω δηλώσεις, περιοριζόμενη αποκλειστικά στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε στις αρχές Οκτωβρίου, την ώρα που η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.