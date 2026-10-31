Θάνος Τοκάκης: «Η σκέψη του αδελφού μου είναι καύσιμο καθημερινό»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ένας κι ένας» του ΕΡΤNews, το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, βρέθηκε ο Θάνος Τοκάκης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, μίλησε για την απώλεια του αδελφού του και τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τη θλίψη, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του.

Ο ηθοποιός προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση, περιγράφοντας πώς η παρουσία του αδελφού του εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στην καθημερινότητά του.

«Οι άνθρωποι δεν φεύγουν, για μένα. Δηλαδή όσοι σε σημαδεύουν, δεν φεύγουν από μέσα σου. Υπάρχουν σαν κύματα, αυτό αισθάνομαι. Και αν θέλω να αφήσω και γω κάτι πίσω μου είναι αυτό. Όχι να θυμούνται την φάτσα μου, να θυμούνται πράγματα που ‘χω κάνει τα οποία θα επηρεάσουν κάποιους άλλους ανθρώπους με τη σειρά τους”», ανέφερε.

Όπως εξομολογήθηκε, πέντε χρόνια μετά την απώλεια, εξακολουθεί να αναζητά τη δική του οπτική και να αναρωτιέται πώς θα αντιμετώπιζε εκείνος τις καταστάσεις της ζωής. Μάλιστα, χαρακτήρισε αυτή την εσωτερική σύνδεση «καύσιμο καθημερινό», υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη του παραμένει ζωντανή.

«Κάπως έτσι κουβαλάω και γω τον αδελφό μου. Δηλαδή πέντε χρόνια μετά, όταν υπάρχει αυτή η απόσταση από τα πράγματα, δεν μπορώ παρά να τον φέρω μέσα μου. Να ‘χω ένα σημείο αναφοράς σε σχέση με το πως θα σκεφτόταν ο ίδιος. Αυτό είναι στην καθημερινότητα μου και είναι, για μένα, καύσιμο καθημερινό», εξομολογήθηκε ο Θάνος Τοκάκης και συμπλήρωσε:

«Δεν υπάρχει κάτι που δεν πρόλαβα να του πω όσο ζούσε. Τα λέγαμε όλα και, προς το τέλος της ζωής του, ανταλλάξαμε και πιο βαθιά πράγματα».