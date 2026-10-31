Ενεργειακός συναγερμός: Σε υψηλό εξαμήνου οι τιμές του πετρελαίου υπό τον φόβο κλιμάκωσης του πολέμου με το Ιράν

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Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 2%, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα κλεισίματος των τελευταίων έξι μηνών, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

Το πετρέλαιο τύπου Brent, στα συμβόλαια παράδοσης Δεκεμβρίου, έκλεισε στα 117,64 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 2,4%, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης άγγιξε ακόμη και τα 118 δολάρια. Το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε κατά περίπου 2,1%, φτάνοντας στα 104,12 δολάρια το βαρέλι.

Σε επίπεδο μήνα, το Brent κατέγραψε άνοδο 13,6% τον Οκτώβριο, ενώ τα κέρδη του WTI διαμορφώθηκαν στο 15,2%.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, οι αναφορές για περιστατικά με δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά με υπερδεξαμενόπλοια μέσα στην ίδια ημέρα.

Η ιρανική πλευρά υποστήριξε ότι δύο από τα πλοία προσέκρουσαν σε νάρκες, ενώ κινούνταν σε θαλάσσιες διαδρομές τις οποίες οι ιρανικές αρχές είχαν χαρακτηρίσει μη εξουσιοδοτημένες.

Οι εξελίξεις ενισχύουν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις τους στη διεθνή προσφορά πετρελαίου.