Euroleague: Tραυματισμός-σοκ για τον Τόμας Σατοράνσκι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε ο τραυματισμός του Τόμας Σατοράνσκι, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Dubai BC για την 9η αγωνιστικής της Euroleague, με τον Τσέχο γκαρντ να αποχωρεί από το γήπεδο και να οδηγείται σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Όλα συνέβησαν σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Φίλιπ Πετρούσεφ. Ο Σατοράνσκι έχασε την ισορροπία του ενώ βρισκόταν στον αέρα και έπεσε με δύναμη στο παρκέ, παραμένοντας για αρκετή ώρα ακίνητος. Η εικόνα του προκάλεσε έντονη ανησυχία, με παίκτες και από τις δύο ομάδες να σπεύδουν αμέσως κοντά του.

Get well soon, Sato 🙏 ⠀ Tomas Satoransky was stretchered off after a heavy fall against Dubai. Itoudis said he was conscious, and Hapoel confirmed he was being taken to hospital for tests. ⠀ #EuroLeague https://t.co/fJh5v6ODDS Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Ειδικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για 1.000 ανέργους: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Η ημερομηνία για τις συνεντεύξεις — SKWEEK (@SkweekSports) October 30, 2026

Με τη συνδρομή των ιατρικών επιτελείων των δύο συλλόγων, ο Τσέχος άσος απομακρύνθηκε από τον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια, ενώ η αγωνία για την κατάστασή του ήταν έκδηλη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ομάδας, ο τραυματισμός αφορά το κεφάλι και ο παίκτης πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάστασή του.

Το θετικό στοιχείο είναι πως ο Σατοράνσκι είχε τις αισθήσεις του κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο. Πλέον, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων.