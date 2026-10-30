Σοκ στον Ολυμπιακό: Χειρουργήθηκε ο Μοντέρο και μένει έξι μήνες εκτός δράσης

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Σημαντική απώλεια για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Γιαν Μοντέρο θα χρειαστεί να απουσιάσει από τα παρκέ για περίπου έξι μήνες, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε σήμερα (30/10).

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι ο 23χρονος Δομινικανός γκαρντ χειρουργήθηκε για την αποκατάσταση του προβλήματος στον μηνίσκο του αριστερού γόνατος, με τον προβλεπόμενο χρόνο επιστροφής του στην αγωνιστική δράση να υπολογίζεται σε έξι μήνες.

Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει τις αρχικές εκτιμήσεις, οι οποίες έκαναν λόγο για απουσία περίπου ενός μήνα.

Ο νεαρός γκαρντ είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, ενώ η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον σχεδιασμό των «ερυθρόλευκων».

Στα έξι παιχνίδια που πρόλαβε να αγωνιστεί στη φετινή EuroLeague, είχε κατά μέσο όρο 15,5 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε 23 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση:

«Ο Γιαν Μοντέρο υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του πλευρικού μηνίσκου στο αριστερό γόνατό του. Αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για έξι μήνες. Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού Μπάσκετ εύχεται στον Γιαν ομαλή και γρήγορη ανάρρωση και ανυπομονεί να τον δει ξανά στο γήπεδο!».