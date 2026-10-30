Μπράγκα – Φαμαλικάο 2-2 (1-3 πεν.): Πρόκριση στα πέναλτι με δύο γκολ του Γιώργου Κούτσια

Η Φαμαλικάο εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup Πορτογαλίας, επικρατώντας της Μπράγκα με 3-1 στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από το 2-2 της κανονικής διάρκειας. Καθοριστική ήταν η συμβολή του Γιώργου Κούτσια, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο.

Ο 22χρονος Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό, όταν αξιοποίησε την ασίστ του Μάρκος Πένια και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ στην κίνηση. Η Μπράγκα ισοφάρισε στο 37′ με τον Ρικάρντο Όρτα, αλλά η Φαμαλικάο ανέκτησε το προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Κούτσιας ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του και ευστόχησε, διαμορφώνοντας το 2-1. Με τα δύο τέρματα που πέτυχε απέναντι στην Μπράγκα, ο Έλληνας φορ έφτασε τα επτά γκολ από την έναρξη της σεζόν.

Στο 63ο λεπτό, ο Κούτσιας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, παραχωρώντας τη θέση του στον Αμπουμπακάρ. Η Μπράγκα κατάφερε να ισοφαρίσει εκ νέου στο 89′, με τον Όρτα να σκοράρει για δεύτερη φορά και να διαμορφώνει το 2-2.

Καθώς στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης δεν προβλέπεται παράταση, η πρόκριση κρίθηκε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, η Φαμαλικάο επικράτησε με 3-1, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα ημιτελικά.