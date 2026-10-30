Φαίη Σκορδά: Η εκπομπή σταμάτησε απότομα – Ήθελα φέτος να κάνω κάτι διαφορετικό

Καλεσμένη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/10) η Φαίη Σκορδά, η οποία, μεταξύ άλλων, μίλησε για τις σημαντικές αλλαγές στην τηλεοπτική της πορεία τα τελευταία χρόνια, τις επαγγελματικές προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, αλλά και την εμπειρία της στον ΑΝΤ1 και το Mega.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε αρχικά στις συνεχείς αλλαγές που σημάδεψαν τα τελευταία χρόνια την επαγγελματική της διαδρομή, ξεκαθαρίζοντας ότι κάθε νέα αρχή απαιτεί χρόνο, προκειμένου να διαμορφωθούν η ομάδα, η θεματολογία και η ταυτότητα μιας εκπομπής.

Όπως εξήγησε, οι τηλεοπτικές εκπομπές είναι σε μεγάλο βαθμό προσωποκεντρικές, αφού η φυσιογνωμία τους συνδέεται άμεσα με τον παρουσιαστή και τις επιλογές του.

«Πιστεύω οτι οι εκπομπές είναι προσωποκεντρικές και πολύ κοντά στον παρουσιαστή και σε αυτά που επιλέγει στο τέλος της ημέρας. Ήταν χρόνια δύσκολα για μένα εξαιτίας αυτών των αλλαγών. Θεωρώ, όμως, ότι τα στοιχήματα τα κέρδισα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια στον ΑΝΤ1, αισθάνθηκε ότι δοκιμάστηκε επαγγελματικά, αλλά και ότι κατάφερε να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους λόγους που την οδήγησαν στην αποχώρηση από τον ΑΝΤ1, εξηγώντας ότι το περιεχόμενο των εκπομπών είχε πλέον αλλάξει, με την ενημέρωση και την επικαιρότητα να καταλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. «Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό», είπε χαρακτηριστικά, η παρουσιάστρια

Όπως τόνισε, η παρουσίαση μιας ενημερωτικής εκπομπής προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης και άρτιας δημοσιογραφικής ομάδας. Η ίδια μπορεί να συμμετέχει στον σχολιασμό της επικαιρότητας, ιδίως σε θέματα κοινωνικά, ωστόσο, υπογράμμισε ότι χωρίς την απαραίτητη δημοσιογραφική υποστήριξη, υπάρχει ο κίνδυνος η προσέγγιση των θεμάτων να παραμένει επιφανειακή.

Αναφερόμενη στη διετή παρουσία της στο Mega, η Φαίη Σκορδά έκανε λόγο για δύο πολύ όμορφα χρόνια και πως, παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος επαγγελματικός κύκλος έκλεισε κάπως απότομα, αντιμετώπισε την εξέλιξη με αισιοδοξία και χαμόγελο.

«Ήταν δύο πολύ όμορφα χρόνια στο Mega. Είχαμε βγει και πρώτοι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα, ξαφνιάστηκα. Αντιμετωπίζω, όμως, τα πράγματα με χαμόγελο και αισιοδοξία. Ίσως έγινε και για καλό. Μπορεί να έγινε κάπως απότομα, αλλά ο κύκλος έκλεισε πολύ όμορφα», ανέφερε.