Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Τα τέσσερα σενάρια για τη μάχη του Κογκρέσου

Τη στιγμή που οι προσδοκίες για τους Δημοκρατικούς αρχίζουν να γιγαντώνονται και το ενδεχόμενο ενός «μπλε κύματος» (σ.σ. το κόμμα των Δημοκρατικών) προβάλλει στον ορίζοντα, η μάχη των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών (midterms) εξελίσσεται σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα. Με φόντο τα χαμηλά ποσοστά δημοφιλίας του Ντόναλντ Τραμπ και τα στρατηγικά οχυρά των Ρεπουμπλικανών, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα σχηματιστεί κύμα, αλλά αν αυτό θα αποδειχθεί αρκετά ισχυρό ώστε να σαρώσει τα δομικά πλεονεκτήματα της αντιπολίτευσης και να κρίνει τον έλεγχο της Γερουσίας, ανοίγοντας ενδεχομένως ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Η στρατηγική άμυνα των Ρεπουμπλικανών και τα δομικά πλεονεκτήματα

Από την πλευρά τους οι Ρεπουμπλικανοί είναι καλά προετοιμασμένοι. Έβλεπαν αυτή την πιθανότητα να έρχεται εδώ και καιρό. Ιστορικά, οι ενδιάμεσες εκλογές τείνουν να μην εξελίσσονται καλά για το κόμμα του Προέδρου και, σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο, τα ποσοστά δημοφιλίας του Προέδρου Τραμπ είναι από τα χαμηλότερα που έχουν καταγραφεί.

Για να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους, οι Ρεπουμπλικανοί επανασχεδίασαν τον εκλογικό χάρτη της Βουλής, ώστε περισσότεροι από αυτούς να βρίσκονται σε ασφαλέστερες περιφέρειες – για να συνεχίσουμε με τη μεταφορά, προσπάθησαν να απομακρυνθούν από την ακτογραμμή. Έχουν επίσης δαπανήσει δισεκατομμύρια προσπαθώντας να ενισχύσουν τις «κόκκινες» πολιτείες και περιφέρειες – το αντίστοιχο των δισεκατομμυρίων που δαπανούν ο Ίλον Μασκ και άλλοι δωρητές σε σακιά άμμου και σωσίβια.

Παρόλα αυτά, αυτές οι έκτακτες προετοιμασίες πιθανότατα δεν θα είναι αρκετές για να κρατήσουν τη Βουλή υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών. Το κύμα φαίνεται αρκετά μεγάλο ώστε οι Δημοκρατικοί να φαίνονται πιθανό να καταλάβουν το σώμα υπό σχεδόν οποιοδήποτε σενάριο, εκτός αν υπάρξει σφάλμα δημοσκοπήσεων μεγαλύτερο από εκείνο του 2016 ή του 2020. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν μπορούν να κερδίσουν μια ευρεία πλειοψηφία.

Η Γερουσία είναι μια πολύ διαφορετική ιστορία. Εκεί η δημοκρατική πρόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη: Θα πρέπει να ανατρέψουν τουλάχιστον δύο έδρες σε πολιτείες που ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε με διψήφια διαφορά το 2024. Ούτε καν τα μεγαλύτερα κύματα που θυμόμαστε δεν θα καθιστούσαν τους Δημοκρατικούς ξεκάθαρα φαβορί για να κερδίσουν τέτοιες σταθερά ρεπουμπλικανικές πολιτείες. Γι’ αυτό μπορεί να χρειαζόταν ένα τσουνάμι.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η εφημερίδα «New York Times» παρουσιάζουν τέσσερα σενάρια για το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν οι εκλογές.

Σενάριο 1: Οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας μένουν “στεγνοί”

Μέγεθος κύματος: Νίκη Δημοκρατικών με 5-7 μονάδες στη λαϊκή ψήφο (παρόμοιο με το 2010 ή το 2014).

Σφάλμα δημοσκοπήσεων: Η δύναμη των Δημοκρατικών έχει υπερεκτιμηθεί ουσιαστικά (παρόμοιο με το 2016 ή το 2020).

Αποτέλεσμα: Οι Ρεπουμπλικανοί κρατούν τη Γερουσία σχετικά εύκολα. Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν μόνο μια οριακή έως μέτρια πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτή η νίκη στη Βουλή ενδέχεται να μην επιβεβαιωθεί για ημέρες ή ακόμη και για μία εβδομάδα, καθώς οι Δημοκρατικοί θα περιμένουν από πολιτείες όπως η Καλιφόρνια να καταμετρήσουν τις επιστολικές ψήφους.

Πώς συμβαίνει: Φανταστείτε ότι στέκεστε δίπλα σε Ρεπουμπλικανούς σε περιφέρειες που ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ με οκτώ έως 12 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά, όταν ένα τεράστιο μπλε κύμα σκάει στην ακτή. Ευτυχώς, βρίσκεστε σε υψηλό έδαφος – και καλά προετοιμασμένοι.

Σε αυτό το πρώτο σενάριο, το κύμα παρασέρνει τους Ρεπουμπλικανούς κατά μήκος της παραλίας, όπως την έδρα των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία στη Βόρεια Καρολίνα, αλλά μέχρι το νερό να φτάσει σε εσάς στην ανηφόρα, απλώς γλείφει τα πόδια σας σαν μια ήσυχη μέρα στην παραλία. Το μπλε κύμα είναι μεγάλο, αλλά δεν φτάνει πέρα από αυτό που οι Ρεπουμπλικανοί είναι προετοιμασμένοι να αντέξουν.

Δεν είναι απίθανο να φανταστεί κανείς πώς οι Ρεπουμπλικανοί κρατούν τη Γερουσία και διατηρούν τη μάχη της Βουλής αμφίρροπη. Για να το πετύχουν, οι Ρεπουμπλικανοί χρειάζονται απλώς τους ψηφοφόρους που ρέπουν προς το μέρος τους να προσέλθουν στις κάλπες την ημέρα των εκλογών, παρά τις επιφυλάξεις που μπορεί να έχουν για την απόδοση του Ντόναλντ Τραμπ. Στη σημερινή πολωμένη εποχή, το να ψηφίζουν οι Ρεπουμπλικανοί τους Ρεπουμπλικανούς δεν είναι ποτέ ένα τραβηγμένο ενδεχόμενο.

Είναι ακόμη ευκολότερο να το φανταστεί κανείς αν αναλογιστεί πόσο ψηλά βρίσκονται τοποθετημένοι οι Ρεπουμπλικανοί. Εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν μόνο τις έδρες όπου ο Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε με 8,5 μονάδες ή λιγότερο, θα κέρδιζαν 223 έδρες (μόλις πέντε περισσότερες από όσες χρειάζονται για την πλειοψηφία) και θα υπολείπονταν δύο εδρών για να καταλάβουν τη Γερουσία.

Και οι δημοσκοπήσεις έχουν υποτιμήσει τους Ρεπουμπλικανούς στο παρελθόν. Εάν οι δημοσκοπήσεις πέσουν έξω όσο το 2016 ή το 2020, το σημερινό προβάδισμα των Δημοκρατικών – γύρω στις εννέα μονάδες πανελλαδικά – μπορεί να αποδώσει μόνο μια δημοκρατική νίκη με πέντε έως επτά μονάδες. Αυτό θα ήταν συγκρίσιμο με το μέγεθος προηγούμενων εκλογικών κυμάτων (όπως οι νίκες των Ρεπουμπλικανών το 1994, το 2010 και το 2014), αλλά δεν θα απέδιδε απαραίτητα μια μεγάλη δημοκρατική πλειοψηφία στη Βουλή ή τον έλεγχο της Γερουσίας.

Μπορεί να καταγραφεί ως μπλε κύμα όσον αφορά την εθνική ψήφο, αλλά στο Κογκρέσο θα έμοιαζε με απλό κυματισμό.

Σενάριο 2: Οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας κρατιούνται στο όριο

Μέγεθος κύματος: Νίκη Δημοκρατικών με 5-9 μονάδες (παρόμοιο με το 2006 ή το 2018).7

Σφάλμα δημοσκοπήσεων: Οι δημοσκοπήσεις είναι γενικά ακριβείς, αλλά οι Ρεπουμπλικανοί υποτιμώνται ελαφρώς – είτε εθνικά είτε σε κρίσιμες «κόκκινες» πολιτείες (παρόμοιο με το 2018 ή το 2024).

Αποτέλεσμα: Ένα μεγάλο μπλε κύμα που παρόλα αυτά αφήνει τους Ρεπουμπλικανούς να ανασάνουν με ανακούφιση – και τους Δημοκρατικούς απογοητευμένους. Η Γερουσία παραμένει μόνο οριακά ρεπουμπλικανική, παρόλο που οι Δημοκρατικοί τα πάσχουν καλύτερα σε ασφαλώς ρεπουμπλικανικές πολιτείες από ό/τι έχει πάει οποιοδήποτε κόμμα σε αντίπαλο έδαφος εδώ και δεκαετίες. Οι Δημοκρατικοί σημειώνουν σημαντικά κέρδη στη Βουλή.

Πώς συμβαίνει: Αυτό είναι ένα μεγάλο κύμα. Είναι τόσο μεγάλο ή μεγαλύτερο από οποιεσδήποτε ενδιάμεσες εκλογές εδώ και δεκαετίες. Σε αυτό το σενάριο, το κύμα δεν γλείφει απλώς τα πόδια των Ρεπουμπλικανών στο υψηλό έδαφος· ορμά πάνω από τα σακιά άμμου και τα παρασέρνει. Οι Ρεπουμπλικανοί μάχονται για την πολιτική τους επιβίωση.

Σε εθνική κλίμακα, αυτό θα σήμαινε μια μάχη έδρα προς έδρα για τον έλεγχο της Γερουσίας, ενώ οι Δημοκρατικοί οδεύουν άνετα προς μια μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή. Οι δημοσκοπήσεις δεν απέχουν πολύ σε αυτό το σενάριο: Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν με μεγάλη διαφορά πανελλαδικά και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί σε ρεπουμπλικανικές πολιτείες και περιφέρειες. Στο Σενάριο 1, πολιτείες όπως το Κάνσας και η Αϊόβα μπορεί να μην ήταν καν αμφίρροπες. Αυτή τη φορά, τα κύρια πεδία μάχης της Γερουσίας στις «κόκκινες» πολιτείες παραμένουν υπερβολικά αμφίρροπα για να υπάρξει πρόβλεψη μέχρι αργά τη νύχτα.

Αλλά σε αυτό το σενάριο, οι Ρεπουμπλικανοί κρατιούνται σε μόλις αρκετά από τα κρίσιμα πεδία μάχης της Γερουσίας. Τα σωσίβια κάνουν τη δουλειά τους. Οι Δημοκρατικοί έχουν την καλύτερη βραδιά τους εδώ και δεκαετίες σε «κόκκινες» πολιτείες όπως το Τέξας, η Νότια Καρολίνα και το Κάνσας, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Ή ίσως η Σούζαν Κόλινς, η γνωστή πολιτική «σέρφερ» που έχει επιβιώσει σε κύματα εκλογών στο παρελθόν, καταφέρνει να κρατηθεί στη σανίδα της στο Μέιν για άλλη μια φορά.

Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό; Για να κρατήσουν τη Γερουσία, οι Ρεπουμπλικανοί χρειάζονται απλώς αρκετή υποστήριξη και προσέλευση από ψηφοφόρους που κλίνουν προς το μέρος τους, ώστε να αποτρέψουν τους Δημοκρατικούς από το να πάρουν πολιτείες τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε με 13 μονάδες. Κανένα κόμμα δεν έχει ανατρέψει έδρα Γερουσίας που γέρνει τόσο πολύ προς το άλλο κόμμα σε τακτικά προγραμματισμένες εκλογές από τότε που οι Ρεπουμπλικανοί κέρδισαν στο Ιλινόις το 2010.

Στα τελευταία τρία μπλε κύματα —το 2006, το 2008 και το 2018— οι Δημοκρατικοί ανέτρεψαν έδρες της Γερουσίας που έκλιναν προς τους Ρεπουμπλικανούς αντιμετωπίζοντας τέτοιο διψήφιο έλλειμμα μόλις τρεις φορές: στη Μοντάνα το 2006, στη Βόρεια Καρολίνα το 2008 και στην Αλάσκα το 2008 (που απαιτούσε την καταδίκη του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τεντ Στίβενς για κακούργημα μόλις μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές).

Αυτό το σενάριο δεν απαιτεί μεγάλο σφάλμα δημοσκοπήσεων. Σήμερα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τους Δημοκρατικούς μπροστά κατά μερικές μονάδες σε πολιτείες όπως το Οχάιο, το Τέξας, το Μέιν και η Αλάσκα. Θα ήταν αρκετά σύνηθες οι δημοσκοπήσεις να πέσουν έξω κατά μερικές μονάδες σε ορισμένες πολιτείες, και αυτό είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο σε πολιτείες που τυπικά γέρνουν έντονα προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Ιστορικά, οι δημοσκοπήσεις τείνουν να υποτιμούν τους Ρεπουμπλικανούς στις «κόκκινες» πολιτείες (και να υποτιμούν τους Δημοκρατικούς στις «μπλε» πολιτείες).

Σενάριο 3: Οι Δημοκρατικοί ανεβαίνουν τόσο όσο χρειάζεται για να κερδίσουν τη Γερουσία

Μέγεθος κύματος: Νίκη Δημοκρατικών με 8-10 μονάδες (παρόμοιο με το 2006 ή το 2018).

Σφάλμα δημοσκοπήσεων: Αρκετά ακριβείς, συμπεριλαμβανομένων των βασικών πεδίων μάχης της Γερουσίας (παρόμοιο με το 2006 ή το 2022).

Αποτέλεσμα: Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τον έλεγχο της Γερουσίας. Κερδίζουν μια ακόμη μεγαλύτερη πλειοψηφία στη Βουλή από ό,τι το 2018.

Πώς συμβαίνει: Αυτό μοιάζει πολύ με το Σενάριο 2. Το κύμα είναι εξίσου ψηλό. Οι Ρεπουμπλικανοί παρασύρονται. Μόνο που αυτή τη φορά, οι Ρεπουμπλικανοί δεν μπορούν να κρατηθούν. Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τις διψήφιες πολιτείες του Τραμπ που χρειάζονται για να ανατρέψουν τη Γερουσία. Ίσως ακόμα και η κ. Κόλινς να πέσει από τη σανίδα του σέρφινγκ.

Η διαφορά μεταξύ του Σεναρίου 2 και του Σεναρίου 3 μπορεί να είναι μόνο μερικές δεκάδες χιλιάδες ψήφοι σε λίγες κρίσιμες πολιτείες. Από την πλευρά των δημοσκοπήσεων, της κοινής γνώμης ή του ύψους του κύματος, δεν υπάρχει σχεδόν καμία διαφορά. Πολιτικά, είναι το παν: η διαφορά μεταξύ του δημοκρατικού ή του ρεπουμπλικανικού ελέγχου της Γερουσίας.

Το αν το Σενάριο 2 ή το Σενάριο 3 θα εξελιχθεί τη νύχτα των εκλογών εξαρτάται από μια κρίσιμη μειοψηφία ψηφοφόρων που ρέπουν προς τους Ρεπουμπλικανούς αλλά αποδοκιμάζουν τον Πρόεδρο. Αυτοί δεν είναι οι ψηφοφόροι που συνήθως αποφασίζουν το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Βρίσκονται συνήθως ασφαλώς στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων μπλε κυμάτων. Αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτοί οι ψηφοφόροι είναι τόσο δυσαρεστημένοι με τον κ. Τραμπ που αρκετοί από αυτούς είτε θα μείνουν σπίτι είτε θα ψηφίσουν τους Δημοκρατικούς.

Οι ενδιάμεσες εκλογές του 2006 προσφέρουν μια καλή σύγκριση. Οι Δημοκρατικοί έπρεπε να κερδίσουν τουλάχιστον τρεις έδρες στη Γερουσία τις οποίες ο Πρόεδρος Τζορτζ Ο. Μπους είχε κερδίσει με οκτώ ή περισσότερες μονάδες. Τελικά, κέρδισαν τις έδρες που χρειάζονταν, αλλά με οριακή διαφορά: Οι δύο από τις τρεις κρίθηκαν με διαφορά λιγότερη της μίας μονάδας.

Σενάριο 4: Τσουνάμι

Μέγεθος κύματος: Νίκη Δημοκρατικών με 10 μονάδες και υψηλότερο (παρόμοιο με το 2008 ή μεγαλύτερο από οποιαδήποτε σύγχρονη εκλογική νίκη).

Σφάλμα δημοσκοπήσεων: Οι Δημοκρατικοί υπεραποδίδουν σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις στις πιο στενά παρακολουθούμενες πολιτείες ή πανελλαδικά (παρόμοιο με το 2012, το 2022 ή το 2025).

Αποτέλεσμα: Μια μεγάλη δημοκρατική πλειοψηφία στη Βουλή (ίσως 250 έδρες), μια άνετη πλειοψηφία στη Γερουσία (53 ή περισσότερες) και η αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην αμερικανική πολιτική.

Πώς συμβαίνει: Σε αυτό το σενάριο, τα δομικά πλεονεκτήματα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σαρώνονται. Ίσως οι Δημοκρατικοί να κερδίσουν τις κρίσιμες μάχες για τη Γερουσία με άνεση, με τους υποψηφίους του κόμματος να κερδίζουν σταθερά «κόκκινες» πολιτείες όπως το Οχάιο, η Αλάσκα, το Τέξας ή ακόμα και το Κάνσας με μέτριες αλλά άνετες διαφορές. Το κύμα είναι απλώς τόσο ψηλό.

Οι συνέπειες μιας τέτοιας νίκης των Δημοκρατικών θα αντηχούσαν για χρόνια. Οι πιο αμφίρροπες μάχες της Γερουσίας – που σε αυτό το σενάριο μπορεί να είναι η Αϊόβα, το Κάνσας ή ακόμα και ο Μισισιπής και η Νότια Καρολίνα – μπορεί να μην αποφασίσουν τον έλεγχο της Γερουσίας το 2026, αλλά θα μπορούσαν να καθορίσουν ποια πλευρά έχει το πλεονέκτημα οδεύοντας προς το 2028. Χαμηλότερα στο ψηφοδέλτιο, οι Δημοκρατικοί θα είχαν μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά σε κάθε γενιά να σπάσουν τη ρεπουμπλικανική κυριαρχία στα τοπικά κοινοβούλια των συμπαγών «κόκκινων» πολιτειών. Το Τέξας δεν θα γινόταν «μπλε» μόνο στη μάχη της Γερουσίας, αλλά και σε αυτή για τη θέση του Κυβερνήτη.

Στη σημερινή πολωμένη εποχή, μπορεί να είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι οποιοδήποτε κόμμα θα μπορούσε να κερδίσει σε ένα τέτοιο τσουνάμι. Η τελευταία φορά που ένα κόμμα κέρδισε με περισσότερες από 10 μονάδες στην εθνική ψήφο ήταν το 2008, όταν οι Δημοκρατικοί της Βουλής ξεπέρασαν τον Μπαράκ Ομπάμα, επωφελούμενοι παράλληλα από την τεράστια προσέλευση υπέρ του.

Αλλά αυτό το σενάριο συνάδει με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και το ποσοστό δημοφιλίας του Προέδρου, το οποίο είναι χαμηλότερο από κάθε Προέδρου που οδεύει σε ενδιάμεσες εκλογές από την εποχή του Χάρι Τρούμαν. Είναι σχεδόν 10 μονάδες χαμηλότερο από ό,τι ήταν το 2018, όταν οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τη λαϊκή ψήφο κατά σχεδόν εννέα μονάδες, αλλά κράτησαν τις μάχες της Γερουσίας στις «κόκκινες» πολιτείες.

Τότε, οι Ρεπουμπλικανοί κράτησαν αυτές τις πολιτείες συσπειρώνοντας τους υποστηρικτές του κ. Τραμπ. Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων ενέκριναν την απόδοσή του σε κρίσιμες «κόκκινες» πολιτείες, όπως το Τέξας, το Τενεσί, η Ιντιάνα, η Βόρεια Ντακότα και το Μιζούρι. Αυτή τη φορά, η συσπείρωση μόνο των ψηφοφόρων που εγκρίνουν τον κ. Τραμπ δεν θα είναι σε καμία περίπτωση αρκούντως ικανή. Δεν θα ήταν αρκετή ούτε σε μια πολιτεία όπως η Νότια Καρολίνα, πόσο μάλλον στα κορυφαία πεδία μάχης της Γερουσίας.

Με τους ψηφοφόρους που ρέπουν προς τους Ρεπουμπλικανούς να αποδοκιμάζουν ευθέως τον κ. Τραμπ, αυτή τη φορά πράγματι μένουν σπίτι ή ακόμα και ψηφίζουν το άλλο κόμμα. Εάν συμβεί αυτό, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να κερδίσουν με μεγαλύτερη διαφορά από όση έχουμε δει στη πρόσφατη μνήμη.

Όπως έχω πει και στο The Daily, αυτές οι εκλογές θα σηματοδοτήσουν τη στιγμή που αρχίζουμε να γυρίζουμε σελίδα και να κοιτάμε προς ένα νέο κεφάλαιο της αμερικανικής πολιτικής. Όπως και να έχει, το επόμενο κεφάλαιο πρόκειται να είναι διαφορετικό. Θα υπάρξουν νέα ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, νέοι υποψήφιοι που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τη βαθιά δυσαρέσκεια με τα κόμματα, και προκριματικές προεδρικές εκλογές —χωρίς τον κ. Τραμπ. Εάν οι ενδιάμεσες εκλογές είναι ένα τσουνάμι, το τέλος της εποχής Τραμπ μπορεί να αρχίσει να φαίνεται στον ορίζοντα.

Φυσικά, είναι εξίσου εύκολο να φανταστεί κανείς —ίσως και ευκολότερο— ότι οι ψηφοφόροι που κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικανούς θα αποφασίσουν τελικά να προσέλθουν και να ψηφίσουν τους Ρεπουμπλικανούς, όπως κάνουν συνήθως. Θα το μάθουμε τη νύχτα των εκλογών.

Πηγή: New York Times