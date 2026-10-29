Βοσνία: Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες από τη συντριβή του ιταλικού ελικοπτέρου CH-47 – ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν από τη συντριβή ιταλικού στρατιωτικού ελικοπτέρου CH-47 στη βορειοανατολική Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το οποίο συμμετείχε στην ευρωπαϊκή αποστολή EUFOR Althea. Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Το ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα κοντά στην κοινότητα Γκόριτσα του Μπρτσκο, περίπου 180 χιλιόμετρα από το Σαράγεβο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της EUFOR, η οποία εδρεύει στη βοσνιακή πρωτεύουσα, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια «επιχείρησης ρουτίνας».
#BREAKING An Italian Army ICH-47F taking part in the EUFOR mission, crashed near the town of Brčko in northeastern Bosnia and Herzegovina, killing 3 crew members. https://t.co/1CwImG7YMX
— Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) October 29, 2026
Η ευρωπαϊκή δύναμη διευκρίνισε στην αρχική ενημέρωσή της ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των πολιτών. Η συντριβή σημειώθηκε σε επίπεδη έκταση με χαμηλή βλάστηση, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου.
🇧🇦🇮🇹 The video shows the moment an Italian CH-47 Chinook crashed in BiH. This is the most serious accident linked to the EUFOR Althea mission in Bosnia and Herzegovina since 2008 when a Macedonian helicopter crashed, resulting in the deaths of all 11 passengers and crew members. https://t.co/DVjKvm7Us1
— GOLDZEN 🇧🇦 (@GOLDZEN3) October 29, 2026
«Με τη σκέψη μου βρίσκομαι στο πλευρό των θυμάτων»
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε τη θλίψη της για το περιστατικό με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας ότι η είδηση «προκαλεί μεγάλο πόνο».
«Με τη σκέψη μου βρίσκομαι στο πλευρό των θυμάτων, των οικογενειών τους και όλων όσοι συμμετέχουν στην αποστολή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και ζουν ώρες αγωνίας», πρόσθεσε.
La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di EUFOR in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore.
Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del Governo italiano.
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 29, 2026
Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, ο οποίος εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειες των θυμάτων και τις Ιταλικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε: «Βαθιά θλίψη για τη σημερινή συντριβή ελικοπτέρου CH-47 του Ιταλικού Στρατού, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση ALTHEA της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUFOR BiH), κοντά στο Μπρτσκο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
Εκ μέρους της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ και προσωπικά, η σκέψη μας βρίσκεται στο πλήρωμα και σε όλους όσοι επέβαιναν στο ελικόπτερο, στις οικογένειές τους, οι οποίες περνούν ώρες αγωνίας, καθώς και στους συναδέλφους τους, που περιμένουν νεότερες πληροφορίες.
Έστειλα μήνυμα στον στρατηγό Λουτσιάνο Πορτολάνο, προκειμένου να εκφράσω τη συμπαράστασή μας προς εκείνον και τις Ιταλικές Ένοπλες Δυνάμεις σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες υπηρετούν την ειρήνη και τη σταθερότητα σε μια περιοχή στην οποία οι Σύμμαχοι και οι εταίροι έχουν αφιερώσει δεκαετίες προσπαθειών.
Ως Ιταλός, αισθάνομαι ακόμη πιο έντονα αυτόν τον πόνο, καθώς αφορά συμπατριώτες μου».
Deeply saddened by today’s crash of an 🇮🇹 Army CH-47 helicopter engaged in the EU operation ALTHEA @euforbih near Brčko, Bosnia and Herzegovina 🇧🇦.
On behalf of the NATO Military Committee and myself, our thoughts are with the crew and everyone on board, with their families living hours of anguish, and with their comrades, awaiting for more news. I have sent a message to General Luciano Portolano to express our closeness to him and to the Italian Armed Forces at this painful time.
These men and women serve peace and stability in a region to which Allies and partners have committed decades of effort.
As an Italian, I feel this tragedy all the more deeply.
*****
Profondo dolore per l’incidente di oggi all’elicottero CH-47 dell’Esercito Italiano 🇮🇹, impegnato nell’operazione UE ALTHEA @euforbih , precipitato vicino a Brčko, in Bosnia-Erzegovina 🇧🇦.
A nome mio e del Comitato Militare della NATO, il nostro pensiero va all’equipaggio e a tutti coloro che erano a bordo, alle loro famiglie che vivono ore di angoscia e ai loro compagni, in attesa di ulteriori notizie. Ho inviato un messaggio al Generale Luciano Portolano per esprimere la nostra vicinanza a lui e alle Forze Armate italiane in questo momento difficile.
Questi uomini e queste donne servono la pace e la stabilità in una regione alla quale Alleati e partner hanno dedicato decenni di impegno.
Da italiano, sento questo dolore ancora più vicino, perché tocca dei connazionali.
— Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE – NATO CMC (@CMC_NATO) October 29, 2026
Deeply saddened by today’s crash of an 🇮🇹 Army CH-47 helicopter engaged in the EU operation ALTHEA @euforbih near Brčko, Bosnia and Herzegovina 🇧🇦.
On behalf of the NATO Military Committee and myself, our thoughts are with the crew and everyone on board, with their families living hours of anguish, and with their comrades, awaiting for more news. I have sent a message to General Luciano Portolano to express our closeness to him and to the Italian Armed Forces at this painful time.
These men and women serve peace and stability in a region to which Allies and partners have committed decades of effort.
As an Italian, I feel this tragedy all the more deeply.
*****
Profondo dolore per l’incidente di oggi all’elicottero CH-47 dell’Esercito Italiano 🇮🇹, impegnato nell’operazione UE ALTHEA @euforbih , precipitato vicino a Brčko, in Bosnia-Erzegovina 🇧🇦.
A nome mio e del Comitato Militare della NATO, il nostro pensiero va all’equipaggio e a tutti coloro che erano a bordo, alle loro famiglie che vivono ore di angoscia e ai loro compagni, in attesa di ulteriori notizie. Ho inviato un messaggio al Generale Luciano Portolano per esprimere la nostra vicinanza a lui e alle Forze Armate italiane in questo momento difficile.
Questi uomini e queste donne servono la pace e la stabilità in una regione alla quale Alleati e partner hanno dedicato decenni di impegno.
Da italiano, sento questo dolore ancora più vicino, perché tocca dei connazionali.
— Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE – NATO CMC (@CMC_NATO) October 29, 2026
Η EUFOR έχει αναπτυχθεί στη Βοσνία με αποστολή τη διαφύλαξη της ειρήνης και αριθμεί πολλές χιλιάδες στρατιωτικούς που υπηρετούν στη βαλκανική χώρα.