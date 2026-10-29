Βοσνία: Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες από τη συντριβή του ιταλικού ελικοπτέρου CH-47 – ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν από τη συντριβή ιταλικού ελικοπτέρου CH-47 της αποστολής EUFOR Althea στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ένας τραυματίας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η Τζόρτζια Μελόνι και ο Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε εξέφρασαν τη θλίψη τους για το περιστατικό.

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Διεθνή Νέα

Βοσνία, συντριβή ελικοπτέρου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν από τη συντριβή ιταλικού στρατιωτικού ελικοπτέρου CH-47 στη βορειοανατολική Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το οποίο συμμετείχε στην ευρωπαϊκή αποστολή EUFOR Althea. Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στην κοινότητα Γκόριτσα του Μπρτσκο, ενώ η ευρωπαϊκή δύναμη διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των πολιτών.
  • Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους προς τις οικογένειες των θυμάτων και τις Ιταλικές Ένοπλες Δυνάμεις.

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Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν από τη συντριβή ιταλικού στρατιωτικού ελικοπτέρου CH-47 στη βορειοανατολική Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το οποίο συμμετείχε στην ευρωπαϊκή αποστολή EUFOR Althea. Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα κοντά στην κοινότητα Γκόριτσα του Μπρτσκο, περίπου 180 χιλιόμετρα από το Σαράγεβο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της EUFOR, η οποία εδρεύει στη βοσνιακή πρωτεύουσα, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια «επιχείρησης ρουτίνας».

Η ευρωπαϊκή δύναμη διευκρίνισε στην αρχική ενημέρωσή της ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των πολιτών. Η συντριβή σημειώθηκε σε επίπεδη έκταση με χαμηλή βλάστηση, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

«Με τη σκέψη μου βρίσκομαι στο πλευρό των θυμάτων»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε τη θλίψη της για το περιστατικό με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας ότι η είδηση «προκαλεί μεγάλο πόνο».

«Με τη σκέψη μου βρίσκομαι στο πλευρό των θυμάτων, των οικογενειών τους και όλων όσοι συμμετέχουν στην αποστολή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και ζουν ώρες αγωνίας», πρόσθεσε.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, ο οποίος εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειες των θυμάτων και τις Ιταλικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε: «Βαθιά θλίψη για τη σημερινή συντριβή ελικοπτέρου CH-47 του Ιταλικού Στρατού, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση ALTHEA της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUFOR BiH), κοντά στο Μπρτσκο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Εκ μέρους της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ και προσωπικά, η σκέψη μας βρίσκεται στο πλήρωμα και σε όλους όσοι επέβαιναν στο ελικόπτερο, στις οικογένειές τους, οι οποίες περνούν ώρες αγωνίας, καθώς και στους συναδέλφους τους, που περιμένουν νεότερες πληροφορίες.

Έστειλα μήνυμα στον στρατηγό Λουτσιάνο Πορτολάνο, προκειμένου να εκφράσω τη συμπαράστασή μας προς εκείνον και τις Ιταλικές Ένοπλες Δυνάμεις σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες υπηρετούν την ειρήνη και τη σταθερότητα σε μια περιοχή στην οποία οι Σύμμαχοι και οι εταίροι έχουν αφιερώσει δεκαετίες προσπαθειών.

Ως Ιταλός, αισθάνομαι ακόμη πιο έντονα αυτόν τον πόνο, καθώς αφορά συμπατριώτες μου».

Η EUFOR έχει αναπτυχθεί στη Βοσνία με αποστολή τη διαφύλαξη της ειρήνης και αριθμεί πολλές χιλιάδες στρατιωτικούς που υπηρετούν στη βαλκανική χώρα.

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