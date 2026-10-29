Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 86 ετών, ο Βρετανός ηθοποιός σερ Πάτρικ Στιούαρτ, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες. Για εκατομμύρια τηλεθεατές υπήρξε ο κυβερνήτης Ζαν-Λικ Πικάρ του «Star Trek», για τους φίλους της Marvel ο καθηγητής Τσαρλς Ξαβιέ των «X-Men», ενώ για τις νεότερες γενιές έγινε και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της διαδικτυακής κουλτούρας, χάρη στο περίφημο «facepalm» και τις χιουμοριστικές φωτογραφίες του που μετατράπηκαν σε memes. Πίσω από τη χαρακτηριστική βαθιά φωνή και την επιβλητική παρουσία κρυβόταν ένας από τους σημαντικότερους Βρετανούς θεατρικούς ηθοποιούς της γενιάς του, με μια προσωπική ιστορία σημαδεμένη από τη φτώχεια, την οικογενειακή βία και την αποφασιστικότητά του να ακολουθήσει την υποκριτική.

Ο σερ Πάτρικ Στιούαρτ πέθανε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του την Πέμπτη (29/10).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εκπροσώπου του, Κέλι Μπους Νόβακ, την οποία επικαλούνται το Associated Press και το Reuters, ο ηθοποιός αντιμετώπιζε τη νόσο Αλτσχάιμερ και άνοια με σωμάτια Λιούι.

Τις τελευταίες του ώρες βρισκόταν κοντά σε αγαπημένα του πρόσωπα, με την οικογένειά του να περιγράφει ένα ήρεμο αποχαιρετιστήριο περιβάλλον, γεμάτο μουσική, προσευχές, συγκίνηση και αναμνήσεις.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας καριέρας που ξεκίνησε στο βρετανικό θέατρο και τον οδήγησε στην κορυφή της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Από ένα φτωχικό σπίτι στο Γιορκσάιρ στη μεγάλη σκηνή

Ο Πάτρικ Χιούζ Στιούαρτ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου 1940 στο Μίρφιλντ του Δυτικού Γιορκσάιρ, στη βόρεια Αγγλία.

Ήταν γιος της Γκλάντις, η οποία εργαζόταν ως υφάντρια, και του Άλφρεντ Στιούαρτ, στρατιωτικού που είχε υπηρετήσει στον βρετανικό στρατό.

Τα παιδικά του χρόνια δεν ήταν εύκολα. Η οικογένειά του ζούσε σε ένα μικρό σπίτι χωρίς τις ανέσεις που θεωρούνται σήμερα αυτονόητες, ενώ η οικονομική ανέχεια αποτελούσε καθημερινότητα.

Σε συνεντεύξεις του είχε περιγράψει ότι στο σπίτι δεν υπήρχε ζεστό τρεχούμενο νερό, εσωτερική τουαλέτα ή κεντρική θέρμανση. Για αρκετά χρόνια μοιραζόταν το ίδιο κρεβάτι με τον μεγαλύτερο αδελφό του. Ακόμη δυσκολότερη ήταν η οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Ο πατέρας του, Άλφρεντ Στιούαρτ, είχε υπηρετήσει στον βρετανικό στρατό κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, επιστρέφοντας με βαθιά ψυχικά τραύματα από τις πολεμικές εμπειρίες του. Η μετατραυματική διαταραχή, που τότε δεν αντιμετωπιζόταν επαρκώς, σημάδεψε την οικογενειακή ζωή του μελλοντικού ηθοποιού.

Ο ίδιος μίλησε δημόσια για αυτές τις εμπειρίες πολλά χρόνια αργότερα, εξηγώντας ότι η ντροπή και ο φόβος τον είχαν εμποδίσει επί δεκαετίες να αποκαλύψει όσα συνέβαιναν στο οικογενειακό του περιβάλλον. Διέξοδο βρήκε στα βιβλία, στον κινηματογράφο και τελικά στο θέατρο.

Καθοριστικό ρόλο στη ζωή του διαδραμάτισε ένας καθηγητής αγγλικών, ο οποίος αναγνώρισε το ταλέντο του και τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί με την απαγγελία και την υποκριτική.

Σε ηλικία 15 ετών εγκατέλειψε το σχολείο και εργάστηκε ως νεαρός δημοσιογράφος σε τοπική εφημερίδα. Η δουλειά του, ωστόσο, δεν κράτησε πολύ, καθώς αφιέρωνε ολοένα περισσότερο χρόνο στο θέατρο. Ακολούθησε ένα διάστημα εργασίας ως πωλητής επίπλων, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για τις σπουδές του.

Το 1957 έγινε δεκτός στη θεατρική σχολή Bristol Old Vic Theatre School, βάζοντας τα θεμέλια για μια από τις μεγαλύτερες καριέρες του βρετανικού θεάτρου.

JUST IN: Patrick Stewart, known for his role in “Star Trek,” has died at the age of 86. Stewart passed away from Alzheimer’s disease and Lewy body dementia. The actor grew up in a small coal-mining town in England, in a one-bedroom home with two brothers, and had little formal education. He became obsessed with reading at a young age. He sold furniture and worked at a city newspaper in his teens before saving enough money to attend drama school. He ended up receiving a full scholarship to the Bristol Old Vic Theater School at 17, which is where his acting career began. He started balding at 19 due to hereditary alopecia, yet still found success in the acting world. “We announce with great sorrow the passing of Sir Patrick Stewart yesterday at his home in Los Angeles, in the loving care of his beloved wife Sunny, following a brief and poignant journey with Alzheimer’s Disease and Lewy Body Dementia,” his family announced. “He has been held in the warm embrace of family and friends, surrounded by live music, prayer, tears, laughter, and the kind of profound emotion that only he could inspire after a lifetime of devotion to us all. We will forever cherish the peaceful ease and reflection on his face, an enduring reminder of his invincible grace.” — Collin Rugg (@CollinRugg) October 29, 2026

Ο άνθρωπος του Σαίξπηρ πριν από τον άνθρωπο των άστρων

Πολύ πριν τον γνωρίσει το παγκόσμιο κοινό ως κυβερνήτη ενός διαστημοπλοίου, ο Πάτρικ Στιούαρτ είχε καθιερωθεί ως σπουδαίος ερμηνευτής του κλασικού ρεπερτορίου.

Το 1959 έκανε την επαγγελματική του εμφάνιση στο θέατρο, ενώ το 1966 εντάχθηκε στη Royal Shakespeare Company, με την οποία συνδέθηκε για πολλά χρόνια.

Ερμήνευσε δεκάδες απαιτητικούς ρόλους σε έργα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και άλλων κορυφαίων δραματουργών, αποκτώντας τη φήμη ενός εξαιρετικά πειθαρχημένου και τεχνικά καταρτισμένου ηθοποιού.

Η επιβλητική του παρουσία, η απόλυτα ελεγχόμενη άρθρωση και κυρίως η χαρακτηριστική βαθιά φωνή του τον έκαναν να ξεχωρίζει.

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε, μεταξύ άλλων, στη βρετανική ιστορική σειρά «I, Claudius» το 1976, υποδυόμενος τον Σηιανό, ενώ συμμετείχε και σε παραγωγές όπως το «Tinker Tailor Soldier Spy». Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε στις ταινίες «Excalibur» το 1981 και «Dune» του Ντέιβιντ Λιντς το 1984.

Ωστόσο, η πραγματική διεθνής αναγνώριση θα ερχόταν λίγο αργότερα, όταν ανέλαβε έναν ρόλο που επρόκειτο να αλλάξει για πάντα τη ζωή του.

Star Trek: Ο κυβερνήτης Πικάρ που έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς

Το 1987, σε ηλικία 47 ετών, ο Πάτρικ Στιούαρτ ανέλαβε τον ρόλο του Ζαν-Λικ Πικάρ στη σειρά «Star Trek: The Next Generation».

Η επιλογή του δεν θεωρούνταν αυτονόητη. Ήταν ένας Βρετανός θεατρικός ηθοποιός, γνωστός κυρίως για τον Σαίξπηρ, ο οποίος καλούνταν να πρωταγωνιστήσει σε μια αμερικανική τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας με τεράστια κληρονομιά.

Η σειρά προβλήθηκε από το 1987 έως το 1994, ολοκληρώνοντας επτά κύκλους και μετατρέποντας τον Στιούαρτ σε διεθνή αστέρα.

Ως κυβερνήτης του διαστημοπλοίου USS Enterprise-D, ο Πικάρ διέφερε από το πρότυπο του παρορμητικού ήρωα δράσης.

Ήταν μορφωμένος, διπλωματικός, αυστηρός όταν χρειαζόταν, αλλά και βαθιά προσηλωμένος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη λογική και την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων.

Ο Στιούαρτ προσέδωσε στον χαρακτήρα μια ιδιαίτερη βαρύτητα, κάνοντας ακόμη και τις απλούστερες ατάκες να αποκτούν θεατρική ένταση.

Δύο φράσεις του Πικάρ πέρασαν στην ιστορία της τηλεόρασης: το «Make it so», με το οποίο έδινε εντολή να πραγματοποιηθεί μια απόφαση, και το «Engage», όταν ζητούσε να τεθεί το διαστημόπλοιο σε κίνηση.

Η τεράστια επιτυχία της σειράς οδήγησε και σε τέσσερις κινηματογραφικές συνέχειες: «Star Trek: Generations» το 1994, «First Contact» το 1996, «Insurrection» το 1998 και «Nemesis» το 2002.

Πολύ αργότερα, ο ηθοποιός επέστρεψε στον ρόλο που τον καθιέρωσε μέσα από τη σειρά «Star Trek: Picard», η οποία προβλήθηκε από το 2020 έως το 2023.

Η τρίτη και τελευταία σεζόν επανένωσε αρκετούς από τους πρωταγωνιστές της αρχικής σειράς, προσφέροντας στους θαυμαστές μια συγκινητική επιστροφή στον κόσμο του Enterprise.

Estou muito triste com a morte do Patrick Stewart. Como fã desde criança da saga X-MEN, impossível não ficar emocionado com a partida do nosso ETERNO Charles Xavier. Vá em paz, lenda, você marcou uma geração! ❤️🕊️ https://t.co/UXaTBWjdyB — THIAGO. (@httpsrealitys) October 29, 2026

Professor X: Ο δεύτερος θρυλικός ρόλος στα X-Men

Ενώ για πολλούς ηθοποιούς ένας τόσο εμβληματικός ρόλος θα μπορούσε να επισκιάσει ολόκληρη την υπόλοιπη καριέρα τους, ο Πάτρικ Στιούαρτ κατάφερε να συνδεθεί με έναν ακόμη παγκοσμίως αναγνωρίσιμο χαρακτήρα.

Το 2000 εμφανίστηκε στην πρώτη ταινία «X-Men», υποδυόμενος τον καθηγητή Τσαρλς Ξαβιέ, γνωστό ως Professor X.

Ο καθηγητής Ξαβιέ είναι ένας πανίσχυρος τηλεπαθητικός μεταλλαγμένος, ιδρυτής σχολής για νέους με υπερφυσικές ικανότητες και υπέρμαχος της ειρηνικής συνύπαρξης ανθρώπων και μεταλλαγμένων.

Ο Στιούαρτ έδωσε στον ρόλο την ίδια ηθική σοβαρότητα που χαρακτήριζε τον Πικάρ, αυτή τη φορά μέσα σε έναν κόσμο υπερηρώων.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η κινηματογραφική του σχέση με τον Ίαν ΜακΚέλεν, που υποδύθηκε τον Μαγκνέτο.

Οι δύο ηθοποιοί, φίλοι και συνάδελφοι από το βρετανικό θέατρο, μετέφεραν στη μεγάλη οθόνη τη βαθιά και περίπλοκη σχέση των δύο χαρακτήρων, οι οποίοι μοιράζονταν ένα κοινό παρελθόν αλλά είχαν αντίθετες αντιλήψεις για το μέλλον των μεταλλαγμένων.

Ο Στιούαρτ επέστρεψε επανειλημμένα ως Professor X, με μία από τις σημαντικότερες εμφανίσεις του να είναι το «Logan» του 2017, στο πλευρό του Χιου Τζάκμαν.

Η ταινία παρουσίαζε έναν γερασμένο και ευάλωτο καθηγητή Ξαβιέ, προσφέροντας στον ηθοποιό την ευκαιρία για μια ιδιαίτερα συγκινητική ερμηνεία.

Το 2022 εμφανίστηκε ξανά στον ρόλο, στην ταινία «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», αυτή τη φορά ως εκδοχή του καθηγητή από διαφορετικό σύμπαν.

Η επιστροφή του συνέβαλε στην κατάκτηση ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη διάρκεια καριέρας ηθοποιού στον ίδιο κινηματογραφικό ρόλο της Marvel, όπως είχε καταγραφεί τότε.

@RawBennett There is an ancient Vulcan proverb. Only Captain Picard could perform the double facepalm. https://t.co/IWUDjIgJ7V — BigMac1212 (@LeeLeeBug1212) October 29, 2026

Το θρυλικό «facepalm» που κατέκτησε το διαδίκτυο

Ο Πάτρικ Στιούαρτ κατάφερε κάτι που λίγοι ηθοποιοί της γενιάς του πέτυχαν: να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικτυακής κουλτούρας, χωρίς να χρειαστεί να δημιουργήσει ο ίδιος κάποιο περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πιο διάσημη εικόνα του είναι αναμφίβολα το «Picard Facepalm», ένα στιγμιότυπο στο οποίο ο κυβερνήτης του Enterprise ακουμπά το χέρι στο πρόσωπό του, εκφράζοντας απόγνωση, απογοήτευση ή δυσπιστία.

Το πλάνο προέρχεται από το επεισόδιο «Deja Q», της τρίτης σεζόν του «Star Trek: The Next Generation», που προβλήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1990.

Στο επεισόδιο, ο Πικάρ βρίσκεται αντιμέτωπος με τον απρόβλεπτο Q, έναν πανίσχυρο χαρακτήρα που προκαλεί συνεχώς προβλήματα στο πλήρωμα του διαστημοπλοίου.

Μια στιγμιαία χειρονομία του Στιούαρτ έμελλε να αποκτήσει δεύτερη ζωή στο διαδίκτυο.

Το «facepalm» άρχισε να χρησιμοποιείται σε αναρτήσεις, συζητήσεις και memes για να εκφράσει την απόλυτη απογοήτευση μπροστά σε μια παράλογη ή εξοργιστική κατάσταση.

Σύντομα έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα διαδικτυακά στιγμιότυπα παγκοσμίως, με πολλές παραλλαγές, ακόμη και με διπλά «facepalms».

Για ορισμένους χρήστες του διαδικτύου, μάλιστα, η εικόνα έγινε γνωστή πολύ πριν ανακαλύψουν ποιος ήταν ο ηθοποιός ή από ποια σειρά προερχόταν.

Η ανοιχτή ρόμπα και το «Sexual Picard»: Η πιο απροσδόκητη πλευρά του διαδικτυακού θρύλου

Το «facepalm» δεν ήταν το μοναδικό meme με πρωταγωνιστή τον Στιούαρτ.

Μια άλλη δημοφιλής εικόνα, γνωστή ως «Sexual Picard» ή «Patrick Stewart Robe», παρουσιάζει τον ηθοποιό καθισμένο αναπαυτικά, φορώντας μια ανοιχτή, ανοιχτόχρωμη ρόμπα, με το στήθος του ακάλυπτο και ένα χαλαρό, σχεδόν αυτάρεσκο ύφος.

Η εικόνα χρησιμοποιήθηκε σε εκατοντάδες χιουμοριστικές παραλλαγές, συνήθως με λεζάντες που σατίριζαν την υπερβολική αυτοπεποίθηση, το φλερτ και την επιτηδευμένη γοητεία.

Η αντίθεση ήταν απολαυστική για τους θαυμαστές του: ο αυστηρός και αξιοπρεπής κυβερνήτης του Enterprise μετατρεπόταν ξαφνικά σε έναν απρόσμενα κωμικό διαδικτυακό «γόη».

Το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε σε ιστοσελίδες δημιουργίας memes και έγινε αναγνωρίσιμο ως ξεχωριστό πρότυπο διαδικτυακού χιούμορ.

Ο ίδιος ο Στιούαρτ αντιμετώπιζε με ευχαρίστηση την απρόσμενη διαδικτυακή του δημοφιλία.

Σε δηλώσεις του το 2020, με αφορμή την επιστροφή του στο «Star Trek: Picard», είχε αναγνωρίσει ότι η επιτυχία των memes οφειλόταν στους ίδιους τους θαυμαστές, χαρακτηρίζοντας κολακευτικό το γεγονός ότι ο χαρακτήρας που υποδύθηκε παρέμενε τόσο δημοφιλής.

Η εικόνα του Πικάρ έγινε έτσι μέρος της καθημερινής γλώσσας του διαδικτύου, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή του Στιούαρτ είχε ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της τηλεόρασης.

Οι κωμικές εμφανίσεις, η χαρακτηριστική φωνή και ο αυτοσαρκασμός

Παρά τη φήμη του ως αυστηρού δραματικού ηθοποιού, ο Πάτρικ Στιούαρτ αγαπούσε ιδιαίτερα την κωμωδία.

Είχε εμφανιστεί ως ο εαυτός του στη βρετανική σειρά «Extras» του Ρίκι Τζερβέις, σατιρίζοντας με εξαιρετικό τρόπο τη δημόσια εικόνα του.

Παράλληλα, δάνεισε τη φωνή του στον Έιβερι Μπούλοκ, έναν εκκεντρικό διευθυντή της CIA στην αμερικανική σειρά κινουμένων σχεδίων «American Dad!», στην οποία συμμετείχε επί πολλά χρόνια.

Η χαρακτηριστική φωνή του χρησιμοποιήθηκε επίσης σε πλήθος κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών.

Το 2017, μάλιστα, δεν δίστασε να δανείσει τη φωνή του σε έναν από τους πιο απρόσμενους χαρακτήρες της καριέρας του: το εικονίδιο των περιττωμάτων στην ταινία κινουμένων σχεδίων «The Emoji Movie».

Η επιλογή απέδειξε την προθυμία του να αυτοσαρκάζεται και να απομακρύνεται από τη σοβαρή εικόνα που είχε καλλιεργήσει επί δεκαετίες.

Η φιλία ζωής με τον Ίαν ΜακΚέλεν

Μία από τις πιο αγαπητές φιλίες του καλλιτεχνικού κόσμου ήταν εκείνη ανάμεσα στον Πάτρικ Στιούαρτ και τον σερ Ίαν ΜακΚέλεν.

Οι δύο Βρετανοί ηθοποιοί γνωρίζονταν από τον θεατρικό χώρο και συνεργάστηκαν σε πολλές παραγωγές, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο.

Η σχέση τους απέκτησε ιδιαίτερη δημοσιότητα χάρη στις κοινές εμφανίσεις τους, τις χιουμοριστικές αναρτήσεις τους και την αμοιβαία εκτίμηση που εξέφραζαν δημόσια.

Μαζί παρουσίασαν έργα όπως το «Waiting for Godot» του Σάμιουελ Μπέκετ και το «No Man’s Land» του Χάρολντ Πίντερ. Η φιλία τους είχε και ιδιαίτερα προσωπική διάσταση.

Όταν ο Στιούαρτ παντρεύτηκε την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Σάνι Όζελ, το 2013, ο ΜακΚέλεν συμμετείχε στην τελετή του γάμου τους.

Οι φωτογραφίες των δύο ηθοποιών, με τα χαμόγελα και τις παιχνιδιάρικες πόζες τους, έγιναν επίσης ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο.

I’m genuinely stunned over the news of Patrick Stewart’s passing. I’m heartbroken for his loved ones. Someone should check on Ian McKellen. 💔 https://t.co/pvqlr2p6i2 — Bob Manager (@OfficiaBob) October 29, 2026

Η προσωπική ζωή και η μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας

Ο Πάτρικ Στιούαρτ παντρεύτηκε τρεις φορές. Από τον πρώτο του γάμο, με τη Σίλα Φάλκονερ, απέκτησε δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη.

Ο γάμος τους ολοκληρώθηκε με διαζύγιο το 1990. Ακολούθησε ο γάμος του με τη Γουέντι Νόις, παραγωγό που είχε εργαστεί και στο «Star Trek», από το 2000 έως το 2003.

Το 2013 παντρεύτηκε τη Σάνι Όζελ, η οποία παρέμεινε σύντροφός του μέχρι το τέλος της ζωής του.

Πέρα από την οικογένεια και την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, ο Στιούαρτ είχε αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση.

Οι τραυματικές εμπειρίες της παιδικής του ηλικίας τον οδήγησαν να στηρίξει οργανώσεις που βοηθούν γυναίκες και παιδιά που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία.

Υπήρξε υποστηρικτής της βρετανικής οργάνωσης Refuge, μιλώντας δημόσια για τη σημασία της προστασίας των θυμάτων.

Παράλληλα, είχε υποστηρίξει πρωτοβουλίες για τη φροντίδα βετεράνων στρατιωτών που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές δυσκολίες μετά την επιστροφή τους από πολεμικές συγκρούσεις.

Τα βραβεία, ο τίτλος του ιππότη και το Grammy

Η συμβολή του Πάτρικ Στιούαρτ στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση αναγνωρίστηκε με πολυάριθμες διακρίσεις.

Κέρδισε δύο βραβεία Laurence Olivier, ενώ υπήρξε υποψήφιος για βραβείο Tony, τέσσερα βραβεία Emmy και τρεις Χρυσές Σφαίρες.

Το 1996 τιμήθηκε με Grammy στην κατηγορία καλύτερου ηχογραφημένου αφηγηματικού έργου για παιδιά, για την ερμηνεία του στο «Peter and the Wolf» του Σεργκέι Προκόφιεφ.

Την ίδια χρονιά απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.

Το 2010 η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ τον έχρισε ιππότη, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στη δραματική τέχνη.

Ο τίτλος «σερ» προστέθηκε έτσι επισήμως στο όνομά του, επισφραγίζοντας μια διαδρομή που είχε ξεκινήσει σε ένα φτωχικό σπίτι της βόρειας Αγγλίας.

«Making It So»: Η αυτοβιογραφία και ο απολογισμός μιας ζωής

Το 2023 ο Στιούαρτ κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του «Making It So: A Memoir», δανειζόμενος τον τίτλο από τη χαρακτηριστική φράση του κυβερνήτη Πικάρ.

Στο βιβλίο αφηγήθηκε την πορεία του από τη φτώχεια του Γιορκσάιρ έως τη διεθνή επιτυχία, τις εμπειρίες του στο βρετανικό θέατρο και τη ζωή του στο Χόλιγουντ.

Δεν απέφυγε τις δύσκολες πλευρές της προσωπικής του διαδρομής. Μίλησε για την ενδοοικογενειακή βία που είχε βιώσει ως παιδί, τις οικογενειακές του σχέσεις, τους αποτυχημένους γάμους του και τις προσωπικές επιλογές για τις οποίες είχε μετανιώσει.

Παράλληλα, περιέγραψε τη σταδιακή συμφιλίωσή του με την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και την προσπάθειά του να παραμείνει δημιουργικός, ακόμη και σε μεγάλη ηλικία.

Για τον ίδιο, η υποκριτική δεν υπήρξε μόνο επάγγελμα. Υπήρξε τρόπος να ξεφύγει από τις δυσκολίες της παιδικής ηλικίας και να ανακαλύψει έναν διαφορετικό κόσμο.

Οι τελευταίες επαγγελματικές εμφανίσεις και η επιστροφή στη Marvel το 2026

Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Πάτρικ Στιούαρτ παρέμεινε ενεργός καλλιτεχνικά, κυρίως μέσα από επιλεγμένες εμφανίσεις και δουλειές φωνητικής ερμηνείας.

Η ολοκλήρωση του «Star Trek: Picard» το 2023 αποτέλεσε έναν ιδιαίτερα σημαντικό σταθμό, καθώς του επέτρεψε να αποχαιρετήσει τηλεοπτικά τον χαρακτήρα με τον οποίο είχε συνδεθεί περισσότερο από κάθε άλλον.

Το 2024 συμμετείχε ως αφηγητής στο ντοκιμαντέρ «Secrets of the Neanderthals», που εξερευνούσε τη ζωή και την ιστορία των Νεάντερταλ.

Το 2026 δάνεισε τη φωνή του στον χαρακτήρα σερ Ρίτσφιλντ στην ταινία κινουμένων σχεδίων «The Sheep Detectives», με πρωταγωνιστή τον Χιου Τζάκμαν και τη συμμετοχή ηθοποιών όπως η Έμα Τόμσον, η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους και ο Μπράιαν Κράνστον.

Την ίδια χρονιά πραγματοποίησε επίσης φωνητική εμφάνιση στη σατιρική σειρά «Bait», με πρωταγωνιστή τον Ριζ Άχμεντ.

Ωστόσο, μία από τις σημαντικότερες τελευταίες επαγγελματικές εξελίξεις ήταν η συμμετοχή του στη νέα ταινία της Marvel, «Avengers: Doomsday».

Η Disney έχει επιβεβαιώσει επισήμως ότι ο Στιούαρτ περιλαμβάνεται στο καστ της ταινίας, στην οποία επιστρέφει ως καθηγητής Τσαρλς Ξαβιέ, μαζί με τον Ίαν ΜακΚέλεν και άλλους ηθοποιούς των «X-Men».

Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους της Ελλάδας στις 17 Δεκεμβρίου 2026, γεγονός που σημαίνει ότι το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τον δει στη μεγάλη οθόνη μετά τον θάνατό του.

Η επιστροφή του Professor X αποκτά πλέον ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία, καθώς συνδέεται με έναν από τους τελευταίους κινηματογραφικούς ρόλους του θρυλικού ηθοποιού.

https://t.co/SHEJSwE0J4 — SNL Hosts Introducing the Musical Guest (@snlhostsintro) November 9, 2021

Η κληρονομιά ενός ηθοποιού που πέρασε από τον Σαίξπηρ στα memes

Ο Πάτρικ Στιούαρτ άφησε πίσω του μια σπάνια καλλιτεχνική κληρονομιά. Υπήρξε ταυτόχρονα ένας σπουδαίος ερμηνευτής του Σαίξπηρ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους πρωταγωνιστές της επιστημονικής φαντασίας και ένας ηθοποιός που δεν δίσταζε να γελάσει με τον εαυτό του.

Για μια γενιά θα παραμείνει ο κυβερνήτης Πικάρ, ο άνθρωπος που διοικούσε το Enterprise με αξιοπρέπεια και λογική.

Για μια άλλη, ο καθηγητής Ξαβιέ, ο μέντορας των X-Men που πίστευε στη συνύπαρξη ανθρώπων και μεταλλαγμένων.

Και για εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου, θα είναι για πάντα ο άνδρας που σκέπαζε το πρόσωπό του με το χέρι του, αποτυπώνοντας σε μια μόνο κίνηση την απόλυτη απογοήτευση.

Από τις σκηνές του Σαίξπηρ μέχρι τα πέρατα του διαστήματος και από το σύμπαν της Marvel μέχρι τα πιο διάσημα memes του διαδικτύου, ο σερ Πάτρικ Στιούαρτ κατάφερε να παραμείνει επίκαιρος, αγαπητός και αναγνωρίσιμος για περισσότερες από έξι δεκαετίες.