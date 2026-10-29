ΗΠΑ: 11χρονη κάλεσε την αστυνομία και έσωσε τη μητέρα της – Ο αρραβωνιαστικός της φέρεται να τη μαχαίρωσε με ψαλίδι λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο τους

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Μια 11χρονη στις ΗΠΑ κάλεσε την αστυνομία όταν άκουσε τη μητέρα της να ουρλιάζει μέσα στο σπίτι τους, χωρίς να γνωρίζει ότι ο αρραβωνιαστικός της γυναίκας φέρεται να της είχε επιτεθεί με ψαλίδι, τραυματίζοντάς τη σοβαρά στο πρόσωπο και στον λαιμό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ ο άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για διακεκριμένη επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις έναν μήνα πριν από τον προγραμματισμένο γάμο του ζευγαριού.

Σύμφωνα με το People, η επίθεση σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνας. Κατηγορούμενος είναι ο Ζάκαρι Βελάσκες, ενώ το θύμα ταυτοποιήθηκε ως Έμιλι Μπάιλς, η οποία μίλησε δημόσια για την περιπέτειά της μέσω διαδικτυακής εκστρατείας οικονομικής ενίσχυσης.

Η 11χρονη κόρη της γυναίκας κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911, αναφέροντας ότι ανησυχούσε για τους γονείς της, καθώς είχε ακούσει έντονες φωνές από το δωμάτιό τους.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, άκουσαν τη γυναίκα να φωνάζει από το υπνοδωμάτιο και αναγκάστηκαν να παραβιάσουν την πόρτα για να μπουν.

«Το θύμα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο κατηγορούμενος προσπαθούσε να τη σκοτώσει. Όταν μπήκαν στο υπνοδωμάτιο, τη βρήκαν ξαπλωμένη ανάσκελα, καλυμμένη με αίματα», αναφέρεται στην αστυνομική έκθεση.

«Με μαχαίρωσε πολλές φορές, μου έκοψε μια αρτηρία»

Η Έμιλι Μπάιλς έφερε σοβαρά τραύματα στον λαιμό, μεταξύ των οποίων και κάκωση στη σπονδυλική αρτηρία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

«Με μαχαίρωσε πολλές φορές, μου έκοψε μια αρτηρία και με ξυλοκόπησε άγρια», ανέφερε η ίδια σε σελίδα οικονομικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε για την αποκατάστασή της.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην αστυνομία, ο αρραβωνιαστικός της είχε κάνει χρήση μεθαμφεταμίνης και ισχυριζόταν ότι ήταν προφήτης.

Η γυναίκα υποστήριξε επίσης ότι ο κατηγορούμενος της είχε πει πως προσπαθούσε να τη σκοτώσει για να τη «σώσει».

Μετά τη χειρουργική επέμβαση, η Μπάιλς κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ο Βελάσκες την είχε απειλήσει πως θα τη σκοτώσει, ενώ ισχυριζόταν ότι μπορούσε να ακούσει τις σκέψεις της.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο κατηγορούμενος φέρεται επίσης να υποστήριζε ότι ο θάνατός της αποτελούσε «σχέδιο του Θεού».

Ο αρραβωνιαστικός επικαλέστηκε αυτοάμυνα

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Ζάκαρι Βελάσκες, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία διακεκριμένης επίθεσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε πιάσει τη γυναίκα από τον λαιμό και τη γρονθοκόπησε, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Μέχρι τη δημοσίευση του ρεπορτάζ δεν είχε διευκρινιστεί εάν ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει ένοχος ή αθώος ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox 10, η Έμιλι Μπάιλς αποκάλυψε ότι η επίθεση σημειώθηκε περίπου έναν μήνα πριν από τον προγραμματισμένο γάμο τους.

«Το σπίτι μας είναι πλέον ακατάλληλο για να ζήσουμε»

Η γυναίκα περιέγραψε και τις δραματικές συνέπειες που είχε η επίθεση στην καθημερινότητα της οικογένειάς της.

«Από εκείνη τη νύχτα, το σπίτι μας έχει καταστεί ακατάλληλο για να κατοικήσουμε. Υπάρχει τόσο πολύ αίμα που δεν μπορούμε καν να το καθαρίσουμε», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, έχασε προσωπικά της αντικείμενα, ενώ αναγκάστηκε να αποχωριστεί προσωρινά τις κόρες της κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της.

«Αυτή τη στιγμή μένω με μια φίλη μου, ενώ αναρρώνω από τα ράμματα στο πρόσωπό μου. Οι κόρες μου βρίσκονται με ασφάλεια εκτός πόλης, στο σπίτι της αδελφής μου, μέχρι να αναρρώσω», σημείωσε.

Η Μπάιλς προσπαθεί πλέον να ανακτήσει την υγεία της και να εξασφαλίσει ένα ασφαλές σπίτι για την ίδια και τα παιδιά της, μετά την επίθεση που, σύμφωνα με τις καταγγελίες της, λίγο έλειψε να της στοιχίσει τη ζωή.