Φινλανδία: Ποινική έρευνα για τη Google μετά την αποψίλωση τεράστιων δασικών εκτάσεων για κέντρα δεδομένων

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Ποινική έρευνα σε βάρος θυγατρικής της Google ξεκίνησαν οι φινλανδικές αρχές, εξετάζοντας πιθανές παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την αποψίλωση δασικής έκτασης για την κατασκευή κέντρου δεδομένων στη βόρεια Φινλανδία. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς περιβαλλοντικές οργανώσεις εκτιμούν ότι περίπου 400.000 δέντρα έχουν κοπεί σε δύο περιοχές, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη (29/10) την έναρξη ποινικής έρευνας για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε έκταση 330 εκταρίων, δηλαδή περίπου 3.300 στρεμμάτων, στην περιοχή Μούχος της βόρειας Φινλανδίας.

Οι αρχές εξετάζουν εάν η εταιρεία Tuike Finland, θυγατρική της Google, προχώρησε σε αποψίλωση και αποστράγγιση της δασικής έκτασης πριν ολοκληρωθούν οι περιβαλλοντικές αξιολογήσεις που προβλέπει η φινλανδική νομοθεσία.

«Με βάση τις προκαταρκτικές πληροφορίες, έχουν διαπιστωθεί ασάφειες και ελλείψεις όσον αφορά την αποστράγγιση και τη διαχείριση των υδάτων στο εργοτάξιο του κέντρου δεδομένων της Tuike Finland», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Όπως διευκρίνισε, η ποινική έρευνα θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες εργασίες.

Έως 400.000 δέντρα κόπηκαν σε δύο περιοχές

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, οι φινλανδικές αρχές είχαν διατάξει την Google να αναστείλει τις εργασίες σε δύο τοποθεσίες, στο Μούχος και στο Οτάνμακι, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικότερα.

Η αρμόδια εποπτική αρχή ζήτησε να σταματήσουν όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες που μεταβάλλουν το φυσικό περιβάλλον, καθώς δεν είχαν προηγουμένως ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων, περίπου 250.000 δέντρα έχουν κοπεί στο Μούχος και άλλα 150.000 στο Οτάνμακι.

Στο Μούχος, το δάσος έχει ήδη αποψιλωθεί σε έκταση που απέκτησε η Google, ενώ εκσκαφείς συνεχίζουν να διαμορφώνουν το έδαφος και φορτηγά μεταφέρουν υλικά προς την περιοχή των εγκαταστάσεων, κοντά σε μεγάλες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο επικεφαλής της Google στη Φινλανδία, Άντι Γιάρβινεν, ζήτησε συγγνώμη για την αποψίλωση, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η εταιρεία ενήργησε σύμφωνα με την καλύτερη δυνατή κατανόηση που είχε εκείνη την περίοδο για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Επένδυση 13 δισ. ευρώ και 145 νέα κέντρα δεδομένων

Η Φινλανδία έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που αναζητούν χώρους για την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Η σχετική γεωπολιτική σταθερότητα της χώρας, οι διαθέσιμες εκτάσεις και κυρίως το ψυχρό κλίμα, που συμβάλλει στον περιορισμό του κόστους ψύξης των εγκαταστάσεων, αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι φινλανδικές αρχές εξετάζουν σχέδια για συνολικά 145 νέα κέντρα δεδομένων, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια σχεδιασμού.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται επένδυση ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ της Google σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, την οποία η αμερικανική εταιρεία έχει χαρακτηρίσει ως τη μεγαλύτερή της στην Ευρώπη.

Η φινλανδική κυβέρνηση έχει στηρίξει την ανάπτυξη τέτοιων εγκαταστάσεων, επιδιώκοντας την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Τον Σεπτέμβριο, όταν ανακοινώθηκαν τα σχέδια της Google, ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, είχε χαρακτηρίσει την προσέλκυση επενδύσεων «κορυφαία προτεραιότητα», υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη στη χώρα.

Google has been ordered to suspend construction activities in Finland after clearing approximately 250,000 trees for a planned data center. Every tree that stood on the 815-acre site only a few months earlier has now been removed. The Finnish Licensing and Supervision Authority (LVV) issued the stop-work order for the Muhos and Otanmäki locations after determining that the trees were felled before the required environmental impact assessment had been completed. Antti Järvinen, Google’s manager for Finland, has issued an apology while stating that the company proceeded on the basis of its best understanding of the applicable legislation at the time. The Muhos and Otanmäki developments form part of a $17 billion Google AI project. — Massimo (@Rainmaker1973) October 24, 2026

Οργή για την περιβαλλοντική καταστροφή – Περισσότερες από 93.000 υπογραφές

Οι αποκαλύψεις για τις εργασίες της Google έχουν πυροδοτήσει έντονη δημόσια συζήτηση στη Φινλανδία σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κέντρων δεδομένων, τις ενεργειακές τους ανάγκες και τα πραγματικά οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Περισσότεροι από 93.000 πολίτες έχουν υπογράψει αίτημα με το οποίο ζητούν αυστηρότερη ρύθμιση της λειτουργίας των κέντρων δεδομένων και αποζημιώσεις για τις περιβαλλοντικές καταστροφές.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρά το μεγάλο ύψος των επενδύσεων, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δημιουργούν σχετικά περιορισμένο αριθμό θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο, ενώ αμφισβητείται και το συνολικό οικονομικό τους όφελος για τη χώρα.

«Στην πραγματικότητα, για τη Φινλανδία δεν υπάρχουν οφέλη», δήλωσε στον Guardian ο Γιούσι Κανγκασχάρτζου, καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι.

«Πρόκειται για διεθνείς εταιρείες που εξυπηρετούν διεθνείς πελάτες. Τα κέντρα δεδομένων προσφέρουν τελικά ελάχιστα οφέλη σε οποιονδήποτε άλλον πέρα από τον ίδιο τον φορέα εκμετάλλευσής τους», υποστήριξε.

Η υπόθεση ενδέχεται να αποκτήσει και πολιτικές διαστάσεις, καθώς η Φινλανδία προετοιμάζεται για τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου 2027, με τη συζήτηση για το περιβαλλοντικό κόστος των μεγάλων τεχνολογικών επενδύσεων να εντείνεται.