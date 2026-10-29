Ισπανία: Στους 74 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων – «Μέτρα για να μην ξανασυμβεί ποτέ τέτοια τραγωδία» ζητεί ο βασιλιάς Φελίπε

Σε τουλάχιστον 74 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τη σύγκρουση δύο τρένων στην περιφέρεια Καστίλλη-Λα Μάντσα στην Ισπανία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων.

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Διεθνή Νέα

Αεροφωτογραφία από τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρδα, στην επαρχία Τολέδο της Ισπανίας. (Φωτογραφία: Guardia Civil)
Αεροφωτογραφία από τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρδα, στην επαρχία Τολέδο της Ισπανίας. (Φωτογραφία: Guardia Civil)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε τουλάχιστον 74 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, σύμφωνα με νέο απολογισμό των αρχών.
  • Μετά την επίσκεψή του σε νοσοκομείο στο Τολέδο όπου νοσηλεύονται τραυματίες, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ ζήτησε τη λήψη «μέτρων» για την αποτροπή μιας ακόμη σιδηροδρομικής καταστροφής.
  • «Η έρευνα πρέπει να προσδιορίσει πώς και γιατί συνέβη αυτή η καταστροφή. Πρέπει επίσης να μελετήσουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», δήλωσε ο Ισπανός μονάρχης.

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Σε τουλάχιστον 74 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων (CIAF) του υπουργείου Μεταφορών. Προηγούμενος απολογισμός από τις αρχές της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα, όπου συνέβη το δυστύχημα, ανέφερε 69 θανάτους.

Μετά την επίσκεψή του σε νοσοκομείο στο Τολέδο όπου νοσηλεύονται τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχημάτος, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ ζήτησε σήμερα τη λήψη «μέτρων» για την αποτροπή μιας ακόμη σιδηροδρομικής καταστροφής.

«Η έρευνα πρέπει να προσδιορίσει πώς και γιατί συνέβη αυτή η καταστροφή. Πρέπει επίσης να μελετήσουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», δήλωσε.

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