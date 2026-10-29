«Χωριάτικο»: Ο ιδιοκτήτης αμφισβητεί την απάτη και ισχυρίζεται ότι πρόκειται για «φορολογικές παραβάσεις»

Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση φερόμενου κυκλώματος απάτης και φοροδιαφυγής άνω των 100 εκατ. ευρώ, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο» αμφισβήτησε το αδίκημα της απάτης, υποστηρίζοντας ότι τα πραγματικά περιστατικά αφορούν φορολογικές παραβάσεις χωρίς απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

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Κοινωνία

Άγγελος Γιαννακόπουλος - Χωριάτικο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ύπαρξη απάτης αμφισβητεί ο «Mr Χωριάτικο» κατά την απολογία του, υποστηρίζοντας ότι τα πραγματικά περιστατικά αφορούν φορολογικές παραβάσεις και όχι το αδίκημα της απάτης.
  • Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι οι αλλαγές στις εταιρείες έγιναν με στόχο τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ένταξη των χρεών σε ρυθμίσεις, απορρίπτοντας ότι επρόκειτο για ευκαιριακά σχήματα.
  • Στο υπόμνημά του επικαλείται σοβαρά προβλήματα υγείας ζητώντας κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ τέσσερις άλλοι κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

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Την ύπαρξη απάτης αμφισβητεί ο «Mr Χωριάτικο», κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση των αλυσίδων φούρνων «Χωριάτικο» και του φερόμενου κυκλώματος απάτης και φοροδιαφυγής άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο βασικός κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται στη δικογραφία αφορούν φορολογικές παραβάσεις και όχι το αδίκημα της απάτης, καθώς, όπως φέρεται να αναφέρει, δεν έχει αποκρύψει φορολογητέα ύλη.

Στην υπερασπιστική του γραμμή, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας επικαλείται τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, υποστηρίζοντας ότι από αυτές προκύπτουν τα ποσά που του αποδίδονται. Απαντώντας, παράλληλα, στο ζήτημα των εταιρειών που εμφάνιζαν οφειλές και συνέχισαν τη λειτουργία τους υπό διαφορετικούς διαχειριστές, φέρεται να υποστηρίζει ότι οι αλλαγές έγιναν με στόχο τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι την αποφυγή πληρωμής των οφειλών προς το Δημόσιο.

Κατά τους ισχυρισμούς του, η πρόθεση ήταν να ενταχθούν τα χρέη σε ρυθμίσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό είχε ήδη επιτευχθεί. Ο ίδιος φέρεται, ακόμη, να απορρίπτει την εκδοχή ότι οι εταιρείες αποτελούσαν ευκαιριακά σχήματα, επικαλούμενος την παρουσία του στον συγκεκριμένο χώρο από το 1996 και υποστηρίζοντας ότι επιδίωκε τη διατήρηση και την ανάπτυξή τους.

Στο απολογητικό υπόμνημα που φέρεται να έχει καταθέσει, ο βασικός κατηγορούμενος επικαλείται σοβαρά προβλήματα υγείας και αναφέρεται στο ανήλικο παιδί του, ζητώντας, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επιβολή περιοριστικών μέτρων, να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Η διαδικασία των απολογιών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τέσσερις κατηγορουμένους να έχουν κριθεί μέχρι στιγμής προσωρινά κρατούμενοι και έξι να έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχει επιβληθεί και χρηματική εγγύηση.

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