Άγρια κόντρα Γεωργιάδη – Βελόπουλου στη Βουλή για τα «πόθεν έσχες» των βουλευτών: «Είναι ντροπή αυτό που κάνετε» – «Είστε ο εθνικός ψεύτης της χώρας»

Άγρια κόντρα ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, με αφορμή τις δηλώσεις πόθεν έσχες των βουλευτών, τους ελέγχους για την περιουσιακή τους κατάσταση και τις αναφορές σε δημοσιεύματα για ακίνητα και χρήματα στη Γερμανία.

Ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, για αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών ενώ ο κ. Βελόπουλος, απάντησε με αιχμές για τους ελέγχους και τη διαφάνεια.

Ο υπουργός Υγείας, παίρνοντας τον λόγο, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, υποστήριξε: «Πείτε έναν υπουργό που έχουν αυξηθεί τα ακίνητά του στα αλήθεια. Αυτά που γράφουν στο διαδίκτυο; Για μένα γράφουν. Έχουν πάρει τα κτήματα του παππού μου στη Λευκάδα, που είναι κάτι “κατσικοχώραφα”, συνολικής αξίας 3.000 ευρώ και έχουν παρουσιάσει ότι έχω 40 ακίνητα. Δεν ξέρετε κ. πρόεδρε της Ελληνικής Λύσης, ότι το πόθεν έσχες των βουλευτών ελέγχεται όπως και το δικό σας, από την αρμόδια επιτροπή των πόθεν έσχες;».

Γεωργιάδης: «Ντροπή αυτό που κάνετε»

«Ακούστε, κύριε πρόεδρε, θα σας μιλήσω με μεγάλη ειλικρίνεια. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Αυτό που κάνατε πριν από το βήμα είναι ντροπή έναντι των συναδέλφων σας. Πείτε έναν υπουργό που έχουν αυξηθεί τα ακίνητά του από πέρυσι, στα αλήθεια», τόνισε ξανά εκνευρισμένος.

Ανέφερε μάλιστα ότι «εσείς ο ίδιος έχετε ελεγχθεί απ’ την αρμόδια επιτροπή πόθεν έσχες και την εφορία» για τις εταιρείες και τα χρήματα που είχατε στη Γερμανία. [. . .] Άρα, κύριε Βελόπουλε, είναι ντροπή να πλήττετε τους κοινοβουλευτικούς μας θεσμούς, διαχέοντας και διασπείροντας ψεύδη, που τα λένε στο διαδίκτυο φασίστες, για να χτυπάνε το Κοινοβούλιο και τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς».

Βελόπουλος: «Είστε ο εθνικός ψεύτης της χώρας»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος απάντησε με σφοδρότητα στις κατηγορίες του υπουργού Υγείας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του και υποστηρίζοντας ότι είχε καταθέσει στοιχεία για υπόθεση εταιρείας που, όπως είπε, δεν ελέγχθηκε ποτέ.

«Είστε ο εθνικός ψεύτης της χώρας. Είστε στρεψόδικης. Εγώ κατέθεσα την έκθεση των ορκωτών λογιστών για την εταιρεία που δεν ελέγχθηκε ποτέ», είπε.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, έθεσε στη συνέχεια ζήτημα σχετικά με το ισχύον πλαίσιο για τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων, κάνοντας ειδική αναφορά στα τιμαλφή και στις διαφορετικές υποχρεώσεις που, κατά τον ίδιο, ισχύουν για πολιτικούς και πολίτες.

«Όσο για το πόθεν έσχες, ξέρουμε ότι εδώ είναι «πόσα έσχες». Επίσης, σύμφωνα με τον νόμο, εσείς μπορείτε να έχετε τιμαλφή και να μην τα δηλώνετε, ενώ ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει το ίδιο», ισχυρίστηκε ο κ.Βελόπουλος.

Αναφερόμενος στις αιχμές για τα χρήματά του στη Γερμανία, ο Κυριάκος Βελόπουλος, αρνήθηκε ότι κλήθηκε από εισαγγελική Αρχή για την υπόθεση, επιμένοντας ότι δεν προέκυψε κάτι επιλήψιμο εις βάρος του.

«Όσο για τον εισαγγελέα, δεν με κάλεσε κανένας εισαγγελέας για τα χρήματά μου στη Γερμανία και ξέρεις πολύ καλά από πού είναι και πώς είναι, γι’ αυτό βγήκα αμόλυντος», είπε σε έντονο ύφος.

Η νέα απάντηση Γεωργιάδη

Ανταπαντώντας για το “εθνικός ψεύτης”, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε το περί ειδικής διάταξης το ‘23 για να μην δηλώνουν οι βουλευτές τα τιμαλφή:

«Ρωτώ όλους της αντιπολιτεύσεως. Υπάρχει ψηφισμένη διάταξη που δημιουργεί κάποιο ειδικό ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τους βουλευτές; Απολύτως καμία. Η διάταξη είναι γενικής φύσεως, και είναι το λεγόμενο περιουσιολόγιο [. . .] Δεν έχει αναβληθεί για τους βουλευτές, Έχει αναβληθεί για τα 11 εκατομμύρια των Ελλήνων», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και προσέθεσε:

«Ξέρω πολύ καλά τα περιουσιακά του κ. Βελόπουλου. Και πως ήταν φτωχός και έγινε ζάμπλουτος, και πως είχε τα λεφτά στη Γερμανία την εποχή του μνημονίου, που όλοι οι Έλληνες φοβόμασταν μην κλείσουν οι τράπεζες. Και πως πούλαγε αντιμνημόνιο έχοντας βγάλει την περιουσία του στο εξωτερικό».

Η αντιπαράθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη συζήτηση στη Βουλή νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σύσταση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων, τη δημιουργία εθνικών παρατηρητηρίων στον τομέα της ψυχικής υγείας και ρυθμίσεις για το νοσηλευτικό επάγγελμα, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του ΕΣΥ, τις τεχνολογίες υγείας και το φάρμακο.