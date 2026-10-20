Άδωνις Γεωργιάδης: Με… break dance η απάντηση του υπουργού Υγείας στα σχόλια για το σύνθημα «και α και ου και ΔΑΠ/ΝΔΦΚ»

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Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης, break dance
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Με ένα χιουμοριστικό βίντεο, δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, απάντησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στα σχόλια για τα πλάνα από την επίσκεψή του στην Ήπειρο, στα οποία εμφανίζεται να τραγουδά εν χορώ το γνωστό σύνθημα της φοιτητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας: «και α και ου και ΔΑΠ/ΝΔΦΚ»

Ο κ. Γεωργιάδης ανάρτησε στο X ένα ΑΙ βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει break dance μπροστά στα μέλη της νεολαίας της ΝΔ γνωρίζοντας την αποθέωση.

«Λοιπόν, βάζω στόχο την επόμενη φορά με την ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα να εξελιχθώ τόσο πολύ…! Μου αρέσει το χιούμορ και το απολαμβάνω πολύ να ξέρετε…!», έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Δείτε την ανάρτηση του του Άδωνι Γεωργιάδη

 

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