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Γεωργιάδης: «Δεν με νοιάζει καθόλου η γνώμη των Αριστερών» – Η απάντησή του στα σχόλια για το βίντεο που φώναζε «και α και ου και ΔΑΠ/ΝΔΦΚ»

Κατά την επίσκεψή του στα Ιωάννινα και στα γραφεία της ΔΕΕΠ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με νέους της ΟΝΝΕΔ, φωνάζοντας το σύνθημα «και α και ου και ΔΑΠ/ΝΔΦΚ». Μετά τα σχόλια που προκάλεσε το σχετικό βίντεο, επανήλθε με νέα ανάρτηση δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν τον νοιάζει καθόλου η γνώμη των αριστερών και κάνοντας λόγο για υποκρισία.

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Γεωργιάδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Υγείας, όταν συναντήθηκε με νέους του κόμματος στα Ιωάννινα, χοροπηδούσε και φώναζε εν χορώ το γνωστό σύνθημα της φοιτητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας «Και α και ου και ΔΑΠ/ΝΔΦΚ».
  • Το βίντεο δεν έμεινε ασχολίαστο και ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε με νέα ανάρτηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «πάρτε το απόφαση, η γνώμη των Αριστερών δεν με νοιάζει καθόλου».
  • Ο ίδιος κατηγόρησε την Αριστερά για υποκρισία σχετικά με τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ενώ σημείωσε ότι η κομματική συσπείρωση ανεβαίνει διαρκώς.

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Τον έντονο ενθουσιασμό του έδειξε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στα Ιωάννινα.

Ο υπουργός Υγείας, όταν συναντήθηκε με νέους του κόμματος, χοροπηδούσε και φώναζε εν χορώ το γνωστό σύνθημα της φοιτητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας «Και α και ου και ΔΑΠ/ΝΔΦΚ».

Το βίντεο αυτό δεν έμεινε ασχολίαστο και πριν από λίγες ώρες ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε με νέα ανάρτηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «πάρτε το απόφαση, η γνώμη των Αριστερών δεν με νοιάζει καθόλου».

«Αριστερή τρέλα και υποκρισία. Την ίδια μέρα που αποθεώνουν όσους σπάνε καίνε και λεηλατούν τα καταστήματα, τις εκκλησίες και τα Δημόσια κτίρια στην Γαλλία, ενοχλήθηκαν επειδή με είδαν να φωνάζω με νεολαίους της ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα της Δ.Α.Π στα Πανεπιστήμια. Αν όμως πετάγαμε μολότοφ και καίγαμε περιουσίες θα τους άρεσε. Παιδιά πάρτε το απόφαση η γνώμη των αριστερών για μένα δεν με νοιάζει καθόλου!» αναφέρει στην ανάρτηση – απάντησή του ο υπουργός Υγείας.

Το βίντεο που είχε ανεβάσει ο Άδωνις Γεωργιάδης

«Προχθές η περιοδεία μου στα Ιωάννινα τελείωσε με την επίσκεψη και την ομιλία μου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Εκεί μαζεύτηκε τελικά τόσος κόσμος που δεν χώραγαν ούτε μέσα, ούτε στον διάδρομο. Ό, τι και να λένε η συσπείρωσή μας ανεβαίνει διαρκώς και ας είμαστε αρκετούς μήνες προ των εκλογών. Την ωραιότερη όμως υποδοχή, μου την επεφύλαξαν τα παιδιά της ΟΝΝΕΔ  πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη», είχε γράψει προηγουμένως ο υπουργός Υγείας, ανεβάζοντας και το σχετικό βίντεο με την ενθουσιώδη αντίδρασή του.

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