Λαμία: Επίδοξοι «διαρρήκτες» μόλις…10 και 11 ετών – Τους έπιασαν την ώρα που έμπαιναν σε σπίτι – Αναζητούνται οι γονείς τους

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Περιστατικό με δύο ανήλικους «επίδοξους» διαρρήκτες, ηλικίας… 10 και 11 ετών, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (17/10) στην περιοχή των Γαλανέικων, στη Λαμία, με αποτέλεσμα την παρέμβαση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, τα δύο παιδιά φέρεται να εισήλθαν στον κήπο κατοικίας, όταν έγιναν αντιληπτά από συγγενή του ιδιοκτήτη, ο οποίος περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο.

Ο συγγενής τούς έβαλε τις φωνές, με αποτέλεσμα οι δύο ανήλικοι να ακινητοποιηθούν μέχρι να φτάσουν οι αρμόδιες Αρχές.

Στη συνέχεια, τα παιδιά οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Λαμίας, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αναζητούνται οι γονείς τους

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς αναζητούνται από τις Αρχές προκειμένου να συλληφθούν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών, οι οποίες εξετάζουν τα δεδομένα του περιστατικού.