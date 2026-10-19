Μπέτυ Βαλάση: Σήμερα η πολιτική κηδεία της θρυλικής «Λωξάντρας»

Το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό, Μπέτυ Βαλάση θα πουν σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που την αγάπησαν μέσα από τη μακρόχρονη πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση.

Η πολιτική κηδεία της ηθοποιού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, θα τελεστεί στις 11:30 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Μπέτυ Βαλάση, η θρυλική “Λωξάντρα”, υπήρξε μια ξεχωριστή παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο, με σημαντική διαδρομή στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους και το 1961 πραγματοποίησε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη.

Στη διάρκεια της καριέρας της συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους, συνεργαζόμενη με καταξιωμένους σκηνοθέτες, ενώ γνώρισε μεγάλη αναγνωρισιμότητα μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη θρυλική τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Λωξάντρα», που προβλήθηκε το 1980 και αποτέλεσε την τελευταία ασπρόμαυρη τηλεοπτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης.

Προβλήματα υγείας

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ το τελευταίο διάστημα φιλοξενούνταν στο ίδρυμα «Σπίτι του Αγωνιστή».

Η απώλειά της αφήνει πίσω μια σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη και τις μνήμες των ερμηνειών της, που σημάδεψαν το ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση.

Σήμερα, η αυλαία πέφτει για μια τελευταία φορά για την Μπέτυ Βαλάση, με όσους τη γνώρισαν και την αγάπησαν να την αποχαιρετούν με συγκίνηση και σεβασμό.