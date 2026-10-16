Μπέτυ Βαλάση – Τίτος Βανδής: Ζευγάρι στη ζωή και τη σκηνή – Όσα είχαν πει το 1994 στο «Ενώπιος Ενωπίω» για τη σχέση και την καλλιτεχνική τους συνύπαρξη

Η σπουδαία Μπέτυ Βαλάση που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (15/10), αφήνοντας μια σημαντική παρακαταθήκη στον χώρο της υποκριτικής, είχε μιλήσει στο «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου στις 6 Δεκεμβρίου 1994. Η εκπομπή είχε προβληθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA και το υλικό προέρχεται από το προσωπικό αρχείο του Νίκου Χατζηνικολάου.

Η εμβληματική ηθοποιός μαζί με τον σύζυγό της, Τίτο Βανδή είχαν συμμετάσχει στην εκπομπή μαζί με άλλους συναδέλφους τους που (τότε) ήταν ζευγάρια και στη ζωή και στη σκηνή, όπως ο Κώστας Αρζόγλου με την Έλενα Ακρίτα και ο Στέφανος Ληναίος και η Έλλη Φωτίου.

Σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου αν είναι απλή υπόθεση να παραμερίσει κανείς τον επαγγελματικό ανταγωνισμό στο πλαίσιο μιας προσωπικής σχέσης, η Μπέτυ Βαλάση απάντησε:

«Είναι απλή υπόθεση όταν υπάρχει πολύ ουσιαστική σχέση. Θα πω για τη δική μου περίπτωση που έχω την τύχη να είμαι παντρεμένη με έναν άνδρα πολύ καταξιωμένο στο επάγγελμα. Είναι πολλές φορές που λέω ότι εγώ κάνω σεμινάριο δίπλα στον Βανδή. Για τη δουλειά μας, αυτό νομίζω ότι κάθε ηθοποιός το καταλαβαίνει , είναι μεγάλη βοήθεια, ουσιαστική βοήθεια και ευδαιμονία».

Ο σύζυγός της, Τίτος Βανδής συμπλήρωσε ότι και εκείνος παίρνει πολλά πράγματα από την Μπέτυ Βαλάση. «Παίρνω πολλά πράγματα από εκείνη. Ο ηθοποιός αν δεν πάρει από όλον τον κόσμο δεν μπορεί να προκόψει. Εγώ διδάσκω και σε Σχολή και παίρνω από τα παιδιά. Το έχω πει καθαρά. Βλέπεις πράγματα που είναι τόσο αυθόρμητα. Η δε, Μπέτυ είναι μια πολύ σπουδαία ηθοποιός και ασφαλώς έχεις να μάθεις από εκείνη, μαθαίνεις από κάθε ηθοποιό. Πολύ περισσότερο άμα είναι καλός».

Σε άλλο σημείο η Μπέτυ Βαλάση τόνισε ότι «αν κάποιος επιβάλλει το ταίρι του ως ηθοποιό, εκείνο θα πάρει κάποιον χρόνο και κάποια ισχύ από το ταίρι είτε γιατί ο κόσμος εύκολα ξεγελιέται και πολλές φορές επιπόλαια γεύεται κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε να γεύεται- εγώ το μπαλάκι το ρίχνω και στην άλλη πλευρά- και αυτό παίρνει κάποια χρόνια. Λέω ότι είναι χάσιμο χρόνου και του θεατή και του ηθοποιού που παίρνει τη θέση που δεν του ανήκει».

Βέβαια, η ηθοποιός είπε επίσης ότι «τρέμει και η καρδούλα του/της συζύγου για τον άνθρωπό του και να μην κακοκαρδιστεί και να πάει καλά».

Δείτε εδώ ολόκληρη την εκπομπή: