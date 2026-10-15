Μπέτυ Βαλάση: Το συγκινητικό «αντίο» της Finos Film – «Άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική υποκριτική τέχνη»

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Με μία ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Finos Film είπε το δικό της «αντίο» στην Μπέτυ Βαλάση. Την δυσάρεστη είδηση του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού, γνωστοποίησε το ΚΚΕ την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Η Finos Film είχε συνεργαστεί μία φορά με την Μπέτυ Βαλάση, στην ταινία «Ο Αστερισμός της Παρθένου» το 1973.

Στην ανάρτηση με την οποία αποχαιρέτησε την σπουδαία ηθοποιό, η ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών ανέφερε: «Αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Με εκφραστική δύναμη, πληθωρική προσωπικότητα και μια ξεχωριστή ικανότητα να γεμίζει τη σκηνή και την οθόνη με την παρουσία της, άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική υποκριτική τέχνη.

Υπηρέτησε για δεκαετίες το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, χαρίζοντας ερμηνείες γεμάτες αλήθεια, ευαισθησία και πάθος. Για πολλές γενιές Ελλήνων θα παραμείνει η αξέχαστη τηλεοπτική “Λωξάντρα”, ενώ στη Φίνος Φιλμ θα κατοικεί πάντα στον “Αστερισμό της Παρθένου”.

“Είναι μεγάλο δώρο η ζωή, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα”, είχε πει κάποτε η ίδια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Καλό ταξίδι, Μπέτυ».