Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με αφορμή τη δραματική σειρά “Σύγκρουση” που προβάλλεται στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, η Μαρία Ναυπλιώτου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Vita και την δημοσιογράφο Βασιλίνα Ριστάνη.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η γοητευτική πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ίδια αντιλαμβάνεται τις θεραπευτικές ιδιότητες της αλλά και στην βοήθεια που έλαβε από την ψυχοθεραπεία.

“Ο καθένας αντιλαμβάνεται την τέχνη με το δικό του τρόπο”

Η τέχνη μας βοηθά να κατανοούμε περισσότερο τους ανθρώπους ή να αποδεχόμαστε ότι δεν μπορούμε να τους κατανοήσουμε πλήρως;

Ο καθένας αντιλαμβάνεται την τέχνη με τον δικό του τρόπο, όμως όλοι προσπαθούμε μέσα από αυτήν να εξηγήσουμε τον κόσμο, τους άλλους, την ψυχοσύνθεση και τα υπαρξιακά μας ζητήματα. Κάθε μορφή της λειτουργεί θεραπευτικά, γιατί έχουμε βαθιά ανάγκη να λέμε και να ακούμε ιστορίες.

Είτε μέσα από ένα παραμύθι, ένα βιβλίο, το θέατρο, τον χορό, τη ζωγραφική ή την ποίηση, ο δημιουργός καταθέτει ένα κομμάτι του εαυτού που αναζητά ίαση. Δεν ξέρω αν κατανοούμε καλύτερα τους ανθρώπους ή αν γινόμαστε καλύτεροι, αλλά σίγουρα η τέχνη μας μαθαίνει πράγματα, έστω και ασυνείδητα.

Πάνω απ’ όλα, όμως, μας ενώνει. Το να μοιραζόμαστε μια παράσταση ή μια ταινία όλοι μαζί σε μια αίθουσα είναι μια εμπειρία ανεκτίμητη για την κοινωνία.