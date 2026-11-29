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Λόγω της έντονης βροχόπτωσης και της υπερχείλισης του Μεγάλου Ρέματος, έχει κλείσει η γέφυρα στην οδό Αρίωνος, η οποία βρίσκεται στα όρια του δήμου Ραφήνας– Πικερμίου με το δήμο Σπάτων– Αρτέμιδας, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Πρόκειται για γέφυρα στην οποία έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα και κατά το πρόσφατο παρελθόν με την υπερχείλιση του συγκεκριμένου ρέματος.

Έκκληση στους κατοίκους

Ο δήμος Σαρωνικού έκανε γνωστό πως υπάρχει πτώση κολόνας στα Καλύβια και συγκεκριμένα στην οδό Γεωργίου Γκίνη, στον δρόμο προς το Πανί, γι’ αυτό και κάνει έκκληση στους κατοίκους να αποφύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Πτώση δέντρου υπήρξε στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Λαυρίου στην Ανάβυσσο και είχε διακοπεί η κυκλοφορία, όμως η δημοτική Αρχή ανακοίνωσε πως το δέντρο απομακρύνθηκε και η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.