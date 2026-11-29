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«Επελαύνει» η κακοκαιρία «Άργος», προκαλώντας προβλήματα και στην Αττική λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και των καταιγίδων που πλήττουν το λεκανοπέδιο τις τελευταίες ώρες.

Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί 12 κλήσεις για άντληση υδάτων και 8 για κοπές δέντρων στην Περιφέρεια Αττικής.

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Κυριακής (29/11) εστάλη μήνυμα 112 στα κινητά των κατοίκων της Αττικής για ισχυρούς και θυελλώδεις ανέμους. Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφέρεια Αττικής από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

Ποιες περιοχές «βούλιαξαν» από τη βροχή

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, από το πρωί της Κυριακής (29/11) καταγράφονται πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής στην περιοχή της Αττικής έως τις 15:30 καταγράφηκε στη Μαλακάσα, όπου έφτασε τα 105 mm.

Δείτε στον χάρτη τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, καθώς και την χωρική κατανομή τους στην περιοχή της Αττικής:

Ορμητικό «ποτάμι» από λασπόνερα η Πατησίων – Δείτε το βίντεο

Προβλήματα στις μετακινήσεις έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Άργος» που πλήττει και την Αττική τις τελευταίες ώρες, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Κεντρικοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, γεγονός που δυσχεραίνει την κυκλοφορία τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες από την Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας, που μετατράπηκε σε ένα ορμητικό «ποτάμι» από λασπόνερα το μεσημέρι της Κυριακής (29/11), με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα και οι μηχανές να χρειάζεται να χαμηλώσουν την ταχύτητά τους, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok:

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων

Η ισχυρή νεροποντή που πλήττει το Λεκανοπέδιο από τα ξημερώματα, έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, λόγω συσσώρευσης υδάτων παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Ποσειδώνος, στο ύψος της Λ. Αμφιθέας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πειραιά, στη Λ. Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Κανάρη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, στην περιοχή του Αλίμου. Επίσης, με δυσκολίες διεξάγεται η κυκλοφορία στη Λ. Ποσειδώνος και στο ύψος της οδού Γλαύκου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Λίγο πριν από τις 4:00 τα ξημερώματα, λόγω συσσώρευσης υδάτων, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ιωάννη Μεταξά, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή της Βούλας. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σύντομα.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Νικοπόλεως στα Πατήσια, υπήρξε νωρίτερα σήμερα λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Το σημείο που έχει αποκλειστεί ξεκινά από το ύψος της οδού Δουσμάνη έως την οδό Πατησίων.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώθηκε και στην περιοχή Πικερμίου – Σπάτων, λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ήμερου Πεύκου, στο ύψος του ρέματος Βάρδα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, λόγω συσσώρευσης υδάτων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη, στην περιοχή Πολυδένδρι Ωρωπού.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το σημείο, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» βρίσκεται σε εξέλιξη, επηρεάζοντας και την Αττική.

«Ποτάμια» λυμάτων ξανά στον Άλιμο – Ανδρέας Κονδύλης: «Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις» – ΒΙΝΤΕΟ

Στο ίδιο έργο θεατές, οι κάτοικοι του Αλίμου. Για ακόμη μία φορά, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, “Άργος” η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμυρίζει από λύματα από την αποχέτευση της ΕΥΔΑΠ.

Η… πατέντα με το φορτηγό που κρατάει στη θέση του το καπάκι από το φρεάτιο, μπορεί να δίνει προσωρινή λύση, αυτή τη φορά όμως δεν έπιασε. Ο λόγος; Το φορτηγό έκανε για κάποιο λόγο όπισθεν, άφησε το καπάκι χωρίς βάρος και η κατάληξη ήταν να ξεχυθούν τα λύματα στη λεωφόρο.

Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα λύματα κατευθύνονται προς την Ψυττάλεια, ωστόσο βγαίνουν στο οδόστρωμα και από εκεί θα φτάσουν στη θάλασσα.

Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το βίντεο που δημοσίευσε ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, που σημείωσε πως η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης καθώς έχει επιληφθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Κονδύλης: «Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις»

Ο κ. Κονδύλης στην ανάρτησή του επισημαίνει πως: «Για ακόμη μία φορά, η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμυρίζει από τα λύματα της αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Αυτή τη φορά, το φορτηγό για κάποιο λόγο έκανε όπισθεν και άφησε το καπάκι να ανοίξει. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε στο βίντεο: Το οδόστρωμα γέμισε με λύματα που πήγαιναν προς την Ψυττάλεια, όμως τελικά βγαίνουν στο οδόστρωμα και από εκεί θα φτάσουν στη θάλασσα. Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις, που ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν το περιβάλλον και προσβάλλουν τη δημόσια υγεία. Για την κατάσταση αυτή, έχει ήδη επιληφθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας, έχουμε καταθέσει στοιχεία και σχηματίζεται δικογραφία».

Γέρακας: Άνοιξε ο δρόμος και… κατάπιε αυτοκίνητο

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Ταϋγέτου, στον Γέρακα, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε άνοιγμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα κατασκευής δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση για το αν το άνοιγμα στο οδόστρωμα συνδέεται με τις εργασίες ή με καθίζηση του δρόμου.

Ο οδηγός άφησε σημείωμα στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, προφανώς για να ενημερώσει για το περιστατικό και να αποφύγει ενδεχόμενα προβλήματα με τις αρχές.

Βόιο: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 20 εκδρομέων από το καταφύγιο του Μπούρινου – Το χιόνι ξεπέρασε τους 40 πόντους

Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό περίπου 20 εκδρομέων από το καταφύγιο του Μπούρινου, στον Δήμο Βοΐου, βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Κυριακής (29/11), ενώ η κακοκαιρία «Άργος» πλήττει σχεδόν το σύνολο της χώρας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι εκδρομείς είχαν μεταβεί στην περιοχή με τα οχήματά τους και διανυκτέρευσαν στο καταφύγιο.

Ωστόσο, η έντονη χιονόπτωση που σημειωνόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα το χιόνι να ξεπεράσει τους 40 πόντους, δυσχεραίνοντας την επιστροφή τους.

Οι εκδρομείς επικοινώνησαν με το 112 ζητώντας βοήθεια, με αποτέλεσμα να αρχίσει η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Αγώνας δρόμου για να ανοίξει ο δρόμος

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Βοΐου, Βασίλη Ώττα, μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν να καθαρίσουν τον δρόμο, μειώνοντας το ύψος του χιονιού περίπου στους 10 πόντους. Ωστόσο, το οδόστρωμα παραμένει παγωμένο, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη την πρόσβαση.

Τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έφτασαν μέχρι την κόκκινη μπάρα, χωρίς να μπορούν να συνεχίσουν, ενώ στο σημείο έχει σταλεί και γκρέιντερ του Δήμου, προκειμένου να συνεχιστεί η προσπάθεια διάνοιξης του δρόμου.

Οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς πέρα από τη συνεχιζόμενη χιονόπτωση, ο παγετός έχει ως αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ιδιαίτερα ολισθηρό, δυσχεραίνοντας σημαντικά την επιχείρηση.

Μόνο με αλυσίδες και χιονολάστιχα η κυκλοφορία σε Χορτιάτη, Πεύκα και Αγ. Βασίλειο Λαγκαδά

Στην απαγόρευση της κυκλοφορίας κάθε οχήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με ειδικά χιονολάστιχα ή δεν φορά αντιολισθητικές αλυσίδες προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Το εν λόγω μέτρο ισχύει από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (29/11) και αφορά όλα τα οχήματα που κινούνται στο οδικό δίκτυο της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη (Φίλυρο, Ασβεστοχώρι, Εξοχή, Χορτιάτης) του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, στον οικισμό Πεύκα του Δήμου Νεάπολης- Συκεών και στον οικισμό Αγ. Βασίλειος του Δήμου Λαγκαδά.

Όπως σημειώνεται, η προσωρινή επιβολή του μέτρου αφορά όλα τα οχήματα εξαιρουμένων των οχημάτων τα οποία φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), εκείνα που φέρουν ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου όπως υφίστανται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό Μ+S.

Κακοκαιρία «Άργος»: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας από κατολισθήσεις και πλημμυρισμένα σημεία – ΒΙΝΤΕΟ

Πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο συνολικά του νησιού, έχει φέρει η κακοκαιρία «Άργος» στην Εύβοια. Από το βράδυ του Σαββάτου άρχισαν οι σφοδρές καταιγίδες ενώ στους κατοίκους έφτασε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην… πολύπαθη Βόρεια Εύβοια, καθώς πλημμύρισαν πολλοί δρόμοι, ενώ όπως μεταδίδει το evima στην περιοχή της Λίμνης, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις. Αποτέλεσμα, τεράστιοι βράχοι και φερτά υλικά να έχουν καταλήξει στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.

Το πρωί της Κυριακής (29/11) λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, σημειώθηκε πτώση μεγάλου πλατάνου στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον οδικό άξονα Προκόπι – Μαντούδι.

Περισσότερες από κλήσεις για 100 κοπές δέντρων σε όλη τη χώρα – Σε αυξημένη επιφυλακή η Πυροσβεστική

Η κακοκαιρία «Άργος» σαρώνει τη χώρα, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Την ίδια ώρα, οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με ακυρώσεις δρομολογίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς και σε γραμμές των Σποράδων και του Βορείου Αιγαίου.

Το Πυροσβεστική Σώμα και ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή και ετοιμότητα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έχουν εκδηλωθεί σχεδόν στο σύνολο της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έχει δεχτεί μέχρι τώρα πάνω από 100 κλήσεις για κοπές δέντρων, αλλά και δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία καθώς και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, μέχρι στιγμής έχουν επιχειρήσει:

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για:

•46 κοπές δένδρων

•1 άντληση υδάτων

•1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και

•5 αφαιρέσεις αντικειμένων

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για:

•18 κοπές δένδρων

Στη Δυτική Μακεδονία για:

•7 κοπές δέντρων

•2 αντλήσεις υδάτων και

•1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για:

•11 κοπές δένδρων και

•1 αφαίρεση αντικειμένου

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για:

•27 κοπές δένδρων και

•5 αντλήσεις υδάτων

Στη Δυτική Ελλάδα για:

•9 κοπές

•1 άντληση υδάτων και

•1 αφαίρεση αντικειμένου

Στην Περιφέρεια Αττικής για:

•8 κοπές δένδρων και

•12 αντλήσεις υδάτων

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για:

•4 κοπές δέντρων

•5 αντλήσεις υδάτων και

•1 αφαίρεση αντικειμένου

«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, παραμένουν σε διασπορά σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να επέμβουν άμεσα εφόσον απαιτηθεί», επισημαίνει η Πυροσβεστική.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία «Άργος» στην Εύβοια

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, η Εύβοια βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς κόκκινης προειδοποίησης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ.

Μηνύματα 112 σε Εύβοια και Σκύρο για θυελλώδεις ανέμους

Μήνυμα 112 εστάλη και στην Εύβοια αλλά και την Σκύρο για ισχυρούς και θυελλώδεις ανέμους έως και τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας «Άργος».

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

Λίγο νωρίτερα ανάλογο μήνυμα είχε σταλεί και για την Περιφέρεια Αττικής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Νήσο #Σκύρο από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας. ℹ️ https://t.co/0nAVk3qTT2… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026

Πού είναι υποχρεωτικές οι αλυσίδες

Σύμφωνα με το δελτίο για τα καιρικά φαινόμενα της ΕΛΑΣ, από την περασμένη Παρασκευή (27/11) και το Σάββατο (28/11) υποχρεωτική είναι η χρήση αλυσίδων σε όλο το οδικό δίκτυο των νομών:

Τρικάλων

Καρδίτσας

Βοιωτίας

Ευβοίας

Ευρυτανίας

Φθιώτιδας

Το σχετικό μήνυμα της τροχαίας αναφέρει: «Υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, για το σύνολο του οδικού δικτύου».

Χιόνισε στη Δυτική Μακεδονία – Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων σε Ξάνθη και Κομοτηνή – ΒΙΝΤΕΟ

Τα πρώτα χιόνια στη Δυτική Μακεδονία είναι γεγονός, καθώς στα λευκά έχουν «ντυθεί» μεταξύ άλλων η Φλώρινα, η Κοζάνη, τα Σέρβια και η Εορδαία. Το θετικό είναι πως ακόμη δεν έχουν σημειωθεί σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο των περιοχών αν και η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη σε πολλά σημεία.

Η Φλώρινα είναι η Περιφερειακή Ενότητα που έχει το περισσότερο χιόνι και σύμφωνα με την Αστυνομία χρειάζονται αλυσίδες στο επαρχιακό δίκτυο στους οδικούς άξονες Φλώρινα – Κρυσταλλοπηγή στην θέση Βίγλα, στο οδικό άξονα Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου, στο δρόμο προς την ορεινή κοινότητα Κέλλης καθώς και στην επαρχιακή οδο που συνδέει τον Αετό με το Νυμφαίο. Επίσης, στην Καστοριά χρειάζονται αλυσίδες στην περιοχή της Κοτύλης και στον άξονα που συνδέει την Καστοριά με το Αμύνταιο στο χωριό Κλεισούρα.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, το χιόνι έχει καλύψει δρόμους, στέγες και πλατείες, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό σε ολόκληρη την περιοχή. Η χιονόπτωση παραμένει έντονη, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω της συσσώρευσης χιονιού και του παγετού, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Παράλληλα, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών, το πρώτο χιόνι έχει ήδη στρώσει τις πλαγιές, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο τοπίο. Το ύψος του χιονιού φτάνει περίπου τα 10 εκατοστά, ενώ η χιονόπτωση συνεχίζεται.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε δύο περιπτώσεις, στα Σέρβια Κοζάνης και στην Φλώρινα για την απομάκρυνση πεσμένων δένδρων από το οδόστρωμα.

Απαγόρευση οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης

Εξάλλου, από το βράδυ του Σαββάτου, η τροχαία έχει προσχωρήσει στην απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή, ενώ η κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.