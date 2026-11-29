Δύο σημαντικές αλλαγές έρχονται στο “ειδικό” επίδομα χωρίς ένσημα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε συνταξιούχους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Πρόκειται για το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το οποίο ο ΟΠΕΚΑ θα πληρώσει για τον μήνα Δεκέμβριο 2026 έως 10 ημέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία, λόγω Χριστουγέννων. Δηλαδή αντί να καταβληθεί την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2026 θα δοθεί μεταξύ 21 και 30 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή

Η άλλη σημαντική αλλαγή είναι πως προβλέπεται να αυξηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027 κατά 2,9%. Όσο δηλαδή εκτιμάται πως, θα είναι το ετήσιο ποσοστό της αύξησης που θα καταβληθεί στις συντάξεις για το 2026, σύμφωνα με το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.

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