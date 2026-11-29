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Με την ολοκλήρωση της επιστροφής ενοικίου και της καταβολής της ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ καθαρά σε συνταξιούχους, σε άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, ενεργοποιείται το πρώτο μεγάλο κύμα των νέων δημοσιονομικών παρεμβάσεων που ενσωματώνονται στον προϋπολογισμό.

Τα κοστολογημένα μέτρα αθροίζονται σε 3,556 δισ. ευρώ. Το όφελος για τους δικαιούχους κατανέμεται κατά βάση σε τρεις χρονικές περιόδους:

στο τέλος του 2026 όπου περιλαμβάνονται οι επιστροφές ενοικίου και οι νέες παροχές και αυξήσεις στις συντάξεις,

στο πρώτο εξάμηνο του 2027, όταν ενεργοποιούνται οι μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, οι αυξήσεις μισθών και το ευρύτερο φορολογικό πακέτο,

Δεκέμβριο του 2027 όταν θα πληρωθούν το Δώρο Χριστουγέννων στο δημόσιο και θα ξεκινούν οι ετήσιες αυξήσεις μισθών και συντάξεων του 2028.

Από τα 3,556 δισ. των συγκεκριμένων μέτρων που έχουν λάβει κοστολόγηση, τα 2,672 δισ. αφορούν άμεσες παροχές που θα τις δουν στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι (όπως αυξήσεις συντάξεων και μισθών, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και τα κοινωνικά μέτρα) ενώ 884 εκατ. ευρώ έρχονται να προστεθούν ως μειώσεις φόρου που θα φανούν κυρίως στα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος που θα εκδοθούν από Μάρτιο του 2027 και μετά.

Τα οφέλη για όλους τους δικαιούχους

Τέλη Νοεμβρίου πληρώθηκαν τα 400 καθαρά οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Το ίδιο ποσό εισέπραξαν και συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη λόγω θανάτου. Η παροχή καλύπτει 2,2 εκατ. δικαιούχους και έχει συνολικό δημοσιονομικό κόστος 879 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα ολοκληρώθηκε και η ετήσια επιστροφή ενοικίου, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Δικαιούχοι είναι περίπου 932.000 νοικοκυριά ενοικιαστών, ενώ για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια δόθηκε διπλή επιστροφή ενοικίου. Οι δικαιούχοι μοιράστηκαν 236 εκατ. ευρώ.

Για τη συνέχεια, το χρονοδιάγραμμα των νέων παροχών προβλέπει τα εξής:

Δεκέμβριος 2026

Κοντά στα Χριστούγεννα καταβάλλονται οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου, με βάση τον μέσο όρο της αύξησης του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Η αναπροσαρμογή για το 2027 υπολογίζεται σε 2,9% και το δημοσιονομικό κόστος της ανέρχεται σε 850 εκατ. ευρώ.

Ιανουάριος 2027

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 μηδενίζεται ο συντελεστής φορολόγησης για τριτέκνους με φορολογητέο εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Το μέτρο αφορά 86.927 τριτέκνους, με μέγιστο ετήσιο όφελος 1.800 ευρώ φόρου ανά δικαιούχο και δημοσιονομικό κόστος 55 εκατ. ευρώ για το 2027. Οι μισθωτοί θα δουν άμεσα το όφελος στα ΑΤΜ με λιγότερες κρατήσεις στη μισθοδοσία κάθε μήνα.

Την ίδια ημερομηνία ξεκινά η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και του e-ΕΦΚΑ, τα οποία θα αναπροσαρμόζονται ετησίως βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ. Το μέτρο καλύπτει 218.000 δικαιούχους που θα έχουν όφελος 47 εκατ. ευρώ το 2027.

Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2027 μειώνεται κατά 50% η πρώτη κλίμακα των χρεώσεων ΥΚΩ στις οικιακές παροχές ρεύματος, από 6,9 σε 3,45 ευρώ ανά MWh.

Τον Ιανουάριο του 2027 ξεκινά και ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για βρέφη έως δύο ετών. Η κρατική συνεισφορά είναι ίση με την ετήσια κατάθεση του γονέα, έως 1.200 ευρώ ετησίως, με συνολικό κόστος 55 εκατ. ευρώ το 2027.

Τον ίδιο μήνα ξεκινά το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Πρόκειται για χρηματοδοτικό πρόγραμμα μέσω της ΕΑΤ και όχι για επιδότηση με δημοσιονομικό κόστος στον προϋπολογισμό.

Μάρτιος 2027

Μέσα Μαρτίου 2027, με την έναρξη των φορολογικών δηλώσεων, εφαρμόζεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία και στις συνοριακές περιφερειακές ενότητες. Το επιπλέον κόστος για τους 136 νέους οικισμούς ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ η συνολική απαλλαγή κοστίζει 86 εκατ. ευρώ ετησίως.

Απρίλιος 2027

Την 1η Απριλίου 2027 αναμένεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, στο πλαίσιο της σταδιακής πορείας προς τα 1.000 ευρώ έως το 2028. Ταυτόχρονα αναπροσαρμόζονται οριζόντια οι βασικοί μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, οι τριετίες και τα συνδεδεμένα επιδόματα. Το όφελος της οριζόντιας αύξησης των μισθών για υπαλλήλους του Δημοσίου εκτιμάται σε 382 εκατ. ευρώ το 2027.

Την ίδια ημερομηνία μειώνονται κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Το μέτρο κοστίζει 163 εκατ. ευρώ το 2027 και 218 εκατ. ευρώ το 2028.

Μάρτιος-Ιούλιος 2027

Κατά την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων, από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Ιουλίου 2027, ενεργοποιούνται οι φορολογικές μειώσεις συνολικού ύψους 884 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το πακέτο των φορελαφρύνσεων περιλαμβάνει:

Μείωση φόρου εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες με όφελος 402 εκατ. ευρώ

Απαλλαγή από προσαυξήσεις τεκμηρίων για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση 50% σε μικρούς οικισμούς και ειδικές ρυθμίσεις για ταξί. Αφορά συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στα myDATA, επιχειρήσεις σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ιδιοκτήτες ταξί με όφελος 170 εκατ. ευρώ

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη , με όφελος 82 εκατ. ευρώ για 121.922 επιχειρήσεις

Ενδιάμεσο συντελεστή 25% στον φόρο εισοδήματος από ακίνητα για Ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια με όφελος 90 εκατ. ευρώ

Μηδενικό συντελεστή φορολόγησης αγροτών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ για 47.091 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με όφελος 87 εκατ. ευρώ

Μη συνυπολογισμό συντάξεων θανάτου στο όριο των 3.000 ευρώ για εξαρτώμενο τέκνο, με όφελος 10 εκατομμύρια ευρώ για οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου.

Ποιοι ωφελούνται και πότε

Τα νέα μέτρα ωφελούν σχεδόν κάθε κοινωνική ομάδα, συχνά και με όχι έναν μόνο τρόπο.

Συγκεκριμένα: