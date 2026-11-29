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Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Μάικ Λαβ, συνιδρυτής των Beach Boys, συνδημιουργός και τραγουδιστής ορισμένων από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος.

Ο Μάικ Λαβ έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του σε Μέσα Ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων οι New York Times και το Hollywood Reporter. Τα αίτια του θανάτου του δεν έγιναν γνωστά.

Ο Λαβ υπήρξε επί δεκαετίες η χαρακτηριστική φωνή και ο frontman των Beach Boys στη σκηνή, συμμετέχοντας στη δημιουργία τραγουδιών όπως τα «Surfin’ USA», «California Girls», «I Get Around» και «Good Vibrations».

Με τη συμβολή του, το συγκρότημα εξελίχθηκε από μια παρέα μουσικών στην Καλιφόρνια σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, με πωλήσεις δίσκων που ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα.