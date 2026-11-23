Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Έγκλημα με γεύση vanilla latte. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες μυστηρίου», μια απροσδόκητη εμφάνιση προκαλεί μπελάδες, αλλά και μια δολοφονία. Από τον συγγραφέα Alex Erickson.

Από τότε που η Κρίσι Χάνκοκ, ιδιοκτήτρια καφέ, απέκτησε σταθερή σχέση και, κυρίως, ξέχασε τις παλιές αγάπες, η ζωή έχει γίνει απίστευτα γαλήνια. Δυστυχώς όμως ο φημισμένος συγγραφέας μυστηρίων Τζέιμς Χάνκοκ, ο πατέρας της Κρίσι,

εμφανίζεται απροσδόκητα στο καφέ Death by Coffee φέρνοντας μαζί του ένα σωρό μπελάδες… Αν και η Κρίσι καταλαμβάνεται εξαπίνης από την παρουσία του

πατέρα της, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι αυτός θα γινόταν ο βασικός ύποπτος φόνου στην πόλη. Αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν ο άξεστος ατζέντης του Τζέιμς, τον οποίο φέρεται να είχε απολύσει λίγες ώρες νωρίτερα, βρίσκεται νεκρός με ένα φλιτζάνι καφέ vanilla latte στο χέρι… Το Πάιν Χιλς είναι διχασμένο σχετικά με την αθωότητα ή την ενοχή του πατέρα της και μια φανατική θαυμάστριά του επιχειρεί διακαώς να απομονώσει τον συγγραφέα για να τον κρατήσει «ασφαλή». Η Κρίσι πρέπει να βάλει ένα τέλος σε όλη αυτή την τρέλα και να ανακαλύψει τον πραγματικό ένοχο. Η κοινωνική της ζωή οδηγείται στο χάος και η Κρίσι βρίσκεται μπλεγμένη σε μια υπόθεση που μπορεί να ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητές της…

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews.