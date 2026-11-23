Το Στρατόπεδο «Παπάγου» γέμισε παιδικές φωνές την Παρασκευή, καθώς το Πεντάγωνο άνοιξε τις πύλες του σε 750 μαθητές της Αττικής, μετατρέποντας τη γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια διαφορετική σχολική εκδρομή. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν από τον γλύπτη Κωνσταντίνο Βαρώτσο στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, είδαν τη νέα βιοκλιματική όψη και την ανάπλαση του υπουργείου, ενώ επισκέφθηκαν και τη στατική έκθεση νέων οπλικών συστημάτων και καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Εγώ λέγομαι Νίκος Δένδιας. Είμαι υπουργός Εθνικής Άμυνας, δηλαδή εμένα με έχει ορίσει η Βουλή, δηλαδή ο ελληνικός λαός, να έχω την ευθύνη για τις Ένοπλες Δυνάμεις» είπε ο κ. Δένδιας καλωσορίζοντας τα παιδιά. Αφού παρουσίασε τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, έκανε «high five» με τα παιδιά, έβγαλε φωτογραφίες, έδωσε ακόμη και… αυτόγραφα σε όσους μαθητές του το ζήτησαν.

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η συνάντηση με έναν πιτσιρικά, με καταγωγή από την Κέρκυρα, ονόματι Νίκο. «Πόσα κοινά έχουμε. Έχουμε όμως μία μεγάλη διαφορά. Εσύ έχεις μαλλιά…» είπε στον μικρό μαθητή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας που ως γνωστόν κατάγεται από το νησί των Ιονίων.

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Το μπουκάλι του 2004

Τρεις ημέρες στη Θεσσαλία, οκτώ στάσεις, από το Προάστιο Καρδίτσας μέχρι την Ελασσόνα – ο Νίκος Ανδρουλάκης έγραψε χιλιόμετρα στον θεσσαλικό κάμπο, εκεί όπου χτυπά η καρδιά της αγροτικής παραγωγής.

«Ακούσαμε τους ανθρώπους της Θεσσαλίας να μας μιλούν για όσα ζουν καθημερινά και συζητήσαμε μαζί τους για τις λύσεις που χρειάζεται ο τόπος τους. Μιλήσαμε για τα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, για όσα εκκρεμούν μετά τον Daniel και για τις οικογένειες που ακόμη μένουν σε προσωρινούς οικίσκους στο Δαμάσι. Στον Βόλο ανταλλάξαμε απόψεις με τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες για το δημογραφικό και στη Λάρισα μιλήσαμε με νέους επιχειρηματίες για τις ευκαιρίες που ανοίγει η καινοτομία στην περιφέρεια» έγραψε ο κ. Ανδρουλάκης στην ανάρτηση με ένα απολογιστικό βίντεο από την περιοδεία του στη Θεσσαλία. Ένας από τους επαγγελματίες που συνάντησε ήταν «δηλωμένος» ΠΑΣΟΚ και φάνηκε από ένα αναμνηστικό που έχει ως «τρόπαιο» στο μαγαζί του. «Να σου δείξω τι έχω» είπε στον κ. Ανδρουλάκη και του έδειξε ένα μπουκάλι… ΠΑΣΟΚ. «Ενθύμιον νίκης, Ημέρα της νίκης 7 Μαρτίου 2004» γράφει η ετικέτα, όμως προφανώς το μπουκάλι δεν ανοίχτηκε ποτέ γιατί νικητής των εκλογών ήταν η Νέα Δημοκρατία. «Πωπω για το μουσείο ΠΑΣΟΚ είναι αυτό…» σχολίασε χαμογελώντας ο κ. Ανδρουλάκης.

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«Έρχομαι στο χωρίον σας να ανταμούμε και θα φάμε και σουρβά»

Με μια χιουμοριστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προανήγγειλε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας την επικείμενη περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία. Σε αυτήν, Πόντιοι κάτοικοι της περιοχής τού μιλούν στη διάλεκτό τους, του μεταφέρουν τα προβλήματα του τόπου και τον προσκαλούν να ανέβει για να τα συζητήσουν από κοντά και να… τον κεράσουν παραδοσιακό σουρβά, με τον ίδιο να τους απαντά σε άπταιστα ποντιακά: «Μην τσαΐζετε βρε, έρχομαι στο χωρίον σας να ανταμούμε και θα φάμε και… σουρβά». ( σ.σ. Μη φωνάζετε, έρχομαι στο χωριό σας να ανταμώσουμε και θα φάμε και σουρβά.)



Οι «αποστολές» της Δούρου

Στο πολυσυζητημένο βίντεο του Πρωθυπουργού με GTA VI απάντησε η Ρένα Δούρου που μπήκε στα μονοπάτια του gaming και επιστράτευσε το viral meme των «13 χρόνων αναμονής» για να απαντήσει με αυτοσαρκασμό σε όσους βιάζονται να κηρύξουν το πολιτικό τέλος της Κουμουνδούρου.

«Κάποιοι έλεγαν ότι μέχρι να βγει το GTA VI ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και έχει τις δικές του αποστολές. Και οι αποστολές είναι για όλους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για την πολιτική παρουσία του κόμματος.

Εγερτήριο στις 5:30 για τον Συρίγο

Άγρια χαράματα, στις 5:30 το πρωί και πριν καλά-καλά ξημερώσει, βρήκε τον Άγγελο Συρίγο το καθήκον, καθώς βγήκε βόλτα με τον σκύλο της οικογένειας – υπενθυμίζοντας με χιούμορ στα social media την κλασική «παγίδα» πριν από τη μεγάλη απόφαση να γίνει κανείς κηδεμόνας ζώου συντροφιάς. «Μπαμπά, πάρε μας ένα σκύλο, θα αναλάβουμε εμείς να τον φροντίζουμε. Μην φοβάσαι μπαμπά, δεν θα ασχοληθεί κανένας άλλος, μόνο εμείς», γράφει στην ανάρτησή του ο βουλευτής της ΝΔ μεταφέροντας όσα του έλεγαν τα παιδιά του.

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Γκάζι για… εκλογές από τον Τσουκαλά

Επίσκεψη στις Σέρρες πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον Κώστα Τσουκαλά. Το πρόγραμμα περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, στάση στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών που φιλοξενούσε το FIA Intercontinental Drifting Cup, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητα που διαγωνίστηκαν και να πατάει… γκάζι για εκλογές. «Γκαζώνουμε, είμαστε έτοιμοι και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε» είπε.

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Το «τρίτο ημίχρονο» του Χρηστίδη στην Καρδίτσα

Σε γλέντι γάμου κατέληξε ο Παύλος Χρηστίδης ο οποίος βρέθηκε στην Καρδίτσα προκειμένου να μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου του Σωτήρη Παπαγεωργίου, μέλους Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που αναμένεται να είναι υποψήφιος στον νομό.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ συνόδευσε τον πολιτευτή Καρδίτσας σε γάμο φίλων του στο Καππαδοκικό, ρυθμίζοντας μάλιστα και την… κυκλοφορία έξω από το μαγαζί.

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Tο πάρκινγκ της Καλλιθέας

Την τιμητική του είχε στα social media το κλειστό υπόγειο πάρκινγκ της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Όταν λέμε κλειστό, εννοούμε κυριολεκτικά κλειστό και μάλιστα εδώ και χρόνια…

Στο θέμα αναφέρθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου υπενθυμίζοντας ότι το είχε επισκεφθεί τον Σεπτέμβριο θέτοντας ένα απλό ερώτημα: «Πώς γίνεται οι κάτοικοι να ψάχνουν κάθε μέρα πού να παρκάρουν, ενώ 437 θέσεις στάθμευσης μένουν κλειστές εδώ και 15 χρόνια;»

«Το βίντεο από εκείνη την επίσκεψη είδαν τουλάχιστον 400.000 άνθρωποι. Ο δήμαρχος Καλλιθέας, Κώστας Ασκούνης (που αγωνίζεται χρόνια για το θέμα) έθεσε το θέμα με επιστολή του στον Πρωθυπουργό. Σήμερα μετά από 7 χρόνια η κυβέρνηση αντέδρασε, το σχέδιο νόμου (σε διαβούλευση) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προβλέπει την παραχώρηση του πάρκινγκ στον Δήμο. Είναι ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που ζητούν οι κάτοικοι εδώ και χρόνια. Να ανοίξει επιτέλους το πάρκινγκ της γειτονιάς τους» έγραψε η κ. Διαμαντοπούλου, εξηγώντας τι συμβαίνει «όταν η αντιπολίτευση παράγει έργο».

Όταν η αντιπολίτευση παράγει έργο!!! Τον Σεπτέμβριο πήγα στο κλειστό υπόγειο πάρκινγκ της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα και έθεσα δημόσια ένα απλό ερώτημα. Πώς γίνεται οι κάτοικοι να ψάχνουν κάθε μέρα πού να παρκάρουν, ενώ 437 θέσεις στάθμευσης μένουν κλειστές εδώ και 15 χρόνια; Το βίντεο από εκείνη την επίσκεψη είδαν τουλάχιστον 400.000 άνθρωποι. Ο δήμαρχος Καλλιθέας, Κώστας Ασκούνης (που αγωνίζεται χρόνια για το θέμα) έθεσε το θέμα με επιστολή του στον πρωθυπουργό. Σήμερα μετά από 7 χρόνια η κυβέρνηση αντέδρασε, το σχέδιο νόμου (σε διαβούλευση) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προβλέπει την παραχώρηση του πάρκινγκ στον Δήμο. Είναι ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που ζητούν οι κάτοικοι εδώ και χρόνια. Να ανοίξει επιτέλους το πάρκινγκ της γειτονιάς τους. Ας θυμηθούμε το βίντεο από την επίσκεψη μου εδώ: https://t.co/CMCX4SSalk Η εμπιστοσύνη στην πολιτική χτίζεται όταν οι πολίτες βλέπουν πως όσα τους απασχολούν ακούγονται και πως κάτι αλλάζει στην καθημερινότητά! Συνεχίζουμε! #pasok #diamantopoulou — Anna Diamantopoulou (@adiamantopoulou) November 22, 2026

Για το ίδιο ζήτημα έκανε ανάρτηση ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης, προσεγγίζοντας βέβαια το ζήτημα λίγο… διαφορετικά από την πρώην υπουργό.

«Είναι κάποιες φορές που στην πολιτική αισθάνεσαι πάρα πολύ όμορφα» ακούγεται να λέει ο κ. Σπανάκης σε βίντεο που γύρισε έξω από την κλειστή γκαραζόπορτα πίσω από την οποία κρύβεται το πάρκινγκ.

«Υπήρχαν κάποια θέματα ώστε να ξεκαθαρίσει το ελληνικό δημόσιο με τον ανάδοχο την κατάσταση και να δοθεί αυτό το πάρκινγκ στον Δήμο Καλλιθέας. Το Σάββατο τέθηκε σε διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών, και αυτό το πάρκινγκ αποδίδεται στον λαό της Καλλιθέας, οπότε θα έχουμε 437 νέες θέσεις στάθμευσης για κατοίκους και επισκέπτες. Αυτό θα λύσει το Νο1 πρόβλημα της περιοχής και θα τονώσει την εμπορική αγορά της Καλλιθέας. Το ζήτημα λύνεται με προσωπικό ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού» ανέφερε, εξηγώντας πως θα αναβαθμιστεί και ο περιβάλλον χώρος.