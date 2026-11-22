Στις 12,2 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Palmos Analysis που για την εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής”.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει 24,8%, η ΕΛΑΣ 12,6%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 10,6%, η Ελληνική Λύση 5,8%, το ΚΚΕ 5,6%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, η Φωνή Λογικής 3,7%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία 2,9%, η Συμμαχία Ελλήνων 2,8%, το ΜέΡΑ25 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, η Νίκη 1,9% και οι Σπαρτιάτες 1,2%.

Στην εκτίμηση με απλή αναγωγή επί των εγκύρων, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,2%, η ΕΛΑΣ 15,3%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 12,9%, η Ελληνική Λύση 7%, το ΚΚΕ 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 5%, η Φωνή Λογικής 4,5%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,5%, η Συμμαχία Ελλήνων 3,4%, το ΜέΡΑ25 2,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,5%, η Νίκη 2,3%, οι Σπαρτιάτες 1,5% και η Νέα Αριστερά 0,6%.

Με βάση την εκτίμηση ψήφου, στη νέα Βουλή η ΝΔ θα λάμβανε 122 έδρες, η ΕΛΑΣ 47, το ΠΑΣΟΚ 39, η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ από 21, η Πλεύση Ελευθερίας 15, η Φωνή Λογικής 14, η Ελπίδα 11 και η Συμμαχία Ελλήνων 10.

Το κόμμα Σαμαρά

Παράλληλα, για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ενεργοποιείται όλο και περισσότερο στον προεκλογικό αγώνα, αλλά ακόμα δεν προχωρά στην ίδρυση του νέου κόμματος το 4% των πολιτών δηλώνει πως “σίγουρα θα το ψήφιζε” και το 18% “ίσως να το ψήφιζε”.

Σωστοί οι χειρισμοί της Κυβέρνησης για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Για τις θαλάσσιες έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, το 51% των πολιτών θεωρεί σωστούς/μάλλον σωστούς τους κυβερνητικούς χειρισμούς, ενώ το 38% λάθος/μάλλον λάθος.

Τα ποιοτικά ευρήματα αυτού του ερωτήματος δείχνουν αποδοχή από το 25% των αριστερών ψηφοφόρων, το 36% των κεντροαριστερών, το 54% των κεντρώων, το 76% των κεντροδεξιών και το 68% των δεξιών.

Η ακρίβεια το μεγάλο «αγκάθι»

Το κορυφαίο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια. Για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες, όμως, με μειωμένο ποσοστό, καθώς βρίσκεται στο 52% από 67% τον Σεπτέμβριο, 64% τον Ιούνιο και 58% τον Μάρτιο.

Δεύτερο πρόβλημα με 24% και ανοδική πορεία είναι η διαφάνεια/διαφθορά, ακολουθούν με 23% οι χαμηλοί μισθοί και η Υγεία, με 19% η Παιδεία, με 12% το Δημογραφικό, ενώ τα Ελληνοτουρκικά κινούνται μόλις στο 10% παρά το ποντάρισμα των «υπερπατριωτών» της Δεξιάς.