Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η μεγαλύτερη σε διάρκεια παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα δεν κατέληξε σε κοινή διακήρυξη καθώς το προσχέδιο συμφωνίας απορρίφτηκε, ανακοίνωσε ο Τούρκος συμπροεδρεύων της διάσκεψης COP31, Μουράτ Κουρούμ, ο οποίος και αποχώρησε από το βήμα, πριν ολοκληρωθούν οι ομιλίες όλων των εκπροσώπων.

«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε και δεν θα υπάρξει νέο κείμενο», ανέφερε, έπειτα από δύο και πλέον εβδομάδες διαπραγματεύσεων και μια διήμερη παράταση, στη διάσκεψη της Αττάλεια. Καταλυτική χαρακτηρίζεται η άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας, επισημοποιώντας τη ρήξη σχετικά με τα ορυκτά καύσιμα.

Είναι η πρώτη φορά εδώ και 17 χρόνια που οι συνομιλίες της COP δεν καταλήγουν σε συμφωνία.

«Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει αναφορά στα ορυκτά καύσιμα», δήλωσε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Ιρλανδός υπουργός Περιβάλλοντος, Ντάρα Ο’ Μπράιεν.

Η Ρωσία και η Κίνα υποστήριξαν ωστόσο την απόφαση να μην περιληφθεί ρητή αναφορά στα «ορυκτά καύσιμα» στην τελική συμφωνία.

«Συμμερίζομαι τη βαθιά απογοήτευση όλων εκείνων που ήλπιζαν ότι οι κυβερνήσεις θα στέκονταν στο ύψος των απαιτήσεων της κλιματικής κρίσης», είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, επισημαίνοντας ότι «τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν την κινητήρια δύναμη της κλιματικής κρίσης».

Ο Αυστραλός συμπρόεδρος πρόεδρος της COP31, Κρις Μπόουεν, αποκάλεσε την έκβαση «πολύ απογοητευτική» σημειώνοντας πως οι διαφωνίες για τα καύσιμα και τη χρηματοδότηση της μέτρων για το κλίμα ήταν τα ζητήματα που εμπόδισαν την επίτευξη συμφωνίας.

«Πειρατεία από τους πετρελαιοπαραγωγούς»

Η σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP31 «υπονομεύεται από ορισμένα κράτη που παράγουν πετρέλαιο», ανακοίνωσε η εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας ότι το χάσμα δεν γεφυρώθηκε παρά τις έκτακτες συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία που κάλεσαν οι συμπρόεδροι της διάσκεψης, Τουρκία και Αυστραλία.

Οι αραβικές χώρες «συνέχισαν να συνομιλούν με καλή πίστη», τόνισε οεκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Αγιούμπ, τονίζοντας ότι τα 22 κράτη μέλη του Αραβικού Συνδέσμου αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Βασική απαίτηση των πετρελαιοπαραγωγών χωρών ήταν να συμπεριληφθεί στο τελικό προσχέδιο αναφορά για χρήση τεχνολογίας σχετικά με την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Μάλιστα, Σαουδάραβας σύνεδρος δήλωσε ότι εξεπλάγη από την αντίσταση απέναντι στην τεχνολογία, η οποία, όπως είπε, προσέφερε μια πραγματική λύση.

«Δεν θα υπάρξει νέα προσπάθεια συναίνεσης»

«Είχαμε διαπραγματεύσεις και ακούσαμε τους πάντες υπομονετικά», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Περιβάλλοντος, για να παραδεχτεί στη συνέχεια το αδιέξοδο. Μάλιστα, ο Μουράτ Κουρούμ ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει νέα προσπάθεια εξασφάλισης συναίνεσης με νέο προσχέδιο.

Η σύγχυση που επικράτησε, χωρίς να είναι σαφές εάν θα απομείνουν αντιπροσωπείες στην αίθουσα για να συνεχιστεί η συζήτηση για το προσχέδιο συμφωνίας είχε και απρόοπτα. Ο Κουρούμ πιάστηκε από ανοικτό μικρόφωνο να λέει στον επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, «κάτσε κάτω», καθώς ο Στιλ προσπαθούσε να τον βοηθήσει να επιβάλλει τάξη.

«Με όλο τον σεβασμό, κύριε Πρόεδρε, δεν δείξατε σεβασμό σε μια ομάδα 54 χωρών», ήταν το ξέσπασμα του προέδρου των Διαπραγματευτών της Αφρικής και πάλι με ανοικτό μικρόφωνο.

«Αυτό το κείμενο δεν είναι ένα σχέδιο για το κλίμα. Είναι μια άδεια για να συνεχίσουμε να ρυπαίνουμε», δήλωσαν εκπρόσωποι περιβαλλοντικών ομάδων.

COP31 President Murat Kurum was interrupted by a protester who shouted ‘you are killing the future’ at a late-night plenary session, as negotiators from nearly 200 countries struggled to bridge deep divisions over fossil fuels and climate finance https://t.co/TKBL5FUVQo — Reuters (@Reuters) November 21, 2026

Επίμαχο το εναλλακτικό σχέδιο «ηλεκτροδότησης»

Αντιμέτωπες με αντιδράσεις για τα ορυκτά καύσιμα, η Τουρκία και η Αυστραλία επεσήμαναν ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι σύμμαχος στη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής. Στο προσχέδιο συμπεριλήφθηκε στόχος για αύξηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο 35% έως το 2035 και την επέκταση της «καθαρής ενέργειας».

Δεν απαιτήθηκεε ωστόσο η χρήση ανανείωσιμων πηγών ενέργειας.

Πάντως, το σχέδιο συμφωνίας που απορρίφθηκε αναγνώριζε ότι η θερμοκρασία του πλανήτη προβλέπεται να ξεπεράσει το συμφωνημένο όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου (2,7 βαθμών Φαρενάιτ), που είχε συμφωνηθεί στη Διάσκεψη του Παρισιού για το Κλίμα, πριν από μία δεκαετία.

«Η προεδρία αγνόησε τις απόψεις 150 χωρών και παρουσίασε ένα πολύ αδύναμο κείμενο, οδηγώντας τις διαπραγματεύσεις στο χείλος του γκρεμού», δήλωσε η πρώην υπουργός Κλίματος της Γερμανίας και ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Ταφτς, Τζένιφερ Μόργκαν.

Τι ακολουθεί

Οι επιλογές μετά το αδιέξοδο στην Αττάλεια περιορίζονται σε δύο, σύμφωνα με το BBC. Είτε το προσχέδιο θα τεθεί ξανά στο τραπέζι της ενδιάμεσης παγκόσμιας συνάντησης για το κλίμα, COP-bis που διοργανώνεται στη Βόννη, όπου εδρεύει ο οργανισμός του ΟΗΕ για το κλίμα, είτε οι όποιες αποφάσεις θα αναβληθούν για το 2027 και την επόμενη διάσκεψη COP που θα φιλοξενήσει η Αιθιοπία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Reuters, BBC, AFP