Αν και δυσκολεύτηκε για περισσότερο από 35 αγωνιστικά λεπτά, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την Καρδίτσα με 81-75 κόντρα στην τοπική ομάδα, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 8η αγωνιστική στο πρωτάθλημα μπάσκετ.

Ένα τρίποντο του Τζόσεφ και ένα καλάθι από τον Χολ έχτισαν ένα μικρό σερί 5-0 για τον Ολυμπιακό που προηγήθηκε με 77-70 ένα λεπτό πριν από το τέλος, φτάνοντας στη συνέχεια στην 7η φετινή τους νίκη. Οι Τζόσεφ και Φουρνιέ με 15 πόντους ήταν οι πρώτοι σκόρερ των νικητών ενώ για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Φράνσις με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Επιστροφή στις νίκες για τη Μύκονο

Νωρίτερα, η Μύκονος έβαλε τέλος στο σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων, επικρατώντας στην έδρα της με 96-83 των Vikos Φalcons. Λαβ με 22 πόντους και Τίγκας με 15 οι πρώτοι σκόρερ των νικητών, ενώ γγια την ομάδα των Ιωαννίνων ο Φλόιντ είχε 24 πόντους και ο Αγραβάνης 17.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Ηρακλής – ΑΕΚ 84-87 παρ.

Κολοσσός – Προμηθέας 100-64

Δόξα Λευκάδας – Περιστέρι 83-87

ΠΑΟΚ – Άρης 99-77

Παναθηναϊκός – Μαρούσι 85-72

Μύκονος – Vikos Φalcons 96-83

Καρδίτσα – Ολυμπιακός 75-81

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 16 (8-0) Άρης 14 (6-2) Ολυμπιακός 13 (7-1)* Παναθηναϊκός 13 (7-1)* Περιστέρι 13 Καρδίτσα 12 (4-4) Κολοσσός 12 (4-4) Δόξα Λευκάδας 11 (3-5) ΑΕΚ 11 (3-5) Ηρακλής 11 (3-5) Μύκονος 10 (2-6) Μαρούσι 10 (2-6) Vikos Φalcons 9 (1-7) Προμηθέας 9 (1-7)

* Έχουν -2 βαθμούς