Περιστατικό με πυροβολισμούς εναντίον σκάφους, απασχολεί τις τελευταίες ημέρες τις λιμενικές Αρχές της Καλύμνου. Σύμφωνα με την καταγγελία άγνωστος δράστης φέρεται να πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές εναντίον σκάφους με αεροβόλο όπλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 13ης Νοεμβρίου και όπως ανέφερε ο ΣΚΑΪ το αεροβόλο έφερε και διόπτρα διότι οι βολές, όπως προκύπτει από την έρευνα είναι από μέση απόσταση.

Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο σκάφος, ενώ σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του ο δράστης ενδεχομένως να έχει προσωπικές διαφορές με τον ίδιο. Μάλιστα έχει δώσει τα σχετικά στοιχεία στις Αρχές που εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.